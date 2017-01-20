Україна в очікуванні

На переконання експертiв, українськiй владi належить чимало зробити для того, щоб не втратити полiтичну пiдтримку Вашингтону Якою буде полiтика новообраного президента США щодо України та свiту? Це питання жваво аналізують в політичних колах. Прогнози - вiд украй негативних до бiльш-менш стриманих. Та це й не дивно. Адже ДональдТрамп – особа досить непередбачувана...

Докладнiше про це у розмовi з членом Національної ради з питань антикорупційної політики при Президентові України Нікітою Самбожуком

- Чи варто очікувати змiн у зовнiшнiй полiтицi США пiсля приходу на пост президента Д. Трампа?

Н. Самбожук : Швидше за все, стратегiчнi цiлi зовнiшньої полiтики США не змiняться. Проте, певнi корективи нова адмiнiстрацiя внесе. Нинi постало кiлька серйозних викликiв, з якими Америцi доводиться мати справу. Думаю, нова адмiнiстрацiя президента США буде активнiшою в питаннi доформування антитерористичної коалiцiї (до якої нинi входить понад 65 країн) i матиме жорсткiшу позицiю щодо терористiв.

- Багато хто оцiнює перемогу Д.Трампа ледь не як «кiнець свiту» для України. Чи дiйсно пiдстав для оптимiзму замало?

Н.Самбожук : Прогнозувати доволi важко. З одного боку, можемо орiєнтуватися на заяви Д.Трампа - кандидата, якi обгрунтовано тривожать. З iншого - треба розумiти: те, що вiн говорив пiд час виборчої кампанiї, було спрямоване перш за все на внутрiшню аудиторiю. Заяви, декларацiї - це одне. Судитимемо за справами. Врештi-решт, якщо збережеться практика останнiх двох президентiв, якi дослухалися до думки вiце-президентiв, то це вже буде позитивним сигналом для нас. Тому що новий вiце-президент М. Пенс пiд час дебатiв чiтко висловив позицiю щодо України, властиву класичнiй Республiканськiй партiї, - заявив про допомогу Українi у протидiї зовнішнiй агресiї. Думаю, протягом кількох мiсяцiв триватиме "пристрiлка" iдей, думок, дипломатична робота. І лише згодом вже зможемо вийти на якийсь новий формат вiдносин. Українськiй дипломатiї доведеться серйозно попрацювати, щоб, так би мовити, навернути Д.Трампа до української вiри.

- Як кроки має обрати Київ?

Н.Самбожук : Київ має обрати тактику дрiбних перемог: демонструвати американськiй адмiнiстрацiї, що ми - послiдовна країна, здатна домовлятися, проводити реформи. Країна, яка не лише генерує проблеми для свiту, а й така, що може принести додану вартiсть вiд пiдвищення формату вiдносин. Ми повиннi демонструвати, чим Україна може бути цiкава США. Адже новий президент - людина прагматична. Нам слід чiтко визначити прiоритети. Україна змогла у воєнному протистояннi вистояти й не допустити того, щоб силою зброї її змусили виконувати Мiнськi угоди.

- Ніхто не може виконати важку роботу замість вас. Лише український народ. Необхідно поставити спільне благо вище за містечкові інтереси та дріб'язкові досягнення. Якщо ви продовжите свій рух у цьому самому напрямку, то не лише отримаєте більш відкрите, більш демократичне, більш благополучне майбутнє, а й забезпечите підтримку та єдність міжнародної спільноти, - наголосив в іце-президент США Д.Байден під час останнього візиту до Києва

І з цим важко не погодитися.