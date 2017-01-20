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Україна в очікуванні
20.01.2017 10:03
На переконання експертiв, українськiй владi належить чимало зробити для того, щоб не втратити полiтичну пiдтримку Вашингтону Якою буде полiтика новообраного президента США щодо України та свiту? Це питання жваво аналізують в політичних колах. Прогнози - вiд украй негативних до бiльш-менш стриманих. Та це й не дивно. Адже ДональдТрамп – особа досить непередбачувана...
Докладнiше про це у розмовi з членом Національної ради з питань антикорупційної політики при Президентові України Нікітою Самбожуком
- Чи варто очікувати змiн у зовнiшнiй полiтицi США пiсля приходу на пост президента Д. Трампа?
Н. Самбожук : Швидше за все, стратегiчнi цiлi зовнiшньої полiтики США не змiняться. Проте, певнi корективи нова адмiнiстрацiя внесе. Нинi постало кiлька серйозних викликiв, з якими Америцi доводиться мати справу. Думаю, нова адмiнiстрацiя президента США буде активнiшою в питаннi доформування антитерористичної коалiцiї (до якої нинi входить понад 65 країн) i матиме жорсткiшу позицiю щодо терористiв.
- Багато хто оцiнює перемогу Д.Трампа ледь не як «кiнець свiту» для України. Чи дiйсно пiдстав для оптимiзму замало?
Н.Самбожук : Прогнозувати доволi важко. З одного боку, можемо орiєнтуватися на заяви Д.Трампа - кандидата, якi обгрунтовано тривожать. З iншого - треба розумiти: те, що вiн говорив пiд час виборчої кампанiї, було спрямоване перш за все на внутрiшню аудиторiю. Заяви, декларацiї - це одне. Судитимемо за справами. Врештi-решт, якщо збережеться практика останнiх двох президентiв, якi дослухалися до думки вiце-президентiв, то це вже буде позитивним сигналом для нас. Тому що новий вiце-президент М. Пенс пiд час дебатiв чiтко висловив позицiю щодо України, властиву класичнiй Республiканськiй партiї, - заявив про допомогу Українi у протидiї зовнішнiй агресiї. Думаю, протягом кількох мiсяцiв триватиме "пристрiлка" iдей, думок, дипломатична робота. І лише згодом вже зможемо вийти на якийсь новий формат вiдносин. Українськiй дипломатiї доведеться серйозно попрацювати, щоб, так би мовити, навернути Д.Трампа до української вiри.
- Як кроки має обрати Київ?
Н.Самбожук : Київ має обрати тактику дрiбних перемог: демонструвати американськiй адмiнiстрацiї, що ми - послiдовна країна, здатна домовлятися, проводити реформи. Країна, яка не лише генерує проблеми для свiту, а й така, що може принести додану вартiсть вiд пiдвищення формату вiдносин. Ми повиннi демонструвати, чим Україна може бути цiкава США. Адже новий президент - людина прагматична. Нам слід чiтко визначити прiоритети. Україна змогла у воєнному протистояннi вистояти й не допустити того, щоб силою зброї її змусили виконувати Мiнськi угоди.
- Ніхто не може виконати важку роботу замість вас. Лише український народ. Необхідно поставити спільне благо вище за містечкові інтереси та дріб'язкові досягнення. Якщо ви продовжите свій рух у цьому самому напрямку, то не лише отримаєте більш відкрите, більш демократичне, більш благополучне майбутнє, а й забезпечите підтримку та єдність міжнародної спільноти, - наголосив в іце-президент США Д.Байден під час останнього візиту до Києва
І з цим важко не погодитися.
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