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Спроба скасувати е-декларування в КСУ. Переворот не пройде!
21.12.2016 16:08
Поки всі
відволіклися на питання націоналізації «Приватбанку» та прийняття державного
бюджету-2017, в Україні може відбутися подія, яка перекреслить усі зусилля по
створенню ефективної антикорупційної системи.
22 грудня в
Конституційному суді України запланований розгляд е-декларування на предмет
відповідності Конституції. Фактично можна говорити про спробу рейдерської атаки
на е-декларування.
З
передісторії питання. Трохи менше року тому в Конституційний Суд надійшло
подання (№04-03 / 6-857 від 30 грудня 2015 року) за підписом 48 народних
депутатів про визнання неконституційними деяких положень Закону України «Про
запобігання корупції».
До чого
конкретно претензії у цих «слуг народу»?
- Просять
скасувати обов'язок декларувати майно членів сім'ї, об'єкти незавершеного
будівництва, цінне рухоме майно, гроші, фінансові зобов'язання, відомості про
суттєві зміни в майновому стані та відомості про об'єкти декларування, що
належать третім особам, але якими користуються декларант або члени його родини;
- Хочуть
заборонити Національному агентству з питань запобігання корупції: користуватися
реєстрами та інформаційними базами для перевірки декларацій; визначати точність
оцінки задекларованих активів при повній перевірці декларацій; проводити
моніторинг способу життя за заявами громадян, зі ЗМІ та інших джерел
інформації;
- Заважає
депутатам й наявність доступу антикорупційних органів до Єдиного державного
реєстру декларацій. Тому вимагають його заборонити;
- Також
хочуть скасувати кримінальну відповідальність за декларування завідомо
недостовірних відомостей у деклараціях.
Іншими
совами: ви там ведіть боротьбу зі своєю корупцією, а нас та наші сім'ї не
чіпайте. Однак найбільш цинічним є те, що всі ці «претензії» подаються під
соусом захисту конституційних прав громадян. Ніби наявність у антикорупційних
органів вище наведених повноважень порушують «принципи верховенства права,
правової визначеності, законності, індивідуальної відповідальності, заборони на
втручання в особисте життя і поширення конфіденційної інформації».
І це при
тому, що саме проведення першого етапу е-декларування продемонструвало, що це
ефективний інструмент у боротьбі з корупцією. На основі декларацій у антикорупційних
органів з'явився матеріал для перевірки чиновників різного рівня на предмет
законності походження їх «непосильно нажитого майна та коштів».
Реалізацію
проекту е-декларування за своїм масштабом можна порівняти хіба що з
проголошенням акту про незалежність. Було дано старт в життя одному з
найважливіших механізмів контролю суспільства над державним апаратом. Відкрилася
завіса над такою сакральною таємницею як доходи осіб, які живуть на утриманні
держави.
Якщо Конституційний суд стане на сторону заявників, можна сміливо говорити про реалізацію сценарію корупційного перевороту в Україні. Сподіваюся, судді Конституційного суду будуть розглядати це подання не тільки з формальної точки зору, а й візьмуть до уваги реальну ситуацію в країні, необхідність вичищати авгієві стайні хабарництва, кумівства, крадіжок...
На кону сьогодні не тільки честь суддівських мантій, а й доля очищення країни від хвороби корупції.
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