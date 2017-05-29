Критерії успішності “стартап-проектів”

Стадія «стартап-проекту» має істотні переваги перед стадією «стартап-ідея». Як правило, концепція ідеї вже сформульована в конкретний бізнес-план і здійснюється перевірка роботи первинної бізнес-моделі «стартап-проекту».

На даному етапі новатор вже є менеджером проекту і має команду однодумців. В цей час команда стартап-проекту переживає період притирання характерів і перевірки на міцність реалій спільної роботи. Як за правило, це дуже сильно вбачається на результатах продажів в рамках обраної бізнес-моделі. Тут дуже важливо визначитися із завданнями і площиною відповідальності кожного члена команди. Таким чином, необхідно сформувати роботу команди «стартап-проекту» як єдиного злагодженого механізму.

Інвестування на стадії «стартап-проекту» є вельми привабливим для інвесторів і менш ризикованим ніж на стадії «стартап-ідея». Знову ж таки, для інвестора, насамперед, важливі взаємини і злагодженість команди «стартап-проекту» і лише після цього, сама перспективна бізнес-модель «стартап-проекту». Для того щоб розробити бізнес-модель «стартап-проекту» необхідно визначитися з цільовою аудиторією клієнтів, орієнтуватися в їх потребах що дозволить створити ефективний механізм продажу та забезпечить постійний прибуток.

Важливо відзначити, що переваги віддаються унікальним «стартап-проектам», які можуть спростити, полегшити, удосконалити роботу чого-небудь. Однак, набагато складніше отримати інвестиції на абсолютно новий продукт створення і реалізація якого є самим «стартап-проектом». Тут дуже важливою рисою менеджера проекту повинна бути його сила переконання і факти які можуть доводити затребуваність таких продуктів споживачами, зв'язок з можливими аналогами. В цілому, особистість самого проект менеджера, є мало, не головним чинником успіху в отриманні інвестицій. Як правило, це неординарні особистості, які можуть захопити ідеєю і повести за собою багатьох, мають чудову силу переконання і впливу на людей, працюють більше 12 годин 7 днів на тиждень, впевнені в успіху стартапу. Ці чинники є фундаментом плідної і тривалої співпраці з інвестором.

Так, на стадії стартап-проект найчастіше необхідні інвестиції для перевірки роботи бізнес-моделі, збільшення продажів, менеджмент, організацію роботи офісу, маркетинг. На цьому етапі перспективи отримати значні інвестиції набагато реальніше ніж на стадії «стартап-ідея», привабливими є «стартап-проекти» від 50000 USD і вище.

Не забувайте, що термін розвитку стартапу дуже короткий (6-12 місяців) і при наявності позитивних результатів, на всі вище зазначені критерії отримати інвестування на стадії “стартап-проект”, можна вже сьогодні.