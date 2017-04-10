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Критерії оцінки інвесторами стартап-ідей
10.04.2017 15:28
Ідеї нас можуть спіткати скрізь, якщо ми креативні особистості, знаємо чого хочемо і наполегливо йдемо до своєї мети. Однак у потоці генерування дуже важливо зупинитися саме на тій ідеї, яка може стати чимось особливим. Для цього дуже важливу роль відіграє сім'я, друзі, однодумці, колеги. Адже саме люди даного оточення стають першими слухачами і першої цільовою аудиторією майбутнього новатора.
Як правило, це потік емоцій видає одну ідею за іншою, які об'єднані одним об'єктом. У цьому процесі важливо отримати відповіді на питання: в чому унікальність ідеї, відчутне нововведення, які переваги серед конкурентів, які завдання вирішує? Відповіді на ці питання сприяють виявленню ключової ідеї і створенню концепції стартапу.
Хочу відразу зазначити, що етап стартап-ідея, як і всі наступні етапи стартапу, це важка і копітка праця, яка містить цілий перелік важливих завдань, для вирішення яких необхідно приймати виключно правильні рішення.
Концепція стартапу дозволить вибрати правильні напрямки для пошуку бізнес-моделі проекту в цілому, що сприяє залученню венчурного інвестування для розвитку стартапу. Слід визначитися з підбором команди для роботи з стартапу. На даному етапі деякі завдання можна виконувати самостійно або скористатися послугами профільних фрілансерів. Але для розвитку проекту, в майбутньому, необхідна злагоджена, добре мотивована, професійна команда. І новатор має чітко розуміти, як команда працюватиме у подальшому і як буде формуватися далі.
Для інвестора фінансування стартап-ідеї є найбільш азартним етапом, оскільки ще не вимагає великих капіталовкладень, але може закласти фундамент серйозної і довгої співпраці. Перевага віддається унікальним новим стартап-ідеям, які можуть бути першопрохідцями в певній галузі бізнесу. Новатор може отримати інвестиції на створення прототипів стартап-проекту, дослідного зразка, проведення маркетингових, соціальних досліджень для отримання висновків про успішність і необхідність пропонованої стартап-ідеї. Сума інвестицій може бути у такому проміжку - від 2000-10000 USD. Інвестиції на цьому етапі не є особливо ризикованими, як, наприклад, на етапах у подальшому розвитку проекту - на стадії «стартап-проект» або «стартап-фундамент».
Також на прийнятті рішення щодо інвестицій на етапі «стартап-ідея» інвестор оцінює і особистість новатора. Перевага віддається новаторам, у яких вже є успіхи в реалізованих і діючих проектах. Дуже важливо щоб новатор міг проявити свої лідерські якості і мав такі риси характеру: азарт, високі амбіції, бажання довести собі і оточуючим, що він здатний робити те, що іншим не під силу; захопленість, креативність, харизма, вміння мислити нестандартно; здатність захопити інших своєю ідеєю, завзятість; професіоналізм, висока здатність до навчання, здатність адаптуватися до обставин, які швидко змінюються.
За наявності вище зазначених рис характеру, інвестор може закрити очі на відсутність реалізованих проектів, оскільки найчастіше новаторами є молоді люди у віці від 20 до 30 років, які просто ще не встигли проявити себе в житті.
Не забувайте, що термін розвитку стартапу дуже короткий (6-12 місяців) і отримати інвестування на стадії стартап-ідеї можна вже сьогодні. Тому не відкладайте на потім те, що можна зробити зараз. Надсилайте свої заявки про Вашу новацію на адресу info@1exip.com Ми відкриті до співпраці та готові надати поради щодо просування ідеї!
На завершення статті невелика мотиваційна статистика:
Едісон зробив 10000 невдалих спроб, перш ніж винайшов електричну лампочку. Уолту Діснею для заснування Діснейленду довелося вислухати 303 відмови від різних банків, перш ніж він домігся бажаного. 134 видавця відхилили книгу Дж. Кенфілд і Марка В. Хансена «Курячий бульйон для душі», перш ніж вона стала світовим бестселером. Відчуваєте закономірність? Якщо ви хочете добитися бажаного, будьте наполегливими і не зупиняйтеся перед невдачами - вони можуть бути звичайним випробуванням!
теги: стартап, exip, инвестиции, инновации
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