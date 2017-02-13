Реєстрація торгових марок. Практика Великобританії

Реєстрація та захист торгових марок у Великобританії здійснюється відповідно до Закону про товарні знаки від 1994 року. Тільки наявність свідоцтва Великобританії на торговельну марку дає її власнику на території Великобританії здійснити правові заходи проти тих, хто використовує торговельну марку без його дозволу, вказувати символ ® з торговою маркою, аби показати, що ТМ захищена і попередити про наслідки незаконного використання, а також щоб продавати права і видавати ліцензії на торговельну марку.

Для того щоб зареєструвати ТМ у в Великобританії, в першу чергу необхідно визначитися, що може потрапляти під такий захист?

Перш за все торговельна марка повинна бути унікальною. Це може бути слово, логотип, колір, звук, зображення, а також поєднання будь-чого з них. Головним, на мій погляд, і незвичайним об'єктом захисту у якості торговельної марки у Великобританії є реєстрація звуків, які асоціюються з певними товарами або послугами, заявленими при реєстрації.

Ви не зареєструєте ТМ, якщо вона:?- Містить лайки або порнографічне зображення;

- Безпосередньо описує товари або послуги, для яких буде використовуватися, наприклад, слово «бавовна» не може бути торговельною маркою для виробників бавовни текстильної компанії;

- ЗD є об'ємною, наприклад, у формі яйця. якщо заявник є виробником яєць;?

- Якщо вона має загальновживані словосполучення, наприклад, «hand made»;

- Або якщо схожа з державною символікою, прапорами, клеймами.?Перед початком реєстрації необхідно провести пошук торговельної марки, яка заявляється, щодо схожості і тотожності з тими марками, що вже мають захист у сегменті заявлених товарів і послуг.

Не можу не відзначити зручність проведення пошуку в патентному відомстві Великобританії. Пошук доступний онлайн 24 години на добу у базі даних - реєстр торговельних марок Великобританії ведеться з 01 січня 1876 року і знаходиться у вільному доступі. Під час пошуку ми отримуємо інформацію не тільки про зареєстровані торговельні марки, а й про ті, які тільки-но подані або знаходяться у процесі реєстрації.

У разі схожості торговельних марок передбачена можливість отримання «листа згоди» від власника вже зареєстрованої ТМ. Це треба робити перед початком процедури реєстрації. Звісно, що сам власник ТМ вирішує, чи піде вам назустріч чи ні. Процедура реєстрації торговельної марки в патентному відомстві Великобританії займає близько 4-х місяців у разі відсутності спірних ситуацій.

Подати заявку можна онлайн або відправити поштою. Однак не можу не вказати на переваги подачі заявок через сервіс онлайн - при заздалегідь підготовлених класах товарів і послуг дана процедура займе не більше 20 хвилин. Збір за подачу заявки і один клас в патентному відомстві Великобританії складає 200 фунтів стерлінгів, кожен наступний клас - 50 фунтів. Збори патентним відомством Великобританії в разі спірних ситуацій не повертаються заявникові. Також патентне відомство Великобританії не стягує додаткові збори за публікацію в офіційному журналі торговельних марок та видачу свідоцтва на торговельну марку.

Протягом декількох хвилин, якщо заявка на торговельну марку подана онлайн, ми отримуємо на електронну адресу, вказану при подачі заявки, лист про її прийняття, де зазначається номер заявки на торговельну марку. Далі, протягом 24 годин, також на електронну пошту приходить лист про пріоритет заявки за підписом директора патентного відомства Великобританії. Процедура експертизи торговельної марки в патентному відомстві Великобританії проводиться близько 20 днів. У тому випадку, якщо заявка відповідає формальним ознакам, ми отримуємо лист-підтвердження, якщо ні - то отримуємо рекомендації від експерта, а в разі незгоди, експерт відкриває доступ онлайн до заявки для внесення виправлень. Якщо після внесення виправлень експерт не має заперечень до заявки, то заявка публікується у журналі торговельних марок, який є у відкритому доступі - етап опозиції.

Протягом 2-х місяців будь-яка людина може виступити проти реєстрації заявленої торговельної марки, обґрунтувавши свою позицію в письмовому вигляді і направивши її в патентне відомство Великобританії. Якщо таких листів не буде, то патентне відомство Великобританії видає свідоцтво на торговельну марку через 2 тижні після закінчення даного періоду.

У разі отримання такого листа термін опозиції може бути збільшений до 3-х місяців для підготовки заперечення заявником. Так, заявник може здійснити наступні дії: забрати заявку на торговельну марку, провести переговори з ініціатором протесту, активно захищати свою заявку шляхом підготовки заперечення з обґрунтованою доказами позицією. Торговельна марка буде зареєстрована як тільки всі претензії будуть задоволені. У деяких випадках на даному етапі сторони звертаються для вирішення спірної ситуації до суду, що потребує додаткових витрат.

Свідоцтво на торговельну марку патентне відомство Великобританії відправляє на поштову адресу, зазначену при подачі заявки на торговельну марку.

Термін дії свідоцтва на торговельну марку - 10 років, після закінчення якого її можна подовжити ще раз.