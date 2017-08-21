Не ждите осени

Этот ажиотаж быстро растает

Снова и снова телеканалы и эксперты накручивают ситуацию, а по большому счёту все осенние попытки расшатать ситуацию закончатся так же, как и предыдущие четыре года подряд. Почему? В этом блоге я постараюсь ответить на данный вопрос. Во-первых, украинцы, по сути, не способны сами организовать протест, во-вторых, для этого необходимо разрешение извне. И в третьих, Гарант постоянно договаривается то с одними, то с другими олигархами, что даёт ему весьма безопасное пребывание на президентском кресле.

Все революции в Украине не были спонтанными, как и все революции в истории. Увы. Есть более успешные страны, которые хотят покупать дешёвое сырье, платить за дешёвую рабочую силу, а не видеть перспективное, развивающейся государство-конкурента. И история в этом плане стара, как мир! Не стоит придавать революциям героического окраса. Революция почти всегда регресс, а не прогресс! Шаг назад.

Подводя итог, могу с уверенностью сказать, что и от наступающей осени не стоит ожидать чего-то нового. Да, будут протесты и попытки определённых политических сил возглавить волну, но не более того. Банковая снова всех перессорит между собой, Вашингтону с Москвой сейчас не до Украины, и так все стороны уже достаточно потеряли из-за украинского вопроса.