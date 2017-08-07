Почём арбузы?

Как ни странно, но очевидно не всё подвергается декомунизации! Например, баржи с арбузами в Киев последний раз отправляли в 1993 году и радовались, что эдакое прощание с этим примитивным способом транспортировки. Почему же сейчас такая радость? Восстановлению коммунистической традиции? Снова транспортируем баржами арбузы? Если честно то, складывается впечатление абсолютной анархии во власти.

А главное, почему баржи? Дороги совсем не годны для транспортировки товаров? Американцы посоветовали? Никак не могу сложить пазлы данного ликования. По-моему, радоваться тут совершенно нечему. Это как некоторым приходятся по душе тезисы что, дескать, высокие тарифы на ЖКХ, это видите ли дань Ассоциации с ЕС и безвизу! Более глупой мотивации я никогда не слышал.

И так, что мы имеем? Стары допотопный способ транспортировки товаров – снова вернулся! Стоит ли ожидать ещё каких ни будь «ноу-хау», из СССР, или того ранее? Почему нет! Судя по всему ГПУ хочет вернуть сталинские тройки. Это явно прослеживается из заявлений Генерального прокурора. Юрий Луценко, даже озвучил дату приговора по Януковичу – День Независимости! Я думаю, что если Иосиф Сталин и позволял себе подобное – не публично!

Но, я повторю, что народ имеет ту власть, на которую заслуживает. Не больше и не меньше, а раз молчат, значит, терпение ещё есть.