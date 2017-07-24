Деньги под ногами властей

Вот, совсем недавно, Украину с официальным визитом посетил президент Республики Беларусь – Александр Лукашенко. Почему бы не спросить у него совета, как ему удалось вывести страну из глубочайшего кризиса после распада СССР и держать её на одном из лучших экономических уровней постсоветского пространства? К примеру, в Белоруссии функционирует игорный бизнес. А почему нет, если он даёт хорошие поступления в казну? Я уверен, что после того ,как на территории Республики найдены солидные залежи янтаря, эта сфера будет систематизирована и включится в налоговую статью.

У нас всё это есть, только государство не получает с этого ни копейки! И проблема банальная – отсутствие политической власти у наших элит. Причём не только последних, но всех предыдущих! А ведь всё ,что надо - это просто закон на одном листке бумаги! Игорного бизнеса, что , нет? Он исчез после запрета? Нет, как был, так и есть, даже процветает, просто в год государство недополучает миллиарды гривен, вот и всё. Выиграли те, кто хотели поправить своё личное состояние чёрным налом.

То же и по янтарю. В Польше, на которую наша власть пытается ровняться, давно добывается янтарь легально, и государство получает с этого налог. Может с этого стоит брать пример, а не с акцентированием внимания на гей парады и прочее, чуждого нашим людям?