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Деньги под ногами властей
24.07.2017 09:07
Вот, совсем недавно, Украину с официальным визитом посетил
президент Республики Беларусь – Александр Лукашенко. Почему бы не спросить у него совета, как ему
удалось вывести страну из глубочайшего кризиса после распада СССР и держать её
на одном из лучших экономических уровней постсоветского пространства? К
примеру, в Белоруссии функционирует игорный бизнес. А почему нет, если он даёт
хорошие поступления в казну? Я уверен, что после того ,как на территории
Республики найдены солидные залежи янтаря, эта сфера будет систематизирована и
включится в налоговую статью.
У нас всё это есть,
только государство не получает с этого ни копейки! И проблема банальная –
отсутствие политической власти у наших
элит. Причём не только последних, но всех предыдущих! А ведь всё ,что надо -
это просто закон на одном листке бумаги! Игорного бизнеса, что , нет? Он исчез
после запрета? Нет, как был, так и есть, даже процветает, просто в год
государство недополучает миллиарды гривен,
вот и всё. Выиграли те, кто хотели поправить своё личное состояние
чёрным налом.
То же и по янтарю. В Польше, на которую наша власть пытается
ровняться, давно добывается янтарь легально, и государство получает с этого
налог. Может с этого стоит брать пример, а не с акцентированием внимания на гей
парады и прочее, чуждого нашим людям?
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