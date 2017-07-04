Начнут-ли восстанавливать Санэпидемслужбу?

Почему бы и нет?

По поводу ДАИ ведь одумались, пусть её и не так назовут но, ведь функции те же. А учитывая последние новости об отравлении в сетях японских ресторанов, сама судьба подсказывает! Ведь за последние два года эта проблема обостряется как раз в летний период! И не удивительно. Ведь бактерии в рыбе активизируются именно летом, но разве и так было не понятно? Так почему бы не оставить за государственными структурами функцию надзора за соблюдением санитарных норм? Тем более что когда спохватились, из 103 ресторанов, только в 4-х не выявили нарушений! Вдумайтесь! В абсолютном большинстве нарушены санитарные нормы!

Я считаю, что те кто предлагал отменить Санэпидемслужбу, несёт такую же ответственность, как и сеть ресторанов, а возможно даже и больше! Ведь у бизнеса логика какая – идут денежные потоки и хорошо. А раз никто ничего не говорит, то всё в порядке. Как бы печально это не звучало, но именно государственный контроль здесь дал маху.

Но не стоит фокусироваться на том, что уже случилось, хотя я считаю, что именно сеть ресторанов должна покрыть потерпевшим все расходы на лечение, а главный вопрос теперь стоит так – что делать? И ответ очевиден! Безусловно, возвращать жёсткие рамки контроля-за качеством и санитарными нормами, а особенно сетевых ресторанов! Потому что, именно там зачастую всё делается на скорую руку!