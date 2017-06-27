Высокая политическая культура

Весь мир смеётся над отношениями парламента и Кабмина, Кабмина и парламента.

Резонанс произошёл между Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и Народным депутатом Надеждой Савченко. Весь мир и вся страна увидела «единство» правительства и парламента. Мне кажется, все были в тихом шоке, а не только я один.

Сейчас нет смысла искать виноватых и правых. В данной ситуации, Гройсман и Савченко были не правы! Почему? Всё предельно просто, когда депутат обращается, премьеру не следует высказывать своё пренебрежение и делать это публично, на глазах у всей страны.

Но, вот вопрос, какой культуры поведения мы ожидаем от общества после этого? Раз есть такая политическая элита, то какой она получит народ? Не хочется даже думать и не желаю такого для родной Украины! Я верю, что всё это временно и ситуация получит свое естественное продолжение. Движение в сторону высокой культуры и моральных ценностей, чтобы полностью соответствовать термину – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА!

Очень надеюсь, Савченко и Гройсман понимают, что оба здесь не правы совершенно. А вот был бы единственный правильный исход, чтобы кто-то первый извинился и сделал это публично! И просто осознать, что сессионный зал парламента - не место для подобных выходок. Но, это как у классика, «а в прочем мы замечтались». Стыдно, дамы и господа, просто стыдно.