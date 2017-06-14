Стопроцентная готовность на всё ради мечты о Евросоюзе

Мы вам кредиты, а вы продолжайте строить Чернобыли и дальше у себя. Вот, на что похожи планы о постройке нового хранилища по хранению ядерных отходов! Зачем снова так близко к Киеву? И непосредственно в зоне Чернобыля. Неужели жизнь ничему не учит? Мало того, нам будут строить за кредиты, которые нам же и придётся отдавать. Нонсенс! Чего только не сделаешь ради «Европейской мечты».

Эти отходы, между прочим, будут доставлять нам поездами, и, учитывая последнее количество столкнувшихся и сошедших с рельс поездов, я молю Бога, чтоб он уберёг нас от этого. Советская власть в своё время совершила преступление против украинского народа, умолчав о катастрофе. Нынешняя власть ничем не лучше, так как держит этот вопрос также в секретности и скрытности. Тогда чем вы отличаетесь от СССР? Разве что только пустыми лозунгами о европейских стандартах.

Надо честно открыть людям все плюсы и минусы проекта! Какие прибыли сулит это стране и народу? Какие фонды наполнятся деньгами? Или это просто в уплату долгов и за очередные кредиты? Какие риски несёт население? Особенно близ живущее. Без ответов на эти вопросы, прежде всего, для самих себя, правящая элита просто не имеет права осуществлять подобные проекты. Тем более, раз сама власть осыпает себя комплиментами о том, какая она европейская.