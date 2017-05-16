Встреча с Трампом, послесловие Поделиться:



Этот вывод можно сделать исходя из фотографий и то, что первым Трамп принял именно российского министра, а после уже принял нашего. Удивляет тот факт, что даже сам Трамп выставил фото в своем Твиттере, где он стоит с Лавровым как с равным, а во время фотосессии с нашим министром даже не удосужился встать. Поэтому, я и говорю, что Соединённые Штаты уважают силу! Уважают успешные страны, а не попрошаек, в которых мы сейчас уже окончательно и бесповоротно превратились.



Кстати, хочу задать вопрос министру иностранных дел Украины, а что там о встречи Трампа и Порошенко? Если нет даты, то так и скажите, а то потом снова где-то в коридоре Дональд Трамп, пожмёт руку и будут пестрить, что вот она - долгожданная встреча, состоялась. Вообще, по-хорошему Павел Климкин должен был уже уйти в отставку! Да, и сделать это сам.



Мы сегодня имеем абсолютно провальную внешнюю политику, политику, которая также бьёт по нашим экономическим интересам, а это главный катализатор геополитики страны. А тем более после встречи с Трампом уже всё совершенно ясно. Когда научимся следовать холодному и прагматичному расчёту? Экономика должна быть впереди политики и никак не наоборот, поймите это!«Я всегда утверждал, что законы экономики – это законы жизни.» А сейчас эти законы нарушают и игнорируют со всех сторон одновременно. Да уж, сколько бы нас не убеждали о лояльности Америки, а всё равно граждане, проживающие там, уважают силу.Этот вывод можно сделать исходя из фотографий и то, что первым Трамп принял именно российского министра, а после уже принял нашего. Удивляет тот факт, что даже сам Трамп выставил фото в своем Твиттере, где он стоит с Лавровым как с равным, а во время фотосессии с нашим министром даже не удосужился встать. Поэтому, я и говорю, что Соединённые Штаты уважают силу! Уважают успешные страны, а не попрошаек, в которых мы сейчас уже окончательно и бесповоротно превратились.Кстати, хочу задать вопрос министру иностранных дел Украины, а что там о встречи Трампа и Порошенко? Если нет даты, то так и скажите, а то потом снова где-то в коридоре Дональд Трамп, пожмёт руку и будут пестрить, что вот она - долгожданная встреча, состоялась. Вообще, по-хорошему Павел Климкин должен был уже уйти в отставку! Да, и сделать это сам.Мы сегодня имеем абсолютно провальную внешнюю политику, политику, которая также бьёт по нашим экономическим интересам, а это главный катализатор геополитики страны. А тем более после встречи с Трампом уже всё совершенно ясно. Когда научимся следовать холодному и прагматичному расчёту? Экономика должна быть впереди политики и никак не наоборот, поймите это! Как правильно выразился британский экономист Филип Уикстид:А сейчас эти законы нарушают и игнорируют со всех сторон одновременно. теги: Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя