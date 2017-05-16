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Встреча с Трампом, послесловие
16.05.2017 08:00Да уж, сколько бы нас не убеждали о лояльности Америки, а всё равно граждане, проживающие там, уважают силу.
Этот вывод можно сделать исходя из фотографий и то, что первым Трамп принял именно российского министра, а после уже принял нашего. Удивляет тот факт, что даже сам Трамп выставил фото в своем Твиттере, где он стоит с Лавровым как с равным, а во время фотосессии с нашим министром даже не удосужился встать. Поэтому, я и говорю, что Соединённые Штаты уважают силу! Уважают успешные страны, а не попрошаек, в которых мы сейчас уже окончательно и бесповоротно превратились.
Кстати, хочу задать вопрос министру иностранных дел Украины, а что там о встречи Трампа и Порошенко? Если нет даты, то так и скажите, а то потом снова где-то в коридоре Дональд Трамп, пожмёт руку и будут пестрить, что вот она - долгожданная встреча, состоялась. Вообще, по-хорошему Павел Климкин должен был уже уйти в отставку! Да, и сделать это сам.
Мы сегодня имеем абсолютно провальную внешнюю политику, политику, которая также бьёт по нашим экономическим интересам, а это главный катализатор геополитики страны. А тем более после встречи с Трампом уже всё совершенно ясно. Когда научимся следовать холодному и прагматичному расчёту? Экономика должна быть впереди политики и никак не наоборот, поймите это! Как правильно выразился британский экономист Филип Уикстид: «Я всегда утверждал, что законы экономики – это законы жизни.» А сейчас эти законы нарушают и игнорируют со всех сторон одновременно.
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