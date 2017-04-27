|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Какая разница Лё Пен или Макрон? Макрон или Лё Пен?
27.04.2017 10:31
Кто бы ни выиграл,
это выбор французов, а не украинцев.
Но наша власть уже
спешит сделать те же ошибки, что и во время выборов президента США. А, именно,
президент Украины уже написал комментарий и пожелал одному из кандидатов
победы. Вот, что написал Пётр Порошенко в своём Твиттере: «Ожидаем выбор французов в пользу сильной
Франции в объединенной Европе», - говорится в сообщении.
Looking forward to French people's
choice in favor of strong France in united Europe and active stance on
restoration peace in Ukraine.
Вот зачем снова наступать на одни и те
же грабли? Понятно, кто из французских кандидатов выступает за подобные
условия, но суть даже не в этом, а в том, что процесс коррозии в Европейском
Союзе уже не избежен и после Брексит он только набирает обороты. Как показывает
практика, Украина ничего, кроме личного раздражения оппонента, не добьется
таким поведением.
Вот чего добились со своими оценками в адрес
Трампа? Президент США полностью игнорирует украинского коллегу, а его помощник
Пол Манафорт и вовсе не стесняется бить на международной арене по самым больным
местам власти Украины. И, вспомните, тогда тоже у нас все давали 200% на победу
Хилари Клинтон! От себя скажу, кто бы ни победил во Франции – это их выбор! И
им с ним жить. Французам, в первую очередь, а не нам!
теги:
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее Украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов Персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича Рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист Ющенко Янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.