Какая разница Лё Пен или Макрон? Макрон или Лё Пен?

Кто бы ни выиграл, это выбор французов, а не украинцев.

Но наша власть уже спешит сделать те же ошибки, что и во время выборов президента США. А, именно, президент Украины уже написал комментарий и пожелал одному из кандидатов победы. Вот, что написал Пётр Порошенко в своём Твиттере: «Ожидаем выбор французов в пользу сильной Франции в объединенной Европе», - говорится в сообщении. Looking forward to French people's choice in favor of strong France in united Europe and active stance on restoration peace in Ukraine.

Вот зачем снова наступать на одни и те же грабли? Понятно, кто из французских кандидатов выступает за подобные условия, но суть даже не в этом, а в том, что процесс коррозии в Европейском Союзе уже не избежен и после Брексит он только набирает обороты. Как показывает практика, Украина ничего, кроме личного раздражения оппонента, не добьется таким поведением.

Вот чего добились со своими оценками в адрес Трампа? Президент США полностью игнорирует украинского коллегу, а его помощник Пол Манафорт и вовсе не стесняется бить на международной арене по самым больным местам власти Украины. И, вспомните, тогда тоже у нас все давали 200% на победу Хилари Клинтон! От себя скажу, кто бы ни победил во Франции – это их выбор! И им с ним жить. Французам, в первую очередь, а не нам!