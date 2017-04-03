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Платить придётся!
03.04.2017 13:29
Вот и подходит время подвести итог по вопросу трех
миллиардов долларов, которые взял Янукович «в долг» у России.
Непонятно, для чего нужно было устраивать весь этот
балаган, после того, как МВФ признал наш долг перед Российской Федерацией –
суверенным. Идти против этого решения, значит идти против МВФ в целом! Неужели
непонятно, что если Международный Валютный Фонд признает долг Киева перед
Москвой недействительным, то для фонда это отразится самыми страшными
последствиями! Во-первых, Россия, тут же признает свой долг перед МВФ –
недействительным. И откажется его выплачивать, а что-то подсказывает мне, что и
ряд других стран могут повторить данный прецедент по отношению, как к МВФ, так
и друг к другу!
Ну, допустим, Киев сейчас оперирует тем, что те 3
млрд. долларов от Российской Федерации, выделенные для Украины – взятка
Януковичу. Что помешает новым властям отказаться от обязательств перед МВФ и
объявить кредиты – взятками Яценюку. Такая практика будет заразительной и
вредной для мирового кредитного института.
Но, удивляет не это, а то, что все это прекрасно понимают! Я уверен,
что Пётр Порошенко, это понимал, Владимир Гройсман понимал, а также их
окружения! В чём же тогда заключается вопрос? Снова пошли на поводу у
радикалов? Возможно, так оно и есть. Другой более – менее адекватной причины я не могу найти. Но, стоит ли искать?
Необходимо ли полностью растерять поддержку Запада, из-за своих страхов?
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