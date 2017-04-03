Платить придётся!

Вот и подходит время подвести итог по вопросу трех миллиардов долларов, которые взял Янукович «в долг» у России.

Непонятно, для чего нужно было устраивать весь этот балаган, после того, как МВФ признал наш долг перед Российской Федерацией – суверенным. Идти против этого решения, значит идти против МВФ в целом! Неужели непонятно, что если Международный Валютный Фонд признает долг Киева перед Москвой недействительным, то для фонда это отразится самыми страшными последствиями! Во-первых, Россия, тут же признает свой долг перед МВФ – недействительным. И откажется его выплачивать, а что-то подсказывает мне, что и ряд других стран могут повторить данный прецедент по отношению, как к МВФ, так и друг к другу!

Ну, допустим, Киев сейчас оперирует тем, что те 3 млрд. долларов от Российской Федерации, выделенные для Украины – взятка Януковичу. Что помешает новым властям отказаться от обязательств перед МВФ и объявить кредиты – взятками Яценюку. Такая практика будет заразительной и вредной для мирового кредитного института.

Но, удивляет не это, а то, что все это прекрасно понимают! Я уверен, что Пётр Порошенко, это понимал, Владимир Гройсман понимал, а также их окружения! В чём же тогда заключается вопрос? Снова пошли на поводу у радикалов? Возможно, так оно и есть. Другой более – менее адекватной причины я не могу найти. Но, стоит ли искать? Необходимо ли полностью растерять поддержку Запада, из-за своих страхов?