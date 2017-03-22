ЛЮБИМАЯ ЗАБАВА ВЛАСТИ - РУБИТЬ СУК НА КОТОРОМ СИДИТ

Намедни НБУ обновил прогноз основных макроэкономических показателей с учетом транспортной блокады Донбасса. Поразило даже не то, как нас пытаются развести, уверяя, что блокада существенного урона не принесет. И даже не то, что эти показатели оказались «прилизанными», «причесанными» и «кастрированными». Более всего поразила уверенность, что до конца этого года все предприятия, находящиеся на нашей территории смогут переориентироваться на альтернативные источники сырья и энергоресурсов и уже в следующем году выйдут на максимальный уровень загрузки мощностей.

Понятно, что это заявление – месседж, необходимый для успокоения народа. Чтобы показать - власть держит руку на пульсе. Хотя и ставит под сомнение адекватность тех, кто это заявляет. НБУ можно простить, он еще и не такое отмачивал. Гораздо хуже, если такое же мнение и у правительства. Которое просто не понимает, что такое внезапно оставить коксохимические заводы без угля, меткомбинаты — без кокса, руды и возможности продать свою продукцию. А потом, в кратчайшие сроки, словно по взмаху волшебной палочки не только найти им альтернативу, но и восстановить мощности и объемы продаж.

Технологические цепочки у каждого предприятия выстраивались годами. Учитывалось все: цена, логистика, даже уровень добычи угля, ведь все это влияло на себестоимость и, в результате, на конечную цену. Блокадой наши «керманичі» резанули по этой цепочке, как «серпом по я … м». И теперь директора, как взмыленные кони, лихорадочно ищут альтернативу, невзирая на цену и логистику, ведь предприятия останавливать нельзя. Как вы думаете, будет ли разница в цене от поставок угля за 800км. с Донбасса и 8000км. из США и как это скажется на себестоимости продукции? Любой экономист расскажет, что увеличение цены автоматически приведет к тому, что нашу продукцию просто перестанут покупать. Образовавшуюся нишу на рынке займут конкуренты. И с чем останется Украина? Подумала ли об этом хоть одна «патриотическая» голова?

Нынешний разрыв блокадой целостности горно-металлургического комплекса можно сравнить с разрушением хозяйственных связей при распаде СССР. За которым пришел тяжелейший экономический кризис. Понадобились годы на восстановление. Неужели горький опыт нас ничему не научил? Или политические дивиденды, которые наши «патриоты» думают получить от блокады покроют экономический ущерб? Хочу разочаровать - уничтожение экономики не даст никаких политически дивидендов. Наоборот. Слишком много украинцев хорошо помнят те времена и не простят их повторения.

Похоже, что сегодня любимая забава нашей власти - рубить сук на котором сидит, плевать в колодец из которого сама пьёт и гадить себе под подушку.