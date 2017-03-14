Блокаду необходимо остановить





Сколько можно идти на поводу у небольшой группы ультраправых!

Мало того, что Антитеррористическая операция, которая должна была закончиться ещё очень давно, продолжается, так она начала распространяться на всю страну, как метастазы раковой опухоли. Трудно не согласиться с фактом, что уголь из Донбасса нам обходится дешевле любого другого? В Европейском Союзе, или в Соединённых Штатах Америки именно этого и не могут понять. Как можно идти против собственной экономики?! Для них это главное преступление, а тут ещё находятся те, кто терпит и поощряет всё это.

На внешних рубежах все предложения нашего МИДа – отклонены. Даже проиграна по сути дела та площадка, которая должна была стать триумфом нашей власти – Гаага. Украина и для этого очень плохо подготовилась. Безвиз снова переносится, и на фоне всего этого коллапса, мы получаем блокаду живой экономической ниточки нашей страны.

Далее, о решении национализировать все предприятия, которые имеют российский капитал. Какие цели радикалы вновь преследуют? Если окончательно оттолкнуть и без того уставший от нас Запад – сработает однозначно. Ведь там частная собственность считается священной коровой, а, следовательно, и инвестиции также неприкасаемы. Последствия для нас будут просто ужасными и катастрофическими.

В завершение хочется верить в позитивное завершение вопроса. Донбасс, наша земля и там живут такие же украинцы, как и во всей нашей стране и не надо слушать этих малочисленных радикалов, иначе потеряем всю страну. И это нам уже фактически прямо говорят в ЕС и США.

Сейчас хочется вспомнить мудрые слова великого государственного деятеля Соединенных Штатов, третьего президента США – Томаса Джефферсона: «Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства.» Но наши правители до этих пор доказывали важность противоположного этому, к сожалению.