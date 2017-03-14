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Блокаду необходимо остановить
14.03.2017 12:55
Сколько можно идти на поводу у небольшой
группы ультраправых!
Мало того, что Антитеррористическая
операция, которая должна была закончиться ещё очень давно, продолжается, так она
начала распространяться на всю страну, как метастазы раковой опухоли. Трудно не согласиться с
фактом, что уголь из Донбасса нам обходится дешевле любого другого? В
Европейском Союзе, или в Соединённых Штатах Америки именно этого и не могут
понять. Как можно идти против собственной экономики?! Для них это главное
преступление, а тут ещё находятся те, кто терпит и поощряет всё это.
На внешних рубежах все
предложения нашего МИДа – отклонены. Даже проиграна по сути дела та площадка, которая
должна была стать триумфом нашей власти – Гаага. Украина и для этого очень
плохо подготовилась. Безвиз снова переносится, и на фоне всего этого коллапса,
мы получаем блокаду живой экономической ниточки нашей страны.
Далее, о решении
национализировать все предприятия, которые имеют российский капитал. Какие цели
радикалы вновь преследуют? Если окончательно оттолкнуть и без того уставший от
нас Запад – сработает однозначно. Ведь там частная собственность считается
священной коровой, а, следовательно, и инвестиции также неприкасаемы.
Последствия для нас будут просто ужасными и катастрофическими.
В завершение хочется верить в
позитивное завершение вопроса. Донбасс, наша земля и там живут такие же
украинцы, как и во всей нашей стране и не надо слушать этих малочисленных
радикалов, иначе потеряем всю страну. И это нам уже фактически прямо говорят в
ЕС и США.
Сейчас хочется вспомнить мудрые
слова великого государственного деятеля Соединенных Штатов, третьего президента
США – Томаса Джефферсона: «Забота о человеческой жизни и счастье, а не
об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего
правительства.» Но наши правители до этих пор доказывали важность
противоположного этому, к сожалению.
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