Каким образом Женский день относится к декоммунизации?

Для наших любимых женщин каждый день необходимо создавать и творить ощущение, которое они испытывают всего раз в году - Восьмого марта!

Я сначала подумал, что это шутка когда прочёл о желании некоторых политиков запретить женский день. Но, потом понял, что у некоторых политических особей серьезно есть все шансы и основания успешно пройти (или не пройти) определенных врачей, которые врачуют наши души. Как можно запретить любить своих женщин? Это всё равно, что запретить дышать, или жить. Создается впечатление, что во власти есть люди, которые специально вредят президенту и в целом испытывают терпение людей!

На этом они не остановились. Силы и задор ещё остался. Далее хотят затронуть следующий праздник - 9 мая. Во многих странах Европейского Союза, 9 мая возлагают цветы к памятникам и чтят тот день, когда наша объединённая армия освободила половину мира от нацистско - фашистской агрессии. В Европе чтят, а у нас под давлением горстки маргиналов хотят отменить. Последствия мне даже трудно себе представить. Тысячи ветеранов, а также миллионы, кто помнят и чтят эту победу – выйдут на улицы столицы и других городов, сёл нашей страны. И вот тогда мы все ощутим действительно народный гнев.

Учитывая тот факт, какими темпами нацисты вывозили в Германию наш чернозём, сельскохозяйственную продукцию – ничего хорошего Украину не ожидало и под властью третьего рейха. Конечно, все эти мнимые запреты не заставят нас чтить ветеранов, или именно 8-го марта сделать чуть больше для любимых женщин! Если вот эту энергию маргиналов и вредителей во власти направить на что-то хорошее и полезное – цены им бы не было. А наша страна быстрее вышла бы из кризиса.

Особенно сейчас хочется процитировать такие мудрые и современно – своевременные слова Конфуция. Буду надеяться, правители прислушаются к вековой мудрости. «Управляйте народом с достоинством, и люди будут почтительны. Относитесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с усердием. Возвышайте добродетельных и наставляйте неученых, и люди будут доверять вам.»