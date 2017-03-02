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Шулявский мост, как предлог для децентрализации
02.03.2017 12:09
Безусловно, заместитель мэра Киева по транспорту
должен уйти в отставку. И он должен сделать это самостоятельно, а не ждать,
пока его попросят это сделать, предъявив законные на то основания. И не
пытаться всеми возможными способами удержаться. Даже если принимать во внимание
ту точку зрения, что его просто делают козлом отпущения. Я никогда не слышал от
Ильи Сагайдука публичных заявлений по поводу Шулявского моста. И этого уже
достаточно для его увольнения. Поэтому, здесь решение Виталия Кличка –
правильное!
А вот совсем другой вопрос уже в том, что на самом
ли деле Киевская Государственная Городская Администрация получала деньги от
министерства транспорта на ремонт мостов города Киев? Признаюсь, я в этом
сильно сомневаюсь. Вопрос качественной децентрализации всё ещё актуален. И
Киев, как столица Украины, и как самый крупный город – заложник данной
ситуации!
Хотя, сами киевские власти немного грешат
централизацией и фиксацией полномочий. Ведь если бы были районные советы, то
часть ответственности за все действия и бездействия лежала бы и на них. В
данной ситуации наш мэр Виталий Кличко не так уж и не прав. Районные советы
должны обладать реальными полномочиями и доступом к районным бюджетам, вот
тогда они станут субъектом киевской политики.
Подводя итоги, хочу подчеркнуть, не стоит
центральным властям фокусировать все полномочия в своих руках, а ими пора делиться
с местными властями. Я смотрю на это не только как на деньги, но и как на
возможность избежать страшных трагедий в будущем.
Именно сейчас хочется вспомнить известный
риторический вопрос римского писателя, автора знаменитого «Сатирикона» Гая
Петрония Арбитра. «Что делать законам там, где царствуют деньги!»
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