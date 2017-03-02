Шулявский мост, как предлог для децентрализации

Безусловно, заместитель мэра Киева по транспорту должен уйти в отставку. И он должен сделать это самостоятельно, а не ждать, пока его попросят это сделать, предъявив законные на то основания. И не пытаться всеми возможными способами удержаться. Даже если принимать во внимание ту точку зрения, что его просто делают козлом отпущения. Я никогда не слышал от Ильи Сагайдука публичных заявлений по поводу Шулявского моста. И этого уже достаточно для его увольнения. Поэтому, здесь решение Виталия Кличка – правильное!

А вот совсем другой вопрос уже в том, что на самом ли деле Киевская Государственная Городская Администрация получала деньги от министерства транспорта на ремонт мостов города Киев? Признаюсь, я в этом сильно сомневаюсь. Вопрос качественной децентрализации всё ещё актуален. И Киев, как столица Украины, и как самый крупный город – заложник данной ситуации!

Хотя, сами киевские власти немного грешат централизацией и фиксацией полномочий. Ведь если бы были районные советы, то часть ответственности за все действия и бездействия лежала бы и на них. В данной ситуации наш мэр Виталий Кличко не так уж и не прав. Районные советы должны обладать реальными полномочиями и доступом к районным бюджетам, вот тогда они станут субъектом киевской политики.

Подводя итоги, хочу подчеркнуть, не стоит центральным властям фокусировать все полномочия в своих руках, а ими пора делиться с местными властями. Я смотрю на это не только как на деньги, но и как на возможность избежать страшных трагедий в будущем.

Именно сейчас хочется вспомнить известный риторический вопрос римского писателя, автора знаменитого «Сатирикона» Гая Петрония Арбитра. «Что делать законам там, где царствуют деньги!»