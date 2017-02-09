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ОПЯТЬ И СНОВА: ЗАЧЕМ НАМ СКАНДАЛ С ГЕРМАНИЕЙ…
09.02.2017 20:19
Украина в который раз наступила на грабли, вляпавшись
в очередной международный скандал. На
этот раз с послом Германии, высказывания которого нам очень не понравились. Для
пущего эффекта посла вызывали в МИД, «ура»-патриоты соревновались в количестве
заявлений и призывах бойкотировать прием в посольстве. А один идиот, в знак
протеста, даже разрисовал обломок Берлинской стены под посольством
Германии. Этот «акт незгоди» уже попал на первые полосы германских газет, а МИД
Германии обвинил Украину в нарушении Венской конвенции. В общем отметились
хорошо.
Откровенно
говоря, я не знаю, на какой результат рассчитывала наша власть, поощряя подобные демарши. Что Германия «осознает ошибки» и будет извиняться? Отнюдь. Заявление
прозвучало от официального представителя одной из стран «нормандской четверки»,
по сути гаранта переговоров в Минске. И вряд ли расходилось с официальной
позицией Берлина. МИД Германии уже заявил, что в Берлине руководствуются
исключительно минскими соглашениями. По всей видимости, «сыр-бор» разгорелся
из-за трактовки этих самых минских соглашений, которые каждая из сторон
интерпретирует по-своему. Однако, как бы там ни было, этот инцидент не сможет
не оказать негативное влияние на наши дальнейшие отношения. Интересно, в МИДе
это понимают?
Благодаря
непродуманным и откровенно дилетантским действиям на международной арене, начала отчетливо просматриваться тенденция «мягкой» международной изоляции Украины. Только за прошлый год Украина ухитрилась испортить отношения с США,
Израилем, Польшей, Турцией, Венгрией, ухудшить наши позиции в ПАСЕ. Теперь, вот
Германия.
Нельзя
не вспомнить, что на протяжении последних трех лет Германия являлась
основным европейским стратегическим
партнером Украины, которая отстаивала наши интересы. И на переговорах, и по-поводу введения санкций и
давления на РФ. В трудную минуту именно
к Меркель всегда обращался за помощью украинский
президент. А теперь, благодаря «героическим»
усилиям нашего МИДа и доморощенных «патриотов», ситуация может стать близка к нерукопожатности, ибо
терпение Берлина, похоже, подходит к концу.
Интересно, к кому, в случае нужды, мы побежим в следующий раз? И не
будет ли это гласом вопиющего в пустыне?
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