ОПЯТЬ И СНОВА: ЗАЧЕМ НАМ СКАНДАЛ С ГЕРМАНИЕЙ…

Украина в который раз наступила на грабли, вляпавшись в очередной международный скандал. На этот раз с послом Германии, высказывания которого нам очень не понравились. Для пущего эффекта посла вызывали в МИД, «ура»-патриоты соревновались в количестве заявлений и призывах бойкотировать прием в посольстве. А один идиот, в знак протеста, даже разрисовал обломок Берлинской стены под посольством Германии. Этот «акт незгоди» уже попал на первые полосы германских газет, а МИД Германии обвинил Украину в нарушении Венской конвенции. В общем отметились хорошо.

Откровенно говоря, я не знаю, на какой результат рассчитывала наша власть, поощряя подобные демарши. Что Германия «осознает ошибки» и будет извиняться? Отнюдь. Заявление прозвучало от официального представителя одной из стран «нормандской четверки», по сути гаранта переговоров в Минске. И вряд ли расходилось с официальной позицией Берлина. МИД Германии уже заявил, что в Берлине руководствуются исключительно минскими соглашениями. По всей видимости, «сыр-бор» разгорелся из-за трактовки этих самых минских соглашений, которые каждая из сторон интерпретирует по-своему. Однако, как бы там ни было, этот инцидент не сможет не оказать негативное влияние на наши дальнейшие отношения. Интересно, в МИДе это понимают?

Благодаря непродуманным и откровенно дилетантским действиям на международной арене, начала отчетливо просматриваться тенденция «мягкой» международной изоляции Украины. Только за прошлый год Украина ухитрилась испортить отношения с США, Израилем, Польшей, Турцией, Венгрией, ухудшить наши позиции в ПАСЕ. Теперь, вот Германия.

Нельзя не вспомнить, что на протяжении последних трех лет Германия являлась основным европейским стратегическим партнером Украины, которая отстаивала наши интересы. И на переговорах, и по-поводу введения санкций и давления на РФ. В трудную минуту именно к Меркель всегда обращался за помощью украинский президент. А теперь, благодаря «героическим» усилиям нашего МИДа и доморощенных «патриотов», ситуация может стать близка к нерукопожатности, ибо терпение Берлина, похоже, подходит к концу. Интересно, к кому, в случае нужды, мы побежим в следующий раз? И не будет ли это гласом вопиющего в пустыне?