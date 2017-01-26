Об украинских «хотелках»…

«Мы не хотим быть игральной картой. Мы хотим быть активными участниками переговоров»,- так заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью агентству Reuters , имея в виду, что Киев должен участвовать во всех переговорах между США и Россией, на которых будет рассматриваться украинский вопрос.

Читая заявления нынешних украинских политиков, невольно понимаешь - насколько зыбки грани реальности и как легко погрузиться в мир иллюзий. Вот так, ясно и просто - «мы хотим». И все тут. А все остальные должны принять это к действию и обязательно наше «хотим» удовлетворить. Хотя… удовлетворить – процесс весьма субъективный, степень удовлетворения которого будет всецело зависеть от искусства компромисса. Что-то, по объективным причинам, удовлетворить можно. И лишь в том случае, когда речь идет о желании, о разумном соотношении между простым органическим хотением, с одной стороны, и обдуманным решением с другой. Но, если исходить из тона заявления – речь идет исключительно о хотении, подразумевающем ожидания чего-то необычного. И полного отсутствия возможности компромисса. А это уже совсем другое. Это обычные «хотелки», напоминающие скорее заоблачные желания, которые удовлетворять крайне сложно.

Все знают, что «мечтать не вредно». Однако, следует помнить, что параллельно с нашими мечтами, существует и реальный мир, который содержит серьезный разрыв между объективной действительностью и нашими представлениями о нем. И времена, когда европейские страны и США активно внимали нашим «хотелкам», уходят в прошлое. В этом активно постарались наши власти, не оправдавшие, возложенных на них миссий и надежд и постепенно скатившиеся в мировом сообществе до положения «лузеров». Однако, судя по тональности, в Киеве, как будто этого не замечают, продолжая вещать, словно Украина - центр Вселенной, контролирующий ситуацию всегда, везде и во всём. Как результат – постепенная изолированность и игнорирование наших желаний, которые, к слову, становятся все требовательнее и ультимативнее, превращаясь в элементарные «хотелки». Они уже одолели здравый смысл, все больше напоминая детские капризы. Угадайте, как отреагируют на это в Москве и Вашингтоне?