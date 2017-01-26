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Об украинских «хотелках»…
26.01.2017 17:24
«Мы не хотим быть игральной картой. Мы хотим быть активными
участниками переговоров»,- так заявила заместитель министра иностранных дел
Украины Елена Зеркаль в интервью агентству
Reuters
, имея в виду, что Киев должен участвовать во всех
переговорах между США и Россией, на которых будет рассматриваться украинский вопрос.
Читая заявления нынешних украинских политиков, невольно понимаешь
- насколько зыбки грани реальности и как легко погрузиться в мир иллюзий.
Вот так, ясно и просто - «мы хотим». И все тут. А все остальные
должны принять это к действию и обязательно
наше «хотим» удовлетворить. Хотя… удовлетворить – процесс весьма
субъективный, степень удовлетворения которого будет всецело зависеть от искусства компромисса. Что-то,
по объективным причинам, удовлетворить
можно. И лишь в том случае, когда речь
идет о желании, о разумном соотношении
между простым органическим хотением,
с одной стороны, и обдуманным решением с
другой.
Но, если исходить из тона заявления – речь идет исключительно о хотении, подразумевающем ожидания чего-то
необычного. И полного отсутствия возможности компромисса. А это уже совсем
другое. Это обычные «хотелки», напоминающие скорее заоблачные желания, которые
удовлетворять крайне сложно.
Все знают, что «мечтать не вредно». Однако, следует
помнить, что параллельно с нашими мечтами,
существует и реальный мир, который содержит
серьезный разрыв между объективной
действительностью и нашими представлениями о нем. И времена, когда европейские страны и США активно внимали
нашим «хотелкам», уходят в прошлое. В этом
активно постарались наши власти, не оправдавшие, возложенных на них миссий
и надежд и постепенно скатившиеся в мировом сообществе до положения «лузеров».
Однако, судя по тональности, в Киеве, как будто этого не замечают, продолжая
вещать,
словно Украина - центр Вселенной,
контролирующий ситуацию всегда, везде и во всём. Как результат – постепенная изолированность
и игнорирование наших желаний, которые, к слову, становятся все требовательнее и ультимативнее,
превращаясь в элементарные «хотелки». Они уже
одолели здравый смысл, все больше напоминая детские капризы. Угадайте, как
отреагируют на это в Москве и Вашингтоне?
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