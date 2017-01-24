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Кредиты, кредиты и (не угадали) кредиты...
24.01.2017 11:18
С удивлением наблюдаю за убийственной внешней политикой государственных мужей нашей страны. Даже не убийственной, а самоубийственной. Так будет правильно назвать все те процессы, законы, действия, которые происходят у нас.
Украинский народ настолько трудолюбив и талантлив, а украинская земля богата на многие ресурсы, как ни какая другая, но то, что творит власть – уму непостижимо. Оказывается, нам нужны новые кредиты и нас пытаются убедить, что это правильно и очень хорошо. Нас убеждают, что это для стабилизации гривны и для запуска экономики (в который уже по счету раз). Не нужно даже теперь фантастику читать или смотреть, достаточно заглянуть в Украину. Подобного театра абсурда я уже давно не наблюдал. Только ВВП, экспорт и высокая конкуренция может спасти нашу экономику, а кредиты - это не благотворительная помощь и они подразумевают возврат денег внешним кредиторам в три дорого. И, угадайте, кто же будет их выплачивать? Нет, не те, кто берут, а наши дети с внуками, которые даже не увидят, куда по существу уйдут эти деньги. Т.е. мы се понимаем, куда направятся денежные потоки и, отнюдь не в нашу экономику. Тем более, Украина получила уже и так довольно много кредитов от МВФ и что же мы наблюдаем? Гривну стабилизировали? Экономику запустили? И вот мы видим новый меморандум от МВФ, где прописываются еще более кабальные условия для нашей экономики, а значит, для каждого украинца. Давайте найдем природу этих драконовских условий. И, кстати, они возникают вовсе не потому что директор МВФ госпожа Лагард встала не стой ноги, а как раз наоборот, эти условия заложены в действиях по отношению к украинским властям. Дело в том, что Украина регулярно не выполняет условия по погашению процентов и это заставляет МВФ идти на более жесткие меры. Всё просто, МВФ – не благотворительный фонд, а жёсткий мировой кредитор, который не может проиграть.
Лично я как считал раньше, так и считаю сегодня – МВФ никому ещё не помогло! А как раз наоборот, главная задача фонда - наполнять экономики других стран пустыми долларами, а взамен брать ресурсами, золотом, землей и стратегическими объектами, как это уже происходит с Аргентиной и Грецией. Дальнейшие углубления отношений с МВФ может обернуться для нашей страны катастрофой.
Политический талант заключается в умении предсказать, что может произойти завтра, на следующей неделе, через месяц, через год. А потом объяснить, почему этого не произошло. (Уинстон Леонард Спенсер Черчилль) Как же он был прав, описывая то, что происходит и по сей день.
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