Доколе: надо ли нам сотрудничество с МВФ?

Давно подмечено, как только на горизонте появляется МВФ – жди беды. Ибо цена, которую он запрашивает за очередной траншик оказывается для нас слишком высока. В этот раз цена вопроса - земля и пенсионеры. А если быть точнее – уже в этом году запустить рынок земли и уничтожить пенсионеров, как класс через пенсионную реформу.

Следует заметить, что МВФ очень последователен к нам в своих требованиях. И с каждым разом эти требования становятся все изощреннее. Мы уже уничтожили целые отрасли экономики, похоронили банковскую систему, устроили тарифный геноцид, вырубаем и вывозим наш лес. Теперь готовим продажу нашей земли и собираемся через пенсионную реформу угробить наших пенсионеров, теперешних и потенциальных, словно забывая, что продолжительность жизни у нас самая низкая не только в Европе, а практически во всем мире. И все это для того, чтобы в очередной раз получить кредитик в $1 млрд., сумма которого с каждым разом все меньше и который пойдет не на развитие экономики, а в золотовалютный резерв для дальнейшей выплаты процентов по долгам того же МВФ. А что от нас потребуют, когда и эти условия будут выполнены? Неужели настанет всеобщее благоденствие?

Так надо ли нам это сотрудничество?! Почему мы не берем пример со стран, отказавшихся от «рабства» МВФ, как например, Ирландии, ставшей богатой страной с прогрессирующей экономикой, Венгрии, которая сделала то же самое и жизнь наладилась. Или той же Греции, которая "послала" МВФ и тоже начала нормально работать и развиваться. Но мы, не можем. Наши «умники» во власти заявляют, что по результатам работы миссии МВФ формируется мнение об Украине в мире, поэтому нам очень важно продолжать это сотрудничество.

Да мнение в мире об Украине за последние несколько лет давно сформировалось. И не в лучшую сторону. От нас фактически отвернулись ЕС и США, не говоря уже об остальных. Теперь наш президент намерен развивать сотрудничество со странами Азии, Ближнего Востока и Африки. Может они нас чему-то научат? И почему мы должны жить по чьим-то указкам ? Где же наша «г і дн і сть», которой мы так гордимся? Неужели нам, как мазохистам, надо дойти «до ручки», чтобы понять, что Украине необходимо иметь свою, проукраинскую позицию, исходящую из собственных интересов и направленную на то, чтобы украинцы достойно жили.