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С чего начинаем год?
12.01.2017 10:13
Стрельба Пашинского, учреждение какой-то высшей рады правосудия (вместо совета юстиции), продолжение девальвации национальной денежной единицы – гривны. Я уже не стал говорить об ухудшении жизни наших граждан, это и так понятно исходя из той же девальвации. Но всё по порядку.
Инцидент с Пашинским. Друзья, именно поэтому Украину и дальше будут отталкивать при помощи всевозможных причин от приближения к Европейскому Союзу и безвизу. В самой Европе министры после двух бокалов вина или шампанского севшие за руль – подают в отставку. А тут стрельба еще и ранен человек, но это не послужило поводом для Генерального прокурора подать запрос на снятие хотя бы неприкосновенности с Сергея Пашинского. Вспомните, как он рвал и метал, чтобы снять неприкосновенность с того же Новинского, по которому не было и близко серьезных обвинений, а тут уже свершившийся факт стрельбы, но Луценко молчит.
Далее у меня вопрос к Национальному Банку Украины, который так хорошо отметил рождественские праздники по всем стилям и теперь взялся за старое - обвал гривны? Ведь если премьер Гройсман даёт заявления об улучшении экономической ситуации в стране – почему гривна продолжает падение? Это две вещи, которые несовместимы друг с другом, противоречат друг другу. А если слова премьер-министра правдивы, то гривна должна была бы укрепиться. У меня такое впечатление, что мы находимся в каком-то зазеркалье, где всё наоборот…
Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это первая и единственно законная задача хорошего правительства. (Томас Джефферсон) Похоже, наши властители подзабыли, зачем их избрали и какую ответственность на них возложили. Надеемся, они всё же одумаются.
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