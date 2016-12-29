Итоги года – неутешительные

С каждым годом ситуация в стране ухудшается и это далеко еще не дно, хотя каждый раз нам кажется, что хуже уже просто быть не может, но всемогущие нам показывают новые и новые ступеньки лестницы, идущей вниз.

Вспоминая уходящий год, даже нет желания перечислять «достижения» власти, здесь и тарифы и девальвация, падение экспорта, покупательской способности граждан и т. д. Если все эти пункты перечислять, можно написать несколько томов по самому худшему управлению государством и после того, как напечатают эти серии книг, им же и раздать. Пусть посмотрят, как они справлялись с возложенными на них надеждами с ответственностью.

Настораживает другое. Не видно выхода с этого тупика и при дальнейших озвученных намерениях власти не трудно спрогнозировать ухудшение ситуации. Недавно секретарь СНБО Украины заявил о каком-то плане деокупации Донбасса. Причем, силовом плане. Мне кажется, что президент Украины должен был в тот же день его уволить. Еще раз повторюсь по Донбассу – нет силового решения! И точка.

Дальше, если премьер Гройсман громогласно заявил о каком-то экономическом росте в следующем году, пусть скажет чётко и конкретно, откуда этот рост будет происходить, где он возьмет предпосылки и к какой гадалке он ходит за такими предсказаниями, потому что никому в этой стране не виден даже намек на улучшение показателей жизни. Как я не пытался вникнуть в его абстрактную мысль – не смог! Ведь если мы имеем дыру в валютной выручке из-за обострения отношений с Российской Федерацией, то необходимо сказать, что мы полностью заменили рынки сбыта российские вот этими другими. А не пустословить и ждать очередного кредита.

Я оптимист и хочу верить в лучшее, но с такими представителями власти это просто невозможно. Всё движется против логики и здравого смысла. Политика против экономики и так далее…

Как и всегда в политике, результат бывает противоположен предвидению. (Франсуа Рене де Шатобриан)