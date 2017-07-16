ЯК УНИКНУТИ КОНТРОЛЬОВАНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (Постанова №480)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПРИЙНЯВ ПОСТАНОВУ № 480 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ НЕРЕЗИДЕНТІВ, ЯКІ НЕ СПЛАЧУЮТЬ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

АБО

ЯК УНИКНУТИ КОНТРОЛЬОВАНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ









04.07.2017 Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову №480 « Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи ».





Вказана Постанова має великий і негативний вплив на український бізнес та матиме наслідком виведення ряду господарських операцій із тіні оподаткування.









СУТЬ ПОЛЯГАЄ У НАСТУПНОМУ:





Відповідно до пункту 39.2.1.1. Податкового кодексу України контрольованими операціями є господарські операції платника податків, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, а саме:

а) господарські операції, що здійснюються з пов’язаними особами - нерезидентами, в тому числі у випадках, визначених підпунктом 39.2.1.5 цього підпункту;

б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів;

в) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав;

г) господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи. Перелік організаційно-правових форм таких нерезидентів в розрізі держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.





Відповідно до пункту 39.2.1.7. Податкового кодексу України г осподарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік; обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.





Раніше (до 04.07.2017) під контрольовані операції підпадали господарські операції з контрагентами, передбаченими підпунктами а, б, в, г пункту 39.2.1.1. Податкового кодексу України, а саме операції з пов’язаними особами – нерезидентами, комісіонерами-нерезидентами та господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, зареєстрованими у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 цього підпункту, або які є резидентами цих держав.

До держав, передбачених підпунктом в пункту 39.2.1.1. Податкового кодексу України належать держави, що входять до переліку офшорних територій та декілька інших держав.

Деякі компанії з метою оптимізації оподаткування, но при цьому зберігаючи свій бізнес, не працювали напряму із офшорами, а працювали з іншими країнами, що не є офшорами, однак при певній схемі роботи, операції в такій країні не оподатковувалися. На практиці це напів-офшорні території, які дають змогу оптимізувати податки і при цьому не викликають підозри у фіскального органу.

До таких територій, наприклад, належать Англія, Шотландія, Уельс, Гонконг, частина території ОАЕ та інші.

Таким чином, до 04.07.2017 такі території не підпадали під контрольовані операції, однак із вказаної дати потрібно бути дуже обережним і відповідальним при податковому плануванні роботи із контрагентами-нерезидентами чи розроблення схем податкової оптимізації.





Так, Постановою Кабінету Міністрів України №480 затверджено перелік організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи.





Наприклад, до 04.07.2017 операції із контрагентами резидентами Об’єднаних Арабських Еміратів, що мають організаційну форму FZCO, FZE (компанія вільної економічної зони, підприємство вільної економічної зони) не підпадали під контрольовані операції. З 04.07.2017 ситуація ж кардинально змінилась, і тепер, якщо Ваш дохід за рік більше 150 мільйонів гривень, а з конкретним контрагентом – 10 мільйонів гривень – то Ви зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції.





Вказана новація законодавства змусить відкрити операції, основна мета яких – податкова оптимізація. Окрім цього, потрібно відкривати інформацію про операції, які цілком, можливо, і законні, однак організаційно-правова форма Вашого контрагента внесена у Постанову Кабінету Міністрів №480.









ЯКИМ ЧИНОМ, У ВКАЗАНІЙ СИТУАЦІЇ УНИКНУТИ КОНТРОЛЬОВАНОСТІ ВАШИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ?





Як уже наводилося вище, відповідно до пункту 39.2.1.7. Податкового кодексу України г осподарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік; обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Таким чином, господарські операції являються контрольованими лише в разі, якщо річних дохід платника податків перевищує 150 мільйонів гривень, а обсяг від одного контрагента – 10 мільйонів. Лише у поєднанні із вказаною підставою всі підстави, вказаними у підпунктах а, б, в, г пункту 39.2.1.1. Податкового кодексу України – господарські операції являються контрольованими.

Уникнути контрольованості господарської операції можна шляхом дроблення бізнесу.

Так, якщо обсяг експортних господарських операцій не буде перевищувати 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік, то не буде підстав для контрольованості господарських операцій. Також, якщо обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, не перевищує 10 мільйонів гривень – то контрольованості господарських операцій із конкретним контрагента також не буде.

Приклад: якщо річний дохід Вашого підприємства близько 300 мільйонів гривень, а від конкретного контрагента – близько 20 мільйонів за рік, то, безумовно господарські операції з таким контрагентом являються контрольованими. Ви можете розбити свої експортні поставки на два підприємства – тоді обсяг експортних поставок кожного контрагента не перевищуватиме 150 мільйонів в рік, а з кожним контрагентом відповідно 10 мільйонів. Господарські операції не будуть контрольованими.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови № 480 «Про затвердження переліку організаційно-правових форм нерезидентів, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи» значним чином погіршує «життя» українському бізнесу. ПІСЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ВКАЗАНОЇ ПОСТАНОВИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАРТО БІЛЬШ ФАХОВО ТА ПРОФЕСІЙНО ПІДХОДИТИ ДО ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ СВОГО БІЗНЕСУ.