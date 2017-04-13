РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ФИЛИАЛА/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ

РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ФИЛИАЛА/ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Основными нормативными правовыми актами, регулирующими учреждение всех хозяйствующих субъектов в Республике Казахстан, являются Гражданский кодекс Республики Казахстан, Предпринимательский кодекс республики Казахстан, Закон «О хозяйственных товариществах» от 2 мая 1995 года № 2255 (по состоянию на 27.02.2017 г.), Закон «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220-I (по состоянию на 27.02.2017 г.), Закон Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» от 17 апреля 1995 года № 2198 (по состоянию на 27.02.2017 г.) и Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 12 апреля 2007 года № 112 «Об утверждении Инструкции по государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.02.2017 г.).

Учредить иностранную компанию в Казахстане можно посредством учреждения представительства или филиала такой компании в Казахстане либо учреждения самостоятельного юридического лица.

В соответствии с Гражданским законодательством Республики Казахстан юридическим лицом признается организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно иметь самостоятельный баланс или смету. Юридическим лицом может быть организация, преследующая извлечение дохода в качестве основной цели своей деятельности (коммерческая организация) либо не имеющая извлечение дохода в качестве такой цели и не распределяющая полученный чистый доход между участниками (некоммерческая организация).

Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, может быть создано только в форме государственного предприятия, хозяйственного товарищества, акционерного общества, производственного кооператива.

В силу ст. 43 Гражданского кодекса Республики Казахстан филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.

Представительством является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представительство интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные правовые действия, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом, создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им положений.

Руководители филиалов и представительств иных форм юридических лиц назначаются уполномоченным органом юридического лица и действуют на основании его доверенности.

Представительство осуществляет только представительские функции и защищает интересы головной компании и не может заниматься деятельностью, направленной на получение прибыли. Филиал, помимо представительских функций, может осуществлять часть или все виды деятельности, осуществляемые головной компанией, включая лицензируемую детальность, и осуществлять деятельность, направленную на получение прибыли.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств осуществляют органы юстиции.

Министерство юстиции Республики Казахстан осуществляет государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств в соответствии с Законом, а также ведение единого Государственного регистра юридических лиц и реестра филиалов и представительств в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

В силу статьи 3 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» от 17 апреля 1995 года № 2198 филиалы и представительства юридических лиц, расположенные на территории Республики Казахстан подлежат учетной регистрации без приобретения ими права юридического лица.

Для государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, в регистрирующий орган учредителем (учредителями) подается уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Государственная регистрация юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, может быть осуществлена посредством подачи электронного уведомления, которое заполняется на веб-портале «электронного правительства».

Уставы (положения) юридических лиц, относящихся к субъектам малого предпринимательства, их филиалов и представительств в процессе государственной регистрации не представляются.

Государственная регистрация юридических лиц, относящихся к субъектам малого предпринимательства с иностранным участием, производится в порядке, установленном для регистрации юридических лиц Республики Казахстан, относящихся к субъектам малого предпринимательства. Если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, дополнительно должны быть представлены:

· легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ, удостоверяющие, что учредитель - иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки;

· копия паспорта или другой документ, удостоверяющий личность учредителя-иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки.

Подтверждением о принятии уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности является выдача справки о государственной регистрации юридического лица.

Выдача справки о государственной регистрации юридического лица осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности.

В регистрирующий орган представляется устав, если иное не предусмотрено Законом или иными законодательными актами Республики Казахстан.

Учредительными документами хозяйственных товариществ, акционерных обществ, производственных кооперативов и объединений юридических лиц в форме ассоциаций (союзов) являются учредительный договор и устав.

Учредительными документами хозяйственных товариществ, акционерных обществ, которые учреждаются одним лицом (одним участником), и других видов юридических лиц, кроме указанных в части второй настоящей статьи Закона, являются устав (положение) и оформленное в письменном виде решение об учреждении юридического лица (решение единственного учредителя).

В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут действовать на основании общего положения об организациях данного вида.

Юридические лица, относящиеся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства, могут осуществлять свою деятельность на основании типового устава, содержание которого определяется Министерством юстиции Республики Казахстан.

В случае если учредители юридического лица приняли решение осуществлять свою деятельность на основе типового устава, то представление устава в процессе государственной регистрации юридического лица не требуется.

При этом в регистрирующий орган представляются три экземпляра заявления по форме , установленной Министерством юстиции Республики Казахстан, удостоверенные в нотариальном порядке, за исключением хозяйственных товариществ, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

Учредительные документы юридического лица должны содержать данные, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в зависимости от организационно-правовой формы юридического лица.

Положение о филиале (представительстве) должно содержать наименование, место нахождения (адреса всех помещений филиала банка, расположенных в пределах одной области, города республиканского значения, столицы), предмет деятельности, порядок управления и компетенцию руководителя филиала (представительства), также наименование, место нахождения, предмет деятельности, данные о государственной регистрации юридического лица, создающего филиал (представительство).

Государственная регистрация (перерегистрация) юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства, учетная регистрация (перерегистрация) их филиалов (представительств), за исключением акционерных обществ, их филиалов (представительств), осуществляющих деятельность на основании устава, не являющегося типовым, должны быть произведены не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи заявления с приложением необходимых документов.

Государственная регистрация юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, за исключением акционерных обществ, их филиалов (представительств), через веб-портал «электронного правительства» должна быть осуществлена в течение одного часа рабочего дня с момента подачи заявления.

При государственной регистрации (перерегистрации), государственной регистрации прекращения деятельности юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации), снятии с учетной регистрации их филиалов (представительств) взимается регистрационный сбор в порядке, определяемом Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее - Налоговый кодекс).

Документом, подтверждающим государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, учетную регистрацию (перерегистрацию) филиала (представительства), является справка, выдаваемая регистрирующим органом по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица содержит в себе сведения о дате ее выдачи, регистрирующем органе, бизнес-идентификационном номере, дате государственной регистрации (перерегистрации), наименовании и месте нахождения юридического лица, руководителях и учредителях (участниках). Если юридическое лицо, относящееся к субъекту частного предпринимательства, осуществляет свою деятельность на основании типового устава, то сведения об этом отображаются в указанной справке.

Справка об учетной регистрации (перерегистрации) филиала (представительства) содержит в себе сведения о дате ее выдачи, регистрирующем органе, бизнес-идентификационном номере, дате учетной регистрации (перерегистрации), наименовании и месте нахождения филиала (представительства), наименовании юридического лица, создавшего филиал (представительство).

Наличие документа, подтверждающего государственную регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, не является основанием для начала деятельности, требующей получения лицензии в соответствии с законами Республики Казахстан. Правоспособность юридического лица в сфере лицензируемой деятельности возникает с момента получения соответствующей лицензии и прекращается с момента прекращения действия лицензии или признания недействительной в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА

Законодательство Республики Казахстан о хозяйственных товариществах основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из Закона о хозяйственных товариществах и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

Минимальный размер уставного капитала, особенности его образования и использования, правовой режим имущества, ограничения хозяйственной деятельности отдельных видов коммерческих организаций, учреждаемых в форме хозяйственных товариществ наряду с Законом о хозяйственных товариществах регулируются специальными законодательными актами или в устанавливаемом специальными законодательными актами порядке.

Общие правила о хозяйственных товариществах, содержащиеся в Законе о хозяйственных товариществах , применяются к отдельным видам хозяйственных товариществ с учетом особенностей, установленных законодательными актами Республики Казахстан, регулирующими их деятельность.

Хозяйственным товариществом признается коммерческая организация, являющаяся юридическим лицом, с разделенным на вклады (доли) учредителей (участников) уставным капиталом, имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества, коммандитного товарищества, товарищества с ограниченной ответственностью , товарищества с дополнительной ответственностью.

Создание товарищества с ограниченной ответственностью начинается с заключения его учредителями учредительного договора и завершается государственной регистрацией товарищества в качестве юридического лица.

Процедура создания товарищества с ограниченной ответственностью прекращается до ее завершения:

1) в случае, когда в течение года, а если учредительным договором установлен иной срок, то в течение такого срока, со дня заключения учредительного договора не подано надлежащее заявление о государственной регистрации товарищества;

2) в случае отказа в государственной регистрации товарищества, если не был обжалован отказ в судебном порядке в установленный срок либо был обжалован, но жалоба была отклонена.

Товарищество с ограниченной ответственностью создается на основе учредительного договора.

Учредительный договор товарищества с ограниченной ответственностью должен содержать:

1) решение о создании товарищества, его фирменное наименование и место нахождения;

2) перечень учредителей товарищества с указанием их наименования, места нахождения, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое лицо);

3) порядок учреждения товарищества; обязанности учредителей, связанные с его учреждением, а также иные условия осуществления учредителями деятельности по созданию товарищества; определение полномочий указанных лиц, а также других лиц, которые уполномочиваются представлять интересы учреждаемого товарищества в процессе его создания и регистрации;

4) размер уставного капитала товарищества;

5) сведения о составе, размере и сроках внесения денежного вклада каждого учредителя в уставный капитал товарищества или о денежной оценке вклада в натуральной форме или в виде имущественных прав; порядок принятия решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал товарищества, а также последствия несвоевременного внесения вкладов в уставный капитал товарищества;

6) определение доли учредителя в имуществе товарищества; порядок перехода долей участников товарищества;

7) утверждение устава товарищества;

8) порядок распределения чистого дохода товарищества.

В учредительный договор по решению учредителей могут быть включены и другие условия, касающиеся создания товарищества и его деятельности, не противоречащие Закону и другим законодательным актам. В учредительном договоре товарищества с ограниченной ответственностью могут быть предусмотрены предмет и цели его деятельности. Учредительный договор товарищества с ограниченной ответственностью входит в состав документов, представляющих собой коммерческую тайну, если иное не предусмотрено учредительным договором и подлежит предъявлению государственным и иным официальным органам, а также третьим лицам только по решению органов товарищества либо в случаях, установленных законодательными актами.

Представления учредительного договора в регистрирующий орган при государственной регистрации не требуется. Условия учредительного договора являются обязательными для учредителей, подписавших этот договор, а также для новых участников, вступивших в товарищество после его учреждения и регистрации.

Учредительный договор товарищества с ограниченной ответственностью заключается путем подписания договора каждым учредителем или его уполномоченным представителем. Учредительный договор товарищества с ограниченной ответственностью заключается в письменной форме. Договор подписывается всеми учредителями товарищества. Представители учредителей должны иметь соответствующие полномочия, дающие право на учреждение товарищества и на подписание учредительного договора. Входящие в число учредителей юридические лица могут быть представлены их руководителями, правомочными действовать от имени соответствующего юридического лица без доверенности.

Отказ от подписания договора означает отказ войти в товарищество. Лица, не подписавшие договор, не могут значиться в перечне его учредителей. Не допускается подписание договора с оговорками. Особенности статуса отдельных участников товарищества должны быть зафиксированы в тексте договора, подписанного всеми учредителями.

Устав товарищества с ограниченной ответственностью

Устав товарищества с ограниченной ответственностью является документом, определяющим правовой статус товарищества как юридического лица.

Устав товарищества с ограниченной ответственностью должен содержать:

1) фирменное наименование, место нахождения и адрес товарищества;

2) перечень участников товарищества (за исключением товарищества, ведение реестра участников товарищества которого осуществляется регистратором) с указанием их наименования, места нахождения, адреса, банковских реквизитов (если учредителем является юридическое лицо) или имени, места жительства и данных документа, удостоверяющего личность (если учредителем является физическое лицо);

3) сведения о размере уставного капитала товарищества;

4) порядок формирования и компетенцию органов товарищества;

5) условия реорганизации и прекращения деятельности товарищества;

6) порядок распределения чистого дохода товарищества в случае, когда ведение реестра участников товарищества осуществляется регистратором;

Статья дополнена подпунктом 7 в соответствии с Законом РК от 19.02.07 г. № 230-III

7) порядок и сроки предоставления участникам товарищества и приобретателям долей информации о деятельности товарищества;

7-1) наименование средства массовой информации, используемого для публикации информации о деятельности товарищества;

8) права и обязанности участников товарищества.

Если товарищество учреждается одним лицом, то в его уставе определяется также порядок образования имущества и распределения доходов. В уставе могут содержаться и другие положения, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.

В уставе товарищества могут быть предусмотрены предмет и цели его деятельности. Устав должен быть утвержден общим собранием учредителей единогласно и подписывается всеми учредителями или их уполномоченными представителями.

Уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью образуется путем объединения вкладов учредителей (участников). Первоначальный размер уставного капитала равен сумме вкладов учредителей и не может быть менее суммы, эквивалентной ста размерам месячного расчетного показателя на дату представления документов для государственной регистрации товарищества, за исключением товарищества с ограниченной ответственностью, являющегося субъектом малого предпринимательства, а также государственной исламской специальной финансовой компании, размер минимального уставного капитала которых определяется нулевым уровнем. Вкладом в уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество (за исключением специальных финансовых компаний, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, исламских специальных финансовых компаний, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, уставный капитал которых формируется исключительно деньгами, а также случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»).

Не допускается внесение вклада в виде личных неимущественных прав и иных нематериальных благ.

Вклады учредителей (участников) в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной форме по соглашению всех учредителей или по решению общего собрания участников товарищества. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячного расчетного показателя, ее оценка должна быть подтверждена независимым экспертом.

В случаях, когда в качестве вклада товариществу передается право пользования имуществом, размер этого вклада определяется платой за пользование, исчисленной за весь срок, указанный в учредительных документах.

Без согласия общего собрания досрочное изъятие имущества, право пользования которым служит вкладом в уставный капитал товарищества, не допускается. Если иное не предусмотрено учредительными документами, риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование товариществу, возлагается на собственника имущества.

Если иное не предусмотрено учредительным договором, отношение вклада каждого участника к общей сумме уставного капитала является долей участника в уставном капитале. Всякое изменение размера уставного капитала, связанное с принятием в товарищество с ограниченной ответственностью новых участников или выбытием из товарищества кого-либо из прежних участников, влечет соответствующий перерасчет долей участников в уставном капитале на момент принятия или выбытия.

Уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью образуется путем объединения вкладов учредителей (участников). Первоначальный размер уставного капитала равен сумме вкладов учредителей и не может быть менее суммы, эквивалентной ста размерам месячного расчетного показателя на дату представления документов для государственной регистрации товарищества, за исключением товарищества с ограниченной ответственностью, являющегося субъектом малого предпринимательства, а также государственной исламской специальной финансовой компании, размер минимального уставного капитала которых определяется нулевым уровнем. Вкладом в уставный капитал товарищества с ограниченной ответственностью могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество (за исключением специальных финансовых компаний, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, исламских специальных финансовых компаний, создаваемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, уставный капитал которых формируется исключительно деньгами, а также случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»).

Вклады учредителей (участников) в уставный капитал в натуральной форме или в виде имущественных прав оцениваются в денежной форме по соглашению всех учредителей или по решению общего собрания участников товарищества. Если стоимость такого вклада превышает сумму, эквивалентную двадцати тысячам размеров месячного расчетного показателя, ее оценка должна быть подтверждена независимым экспертом. В случаях, когда в качестве вклада товариществу передается право пользования имуществом, размер этого вклада определяется платой за пользование, исчисленной за весь срок, указанный в учредительных документах.

Без согласия общего собрания досрочное изъятие имущества, право пользования которым служит вкладом в уставный капитал товарищества, не допускается. Если иное не предусмотрено учредительными документами, риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование товариществу, возлагается на собственника имущества.

Если иное не предусмотрено учредительным договором, отношение вклада каждого участника к общей сумме уставного капитала является долей участника в уставном капитале.

Всякое изменение размера уставного капитала, связанное с принятием в товарищество с ограниченной ответственностью новых участников или выбытием из товарищества кого-либо из прежних участников, влечет соответствующий перерасчет долей участников в уставном капитале на момент принятия или выбытия.

УЧЕТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ФИЛИАЛА И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Филиалы и представительства юридических лиц, расположенные на территории Республики Казахстан, подлежат учетной регистрации без приобретения ими права юридического лица.

Для учетной регистрации филиала и представительства в регистрирующий орган подается заявление по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции. Заявление подписывается лицом, уполномоченным юридическим лицом, создающим филиал (представительство), и скрепляется печатью юридического лица (при ее наличии).

К заявлению прилагаются квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за учетную регистрацию филиала (представительства).

Для филиалов (представительств) юридических лиц, не относящихся к субъектам частного предпринимательства, а также акционерных обществ дополнительно представляются положение о филиале (представительстве) в трех экземплярах на казахском и русском языках, утвержденное юридическим лицом, копии устава (положения) и доверенность юридического лица (за исключением общественных и религиозных объединений) скрепленная печатью юридического лица выданная руководителю филиала (представительства).

Учетная регистрация филиалов (представительств) иностранных юридических лиц производится в порядке, установленном для учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц Республики Казахстан. Кроме документов, предусмотренных этим порядком, если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, дополнительно представляются: легализованная выписка из торгового реестра, учредительные документы или другой легализованный документ иностранного юридического лица, подтверждающие, что иностранное юридическое лицо, создающее филиал (представительство), является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, а также документ, подтверждающий налоговую регистрацию в стране инкорпорации иностранного юридического лица, с указанием номера налоговой регистрации (или его аналога). Документы иностранного юридического лица, создающего филиал (представительство), представляются с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки.

При создании филиала (представительства) государственным предприятием дополнительно представляется документ, подтверждающий согласие Национального Банка либо уполномоченного органа по управлению государственным имуществом (местного исполнительного органа) на создание филиала (представительства).

После представления документов, регистрирующий орган:

1) проверяет полноту пакета представленных документов и правильность их составления на соответствие действующему законодательству Республики Казахстан;

2) издает приказ об учетной регистрации филиала (представительства) в случае соответствия документов действующему законодательству Республики Казахстан (проект приказа готовится на казахском и русском языках в трех экземплярах специалистом регистрирующего органа, рассматривавшим документы филиала (представительства), и визируется этим специалистом, а также начальником отдела регистрации, после чего представляется на подпись руководителю регистрирующего органа или его заместителю);

3) вносит в Национальный реестр сведения о филиале (представительстве);

4) в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений об учетной регистрации (перерегистрации) направляет в органы государственных доходов извещение об учетной регистрации филиала и представительства с присвоенным БИН;

5) выдает справку об учетной регистрации филиала (представительства) согласно статье 12 Закона;

6) оформляет дело, содержащее по одному экземпляру положения, после оформления дела, на подлинниках положений филиалов (представительств) юридических лиц, не относящихся к субъектам частного предпринимательства, а также акционерных обществ проставляются штампы, подтверждающие присвоение БИН, которые возвращаются заявителю или его представителю.