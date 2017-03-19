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Николай Пушинский
Юрист, учредитель Юридической компании «RP LAW COMPANY»
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Выбираем коммерческий арбитраж

 
19.03.2017 22:12

В связи с недобросовестностью некоторых контрагентов Ваших  компаний: неоплатой товара, непоставкой товара, невыполнением работ, непредоставлением услуг и других видов невыполнения обязательств, у Вас со временем может возникнуть необходимость решения спора в судебном порядке.

В связи с этим Вам нужно привести в порядок и использовать в будущем некоторые пункты в контрактах, которые регулируют процедуру судебной защиты наших прав.



АРБИТРАЖ

АРБИТРАЖНЫЙ

СБОР
(ЦЕНА ИСКА

15000 USD)

АРБИТРАЖНЫЙ СБОР
(ЦЕНА ИСКА

50000 USD)

САЙТ

Международный коммерческий
арбитражный
суд при Торгово-промышленной
палате Украины (КИЕВ)

1680,00 USD

3360,00 USD

http://arb.ucci.org.ua/icac/ru/fees.html

Международный коммерческий
арбитражный
суд при Торгово-промышленной
палате Польши (ВАРШАВА)

1312,83 USD

2782,88 USD

https://sakig.pl/en/arbitration/calculator

Международный коммерческий
арбитражный
суд при Торгово-промышленной
палате Белорусии (МИНСК)

1328,88 USD

3242,46 USD

http://iac.by/

Международный коммерческий
арбитражный суд
при Европейской арбитражной
палате(БЕЛЬГИЯ, ЕС)

1687,2 USD


4495,27 USD

http://chea-taic.be/

Арбитражный суд г. Гамбурга
(ГЕРМАНИЯ)

4894,51 USD

5957,61 USD

http://www.disarb.org/en/22/costcalculator2016/overview-id0

Международный коммерческий
арбитражный
суд при Торгово-промышленной
палате Франции (ПАРИЖ)

4000-7000,00 USD

7000,00 USD

https://iccwbo.org

Канадский коммерческий
арбитражный центр

3200,00 USD

9100,00 USD

http://www.ccac-adr.org/en/tarifs.php

Международный Арбитражный суд
Федеральной палаты экономики АВСТРИИ

7408,88 USD

32241,06 USD

http://www.viac.eu/ru/

Китайская международная экономическая
и торговая арбитражная комиссия
CIETAC

4000,00 USD

10000,00 USD

http://www.cietac.org/index.php?m=Article&a=index&id=172&l=en

Дубайский международный
арбитражный центр

до 8500,00  USD

до 26000,00 USD

http://www.diac.ae/idias/rules/Arb.Rules%202007/Cost/

Международный коммерческий арбитраж
г. Нью-йорка(США)

11000,00 USD

20000,00 USD

http://nyiac.org/

Арбитражный институт Торговой
палаты г. Стокгольма(ШВЕЦИЯ)

13448,21 USD

16680,04 USD

http://sccinstitute.com/ru

 

теги: Арбитраж, МКАС, Стокгольм, Париж, Нью-Йорк, ТПП, Гамбург, коммерческий арбитраж, торгово-промышленная палата, ВЭД
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