Открытие филиала / компании в другой стране (на примере США)

При выходе компании на внешние ринки нужно подобрать правильную схему работы. У Вас в таком случае будут альтернативы: создать в другой стране филиал своей компании, создать полноценную компанию, работать через агента, работать через официального дистрибьютора.





Почему не нужно открывать именно «филиал» своей компании в другой стране? В чем недостатки открытия филиала?

Согласно ч. 3 ст. 95 Гражданского кодекса Украины , филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Действуют такие подразделения исключительно на основании доверенности, выданной главным предприятием. Об этом же говорит и п. 12 Инструкции, утвержденной приказом Министерства внешних экономических связей и торговли от 18.01.96 г. № 30 : представительство нерезидента не является юридическим лицом и не осуществляет самостоятельную хозяйственную деятельность, а во всех случаях действует от имени и по поручению нерезидента.

Филиал не является юридическим лицом, для него главная компания выдает доверенность. При такой схеме работы хозяйственные операции фактически заключаются между Вашим предприятием (главная компания) и Вашим предприятием (филиал) (сама с собой)! Так делать невозможно.

Через филиал Вы можете работать только в случае, если ФИЛИАЛ ВАМ НЕ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОПЛАТУ В ТЕЧЕНИЕ 120 ДНЕЙ, А ПОКУПАТЕЛЕМ В ДОГОВОРЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ БУДЕТ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ, А НЕ ФИЛИАЛ, товар филиалу будет поставляться без подписания Договора.

Таким образом, в случае открытия филиала у Вас будет оставаться одна с главных проблем, которая возникает у экспортеров товаров. Оплата за поставленный товар от контрагента Вам должна поступить в течение 120 дней с дня поставки товара. После истечения 120 дневного срока Ваш банк сообщает налоговую инспекцию о просрочке по валютным операциям и налоговая инспекция применяет к Вашему предприятию штрафные санкции в размере 0,3% от цены неоплаченного товара за каждый день просрочки.

В случае, если у Вас за границей открыто свое собственное предприятие, то оно может покупать в украинской компании товар, осуществлять оплату в течение 120 дней и закрывать сделку. Сроки продажи товара от Вашей американской компании конечным потребителям уже не важен для Вас.





Стандартные схема работы филиала:

Зарубежное подразделение может не производить самостоятельно продукцию, а продавать продукцию главного предприятия на территории государства, в котором находится. Договоры на поставку продукции украинского товаропроизводителя подразделение заключает с покупателями самостоятельно, но от имени главного предприятия. Однако в данном случае товар, направляясь к покупателю, пересекает таможенную границу Украины. Поэтому товар будет вывозиться в таможенном режиме экспорта, а экспортером товара (или продукции) будет являться головное предприятие, расположенное на территории Украины. Экспорт или окончательный вывоз – это таможенный режим, в соответствии с которым украинские товары выпускаются для свободного обращения за пределами таможенной территории Украины без обязательства относительно их обратного ввоза (ст. 82 Таможенного кодекса). Таможенный режим экспорта может быть применен как к товарам, подлежащим вывозу за границу, так и к товарам, которые были вывезены раньше в других таможенных режимах и находятся под таможенным контролем. Для помещения товаров в режим экспорта следует: подать таможенному органу документы на товары; уплатить таможенные платежи. Заметим, что таможенные органы не требуют обязательного подтверждения прибытия экспортированных товаров в пункт назначения за пределами Украины (ч. 3 ст. 83 ТК). Продавцом (экспортером) в таможенной декларации будет предприятие, а не его зарубежное подразделение, а покупателем (импортером, товаро-получателем) – иностранное предприятие, то есть фактический покупатель .

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧАТЬ ОПЛАТУ ДЛЯ ПРОДАВЦА В ТЕЧЕНИЕ 120 ДНЕЙ, ЗАКРЫВАТЬ СДЕЛКУ В УКРАИНЕ И НЕ ПОДПАДАТЬ ПОД ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ – ТО СОЗДАНИЕ ФИЛИАЛА ВАМ НЕ ПОДХОДИТ!





Проблему реализации товара за рубежом можно решить иначе – открыть в другой стране дочернее предприятие , являющееся юридическим лицом. В этом случае с дочерним предприятием можно заключить внешнеэкономический контракт как с иностранным покупателем , отгрузить ему в режиме экспорта товары, которые в дальнейшем будут реализоваться «дочкой» самостоятельно . При этом такая «дочка» будет « под контролем » украинской компании.

Для вида деятельности покупка–продажа Вашей продукции будет достаточно открыть вид LLC .

Проще открыть компанию, где физическое лицо будет учредителем. Во всех документах штата будет указано это физическое лицо как собственник этой компании.

Для регистрации компании, (в которой учредителем будет физическое лицо) не требуется показывать оборот компании. В случае, если учредителем компании Ваше украинское предприятие, то США нужно будет указать оборот компании.

По состоянию на 2017 год США не предоставляют информацию о своих инвесторах. Но эта ситуация может измениться при новой власти в стране и в любой момент информация может открыться – при этом необходимо раскрывать всю информацию об учредителе (если это будет не физическое лицо, а Ваша компания).

Для регистрации компании (если учредитель физ. лицо) требуется только паспорт/та участника, три названия компании (для осуществления поиска существующих компаний).

Для открытия LLC (с учредителем – физическим лицом) требуется:

1. три варианта названия компании,

2. имена всех владельцев и директоров,

3. доли распределения в компании в %,

4. заграничный паспорт владельцев и менеджеров фирмы (директоров), сроком действия не меньше 6 месяцев.

Для создания компании нужно:

1. составления документов: Устав; печать.

2. подача официального заявления Секретарю соответствующего штата в США,

3. регистрации компании в Налоговом управлении США (IRS), в результате чего получается регистрационный номер налогоплательщика (EIN number),

4. получение временного адреса для корреспонденции на 1 год.

Сроки: 2-4 недели.

Штат может отказать в создании компании, если у владельцев есть долговые обязательства в Америке.

Если учредителем американской компании будет украинская компания , то первым этапом нужно будет украинской компании получать лицензию на инвестирование заграницу. Инвестирование будет в любом случае, поскольку в компанию нужно внести денежные средства. Инвестициями будет вклад в корпоративные права иностранной компании.

Лицензии на инвестиции заграницу резидентам выдает Национальный банк Украины.

Не нужно получать указанную лицензию в случае, если учредителем иностранной компании будет физическое лицо (резидент Украины) .

В США процедура регистрации, корпоративные аспекты, налогообложение в каждом штате регулируются отдельно. США в целом и отдельные штаты не являются оффшорами, но есть территории, которые неофициально признают оффшором, например, Делавер. Открытие компании в таком штате при «чистой» схеме работе может повлечь за собой в конечном итоге негативные последствия.

Оптимальным штатом в плане налоговой нагрузки и контроля со стороны налогового органа и приемлемости банков является штат Вайоминг.

Штат Вайоминг – хороший штат в аспекте налоговой среды.

1. В штате нет налога на прибыль компании и дохода (Corporate income tax).

2. В штате нет налога на подоходный налог (если учредитель физическое лицо) (Income tax).

3. Ежегодная лицензия за ведение деятельности в штате всего $50 долларов в год.

4. Либеральное корпоративное законодательство штата. Получил одно из ведущих штатов по регистрации компании в США.

5. Минимальное количество участников — один человек.

6. Компанию LLC может открыть резидент и нерезидент.

7. Компанию может открыть как физическое лицо, так и юридическое лицо.

8. Права директоров определяются уставом компании.

9. Компанией могут управлять все участники, каждый из которой обладает равным объемом голосов.

10. Компания может вести любую законную деятельность.

11. Банковская деятельность и операции конфиденциальны. Число банковских счетов, не ограниченно.

12. Собрание участников может проводиться в любой стране.

При этом Штат Вайоминг не является оффшором.

Вывод: нужно в США открывать не филиал, а полноценную компанию. Если учредителем будет Ваша украинская компания - нужно будет раскрыть оборот компании. Также нужно получать индивидуальную лицензию в НБУ для украинской компании. Если учредителем будет физическое лицо: то Вы сможете не раскрывать информацию о Вашей компании, не будет прямой связи между американской компанией и украинской компанией, не нужно получать лицензию в Украине.

Налоговые аспекты.

В соответствии с пунктом 39.2.1.1. Налогового кодекса Украины контролируемыми операциями являются хозяйственные операции налогоплательщика, которые могут влиять на объект налогообложения налогом на прибыль предприятий налогоплательщика, а именно хозяйственные операции, осуществляемые со связанными лицами – нерезидентами.

Согласно пункту 14.1.159. Налогового кодекса Украины связанные лица – юридические и / или физические лица, отношения между которыми могут оказывать влияние на условия или экономические результаты их деятельности или деятельности лиц, которых они представляют, с учетом следующих критериев: одно юридическое лицо непосредственно и / или косвенно (через связанных человек) владеет корпоративными правами другого юридического лица в размере 20 и более процентов.

Таким образом, если учредителем компании в США является Ваша украинская компания (юридическое лицо), то все хозяйственные операции между Вашей украинской компании (юридическое лицо) и американской компанией будут контролируемые и нужно будет очень внимательно следить за стоимостью товара, который поставляет Ваша украинская компания (юридическое лицо) дочерний компании, чтобы не было вывода капитала, поскольку налоговая ставка в Вайоминге не высокая.

Если цену товара при продаже от Вашей украинской компании (юридическое лицо) к Американской компании признают заниженной, то налоговая применит штрафные санкции и укажет на недоплату налогов в Украине, при этом укажет на переплату налогов в США. Штат Вайоминг не является оффшором, но налоговой климат там по сравнению с другими штатами привлекательный. Вайоминг можно назвать неофициальным оффшором; внимание налоговых органов к хозяйственным операциям с предприятием (резидентом Вайоминг) будет повышенным.

Операции между Вашей украинской компании (юридическое лицо) и американской компанией могут быть не контролируемыми, если учредителем американской компании будет лицо, которое не является учредителем Вашей украинской компании (юридическое лицо) и не влияет на управление в этой компании. В таком случае нужно учредителем указать третье лицо, которое не светиться в работниках и учредителях Ваших компаний (в Украине).

Таким образом, самая безопасная схема работы в США: создать в штате Вайоминг полноценную компанию, учредителями которой (владельцами корпоративных прав) являются не связанные с Вашей украинской компании (юридическое лицо) и другими Вашими компаниями, физические лица.