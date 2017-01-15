Підприємства зобов’язані сплачувати податки за окремих контрагентів Поделиться: Підприємства зобов’язані сплачувати податки за окремих контрагентів (ФОП) Відповідно до пункту 38.9 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» під час нарахування (виплати) фізичним особам - підприємцям, місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія та/або територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (незалежно від системи оподаткування), доходу від здійснення ними підприємницької діяльності суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, зобов’язані утримати податок на доходи у джерела виплати. Таким чином, суб’єкт господарювання повинен оплачувати податок за відповідну фізичну особу підприємця. Відповідний пункт передбачає обов’язок уплати податку на доходи за фізичних осіб-підприємців двох категорій: 1. місцезнаходженням або місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, 2. місцезнаходженням або місцем проживання яких є територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення. Визначимо вказані території. Відповідно до Постанови Верховної ради України № 254-19 від 17.03.2015 «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» визнано тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської областей, в яких відповідно до Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування , до моменту виведення усіх незаконних збройних формувань, російських окупаційних військ, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України та відновлення повного контролю України за державним кордоном України. Постановою Верховної ради України № 252-19 від 17.03.2015 « Про визначення окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» було затверджено перелік районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. Вказані території мають одночасно статус територій «на яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування» та «окупованих територій». Таким чином до окупованих територій належить: Найменування населеного пункту, орієнтир на місцевості Географічні координати Примітка НОВОКИЇВКА Північна широта

48° 35' 27"

Східна довгота

39° 40' 56" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА Північна широта

48° 38' 22"

Східна довгота

39° 30' 48" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування АРТЕМА Північна широта

48° 46' 37"

Східна довгота

39° 19' 00" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ГРЕС Північна широта

48° 44' 15"

Східна довгота

39° 16' 57" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ЩАСТЯ Північна широта

48° 44' 08"

Східна довгота

39° 14' 40" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування РАЇВКА Північна широта

48° 41' 12"

Східна довгота

39° 10' 37" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ТРЬОХІЗБЕНКА Північна широта

48° 45' 01"

Східна довгота

38° 58' 15" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування КРАСНИЙ ЛИМАН Північна широта

48° 43' 52"

Східна довгота

38° 57' 24" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування СЛАВ'ЯНОСЕРБСЬК Північна широта

48° 41' 33"

Східна довгота

38° 58' 24" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування СМІЛЕ Північна широта

48° 40' 12"

Східна довгота

38° 55' 10" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування Перехрестя доріг Північна широта

48° 41' 40,8"

Східна довгота

38° 46' 49,4" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування НОВОТОШКІВСЬКЕ Північна широта

48° 43' 18"

Східна довгота

38° 38' 01" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування НИЖНЯНСЬКИЙ РОЗ'ЇЗД Північна широта

48° 42' 53"

Східна довгота

38° 34' 58" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ОРІХОВЕ Північна широта

48° 42' 47"

Східна довгота

38° 34' 23" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ЗОЛОТЕ Північна широта

48° 42' 55"

Східна довгота

38° 31' 09" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ЗОЛОТЕ Північна широта

48° 41' 37"

Східна довгота

38° 30' 39" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування КАТЕРИНІВКА Північна широта

48° 40' 40"

Східна довгота

38° 30' 37" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування МОЛОДІЖНЕ Північна широта

48° 38' 38"

Східна довгота

38° 28' 50" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ПЕРВОМАЙСЬК Північна широта

48° 36' 58"

Східна довгота

38° 31' 02" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування КАЛИНОВЕ Північна широта

48° 33' 39"

Східна довгота

38° 34' 10" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування АЛМАЗНА Північна широта

48° 31' 32"

Східна довгота

38° 33' 57" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ГАННІВКА Північна широта

48° 28' 53"

Східна довгота

38° 32' 43" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ЛОМУВАТКА Північна широта

48° 27' 16"

Східна довгота

38° 34' 05" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ВЕРГУЛІВКА Північна широта

48° 24' 05"

Східна довгота

38° 32' 10" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування Відм. 298,0 Північна широта

48° 23' 10"

Східна довгота

38° 34' 25" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ОЛЕНІВКА Північна широта

48° 24' 23"

Східна довгота

38° 34' 13" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування СОФІЇВКА Північна широта

48° 22' 11"

Східна довгота

38° 33' 08" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ЦЕНТРАЛЬНИЙ Північна широта

48° 20' 57"

Східна довгота

38° 34' 38" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування Шахта № 2 Північна широта

48°19' 50"

Східна довгота

38° 34' 00" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування НІКІШИНЕ Північна широта

48° 14' 39"

Східна довгота

38° 32' 28" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування Роз'їзд КУМШАЦЬКИЙ Північна широта

48° 12' 10"

Східна довгота

38° 29' 23" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування Зуп. платформа 20 км Північна широта

48° 09' 30"

Східна довгота

38° 32' 03" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ПЕТРОПАВЛІВКА Північна широта

48° 08' 15"

Східна довгота

38° 31' 42" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ОРЛОВО-ІВАНІВКА Північна широта

48° 10' 00"

Східна довгота

38° 28' 16" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування НОВООРЛІВКА Північна широта

48° 10' 57"

Східна довгота

38° 24' 10" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування МАЛООРЛІВКА Північна широта

48° 10' 58"

Східна довгота

38° 20' 04" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ЮНОКОМУНАРІВСЬК Північна широта

48° 12' 43"

Східна довгота

38° 17' 55" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування СЛАВНЕ Північна широта

48° 13' 17"

Східна довгота

38° 19' 26" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування Відм. 215,6 Північна широта

48° 14' 52"

Східна довгота

38° 16' 40" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ Північна широта

48° 15' 59"

Східна довгота

38° 17' 06" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ГРОЗНЕ Північна широта

48° 17' 43"

Східна довгота

38° 18' 49" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ВУГЛЕГІРСЬК Північна широта

48° 18' 09"

Східна довгота

38° 14' 56" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ГОРЛІВКА Північна широта

48° 19' 30"

Східна довгота

38° 11' 43" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ГУРТИ Північна широта

48° 21' 26"

Східна довгота

38° 10' 14" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ЛОЗОВЕ Північна широта

48° 22' 59"

Східна довгота

38° 14' 20" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування БАЙРАК Північна широта

48° 23' 38"

Східна довгота

38° 09' 15" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ГОЛЬМІВСЬКИЙ Північна широта

48° 23' 52"

Східна довгота

38° 04' 58" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ЗАЙЦЕВЕ Північна широта

48° 23' 34"

Східна довгота

38° 01' 48" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування Зал. ст. МАЙОРСЬКА Північна широта

48° 23' 42"

Східна довгота

37° 58' 45" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування КІРОВЕ Північна широта

48° 23' 34"

Східна довгота

37° 54' 59" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ДЗЕРЖИНСЬК Північна широта

48° 23' 35"

Східна довгота

37° 49' 40" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ЛЕНІНСЬКЕ Північна широта

48° 21' 56"

Східна довгота

37° 54' 37" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ШУМИ Північна широта

48° 22' 00"

Східна довгота

37° 55' 00" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування НОВГОРОДСЬКЕ Північна широта

48° 19' 10"

Східна довгота

37° 52' 55" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ШИРОКА БАЛКА Північна широта

48° 17' 19"

Східна довгота

37° 58' 04" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ОЗЕРЯНІВКА Північна широта

48° 14' 55"

Східна довгота

37° 59' 09" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування МИХАЙЛІВКА Північна широта

48° 15' 02"

Східна довгота

37° 59' 25" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ПАНТЕЛЕЙМОНІВКА Північна широта

48° 12' 26"

Східна довгота

37° 57' 50" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ Північна широта

48° 11' 38"

Східна довгота

37° 54' 24" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ЯСИНУВАТА Північна широта

48° 08' 09"

Східна довгота

37° 49' 47" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування АВДІЇВКА Північна широта

48° 07' 12"

Східна довгота

37° 46' 59" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ОПИТНЕ Північна широта

48° 05' 30,8"

Східна довгота

37° 43' 52,8" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ВЕСЕЛЕ Північна широта

48° 04' 01,3"

Східна довгота

37° 43' 20,3" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ПІСКИ Північна широта

48° 04' 15"

Східна довгота

37° 40' 21" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування Відм. 221,1 Північна широта

48° 01' 23"

Східна довгота

37° 38' 50" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування КРАСНОГОРІВКА Північна широта

48° 00' 16"

Східна довгота

37° 31' 42" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ТРУДІВСЬКЕ Північна широта

47° 57' 18"

Східна довгота

37° 29' 37" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування МАР'ЇНКА Північна широта

47° 56' 35,6"

Східна довгота

37° 30' 51,2" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування КРЕМІНЕЦЬ Північна широта

47° 54' 35"

Східна довгота

37° 37' 17" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування СЛАВНЕ Північна широта

47° 50' 09"

Східна довгота

37° 35' 00" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування Зал. ст. ОЛЕНІВКА Північна широта

47° 50' 13"

Східна довгота

37° 33' 40" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ОЛЕНІВКА Північна широта

47° 49' 23"

Східна довгота

37° 38' 41" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ЛЮБІВКА Північна широта

47° 49' 57"

Східна довгота

37° 44' 59" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування НОВОБЕШЕВЕ Північна широта

47° 48' 42"

Східна довгота

37° 52' 07" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ОЛЕКСАНДРІВКА Північна широта

47° 49' 00"

Східна довгота

37° 58' 45" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування СТАРОБЕШЕВЕ Північна широта

47° 45' 06"

Східна довгота

38° 01' 56" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування РОЗДОЛЬНЕ Північна широта

47° 36' 48"

Східна довгота

38° 02' 02" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування СТАРОЛАСПА Північна широта

47° 33' 38"

Східна довгота

37° 58' 58" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ГРАНІТНЕ Північна широта

47° 27' 34"

Східна довгота

37° 51' 54" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ЧЕРМАЛИК Північна широта

47° 18' 44"

Східна довгота

37° 49' 30" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ПАВЛОПІЛЬ Північна широта

47° 15' 40"

Східна довгота

37° 47' 18" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ТАЛАКІВКА Північна широта

47° 11' 22"

Східна довгота

37° 43' 44" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування КОМІНТЕРНОВЕ Північна широта

47° 10' 22"

Східна довгота

37° 49' 25" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування САХАНКА Північна широта

47° 07' 39"

Східна довгота

37° 52' 14" Належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування ШИРОКИНЕ Північна широта

47° 05' 52"

Східна довгота

37° 49' 40" Не належить до окремих районів Донецької і Луганської областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування Друга категорія: фізичні особи-підприємці місцезнаходженням або місцем проживання яких є територія населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення . Розпорядженням Кабінету Міністрів України № № 1085-р від 07.11.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» визначено перелік територій, що розташовані на лінії зіткнення: Міста обласного значення: с. Логвинове с. Митьково-Качкарі с. Вершинівка с. Черевківське Попаснянського району****: м. Донецьк с. Новогригорівка с. Роза с. Воля с. Чумак с. Березівське м. Горлівка с. Нижнє Лозове с. Козацьке с. Греково-Олександрівка с. Шевченко с-ще Голубівське м. Дебальцеве с. Санжарівка с. Порохня с. Григорівка Шахтарського району с. Жолобок м. Докучаєвськ смт Ольховатка с. Шевченко с. Дерсове Ясинуватського району: смт Калинове м. Єнакієве смт Прибережне с. Куликове с. Запорожець с. Веселе (Спартаківська сільська рада) с. Калинове-Борщувате м. Жданівка Волноваського району**: с. Октябр с. Зелений Гай с-ще Красний Партизан с-ще Круглик м. Кіровське с. Андріївка с. Приморське с. Зернове с-ще Мінеральне с-ще Молодіжне м. Макіївка с. Доля с. Набережне с. Зорі с. Спартак с-ще Міус м. Сніжне с. Любівка с. Первомайське с. Іванівка с. Яковлівка с. Новоолександрівка м. Торез с-ще Малинове с. Соснівське с. Калініне с-ще Крута Балка смт Чорнухине м. Харцизьк с-ще Молодіжне с. Українське с. Каплани с-ще Каштанове Свердловського району м. Шахтарськ с-ще Новомиколаївка с. Рози Люксембург с. Конькове с-ще Лозове (Пісківська сільська рада) Слов’яносербського району***** м. Ясинувата смт Оленівка с. Веселе с. Котляревське Луганська область Станично-Луганського району: Населені пункти: с-ще Петрівське (Оленівська селищна рада) с. Кузнеці с. Красний Октябр Міста обласного значення: с. Бурчак-Михайлівка Амвросіївського району с. Червоне (Любівська сільська рада) с. Маркине с. Кузнецово-Михайлівка м. Луганськ с. Лобачеве Артемівського району*: Мар’їнського району: с. Патріотичне с. Лукове м. Алчевськ с. Миколаївка смт Булавинське с. Кремінець с. Холодне с. Миколаївка м. Антрацит с. Піонерське м. Вуглегірськ с. Луганське с. Самійлове с. Михайлівка м. Брянка Попаснянського району****: смт Олександрівське смт Олександрівка с. Ванюшкине с. Мічуріне м. Кіровськ с. Березівське смт Оленівка смт Старомихайлівка с. Клинкине с. Нова Мар’ївка м. Красний Луч с-ще Голубівське с. Весела Долина (Ольховатська селищна рада) с. Сигнальне с. Ковське с. Новоолександрівка м. Краснодон с. Жолобок с-ще Данилове Новоазовського району**: с. Щербак с. Октябрське (Коньковська сільська рада) м. Первомайськ смт Калинове с-ще Іллінка с. Красноармійське с. Саханка с. Первомайське (Первомайська сільська рада) м. Ровеньки с. Калинове-Борщувате с-ще Кам’янка м. Новоазовськ с. Дзержинське с. Петрівське м. Свердловськ с-ще Круглик с-ще Рідкодуб с. Гусельщикове с. Ленінське с. Радянське м. Стаханов с-ще Молодіжне с-ще Булавине с. Козлівка с. Хомутове с. Розівка Населені пункти: с-ще Міус с-ще Грозне с. Самсонове с. Бессарабка с. Садки Антрацитівського району с. Новоолександрівка с-ще Каютине смт Сєдове с. Вітава с. Самсонове Краснодонського району с-ще Красний Пахар с-ще Обрив с. Сєдово-Василівка с. Свободне Лутугинського району с-ще Савелівка с. Безіменне Старобешівського району с. Тавричеське Новоайдарського району***: с. Комуна с. Веденське Тельманівського району**: смт Тельманове с. Сокільники с. Калинівка с. Качкарське с. Богданівка с. Тернівка Перевальського району**** теги: Податковий кодекс України, пункт 38.9 ПКУ, тимчасово окупована територія, лінія зіткнення, особливий режим місцевого самоврядування Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя