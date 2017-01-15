Підприємства зобов’язані сплачувати податки за окремих контрагентів

|
Найменування населеного пункту,
орієнтир на місцевості
|
Географічні координати
|
Примітка
|
НОВОКИЇВКА
|
Північна широта
48° 35' 27"
Східна довгота
39° 40' 56"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА
|
Північна широта
48° 38' 22"
Східна довгота
39° 30' 48"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
АРТЕМА
|
Північна широта
48° 46' 37"
Східна довгота
39° 19' 00"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ГРЕС
|
Північна широта
48° 44' 15"
Східна довгота
39° 16' 57"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ЩАСТЯ
|
Північна широта
48° 44' 08"
Східна довгота
39° 14' 40"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
РАЇВКА
|
Північна широта
48° 41' 12"
Східна довгота
39° 10' 37"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ТРЬОХІЗБЕНКА
|
Північна широта
48° 45' 01"
Східна довгота
38° 58' 15"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
КРАСНИЙ ЛИМАН
|
Північна широта
48° 43' 52"
Східна довгота
38° 57' 24"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
СЛАВ'ЯНОСЕРБСЬК
|
Північна широта
48° 41' 33"
Східна довгота
38° 58' 24"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
СМІЛЕ
|
Північна широта
48° 40' 12"
Східна довгота
38° 55' 10"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
Перехрестя доріг
|
Північна широта
48° 41' 40,8"
Східна довгота
38° 46' 49,4"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
НОВОТОШКІВСЬКЕ
|
Північна широта
48° 43' 18"
Східна довгота
38° 38' 01"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
НИЖНЯНСЬКИЙ РОЗ'ЇЗД
|
Північна широта
48° 42' 53"
Східна довгота
38° 34' 58"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ОРІХОВЕ
|
Північна широта
48° 42' 47"
Східна довгота
38° 34' 23"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ЗОЛОТЕ
|
Північна широта
48° 42' 55"
Східна довгота
38° 31' 09"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ЗОЛОТЕ
|
Північна широта
48° 41' 37"
Східна довгота
38° 30' 39"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
КАТЕРИНІВКА
|
Північна широта
48° 40' 40"
Східна довгота
38° 30' 37"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
МОЛОДІЖНЕ
|
Північна широта
48° 38' 38"
Східна довгота
38° 28' 50"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ПЕРВОМАЙСЬК
|
Північна широта
48° 36' 58"
Східна довгота
38° 31' 02"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
КАЛИНОВЕ
|
Північна широта
48° 33' 39"
Східна довгота
38° 34' 10"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
АЛМАЗНА
|
Північна широта
48° 31' 32"
Східна довгота
38° 33' 57"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ГАННІВКА
|
Північна широта
48° 28' 53"
Східна довгота
38° 32' 43"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ЛОМУВАТКА
|
Північна широта
48° 27' 16"
Східна довгота
38° 34' 05"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ВЕРГУЛІВКА
|
Північна широта
48° 24' 05"
Східна довгота
38° 32' 10"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
Відм. 298,0
|
Північна широта
48° 23' 10"
Східна довгота
38° 34' 25"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ОЛЕНІВКА
|
Північна широта
48° 24' 23"
Східна довгота
38° 34' 13"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
СОФІЇВКА
|
Північна широта
48° 22' 11"
Східна довгота
38° 33' 08"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ЦЕНТРАЛЬНИЙ
|
Північна широта
48° 20' 57"
Східна довгота
38° 34' 38"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
Шахта № 2
|
Північна широта
48°19' 50"
Східна довгота
38° 34' 00"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
НІКІШИНЕ
|
Північна широта
48° 14' 39"
Східна довгота
38° 32' 28"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
Роз'їзд КУМШАЦЬКИЙ
|
Північна широта
48° 12' 10"
Східна довгота
38° 29' 23"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
Зуп. платформа 20 км
|
Північна широта
48° 09' 30"
Східна довгота
38° 32' 03"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ПЕТРОПАВЛІВКА
|
Північна широта
48° 08' 15"
Східна довгота
38° 31' 42"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ОРЛОВО-ІВАНІВКА
|
Північна широта
48° 10' 00"
Східна довгота
38° 28' 16"
|
Не належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
НОВООРЛІВКА
|
Північна широта
48° 10' 57"
Східна довгота
38° 24' 10"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
МАЛООРЛІВКА
|
Північна широта
48° 10' 58"
Східна довгота
38° 20' 04"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ЮНОКОМУНАРІВСЬК
|
Північна широта
48° 12' 43"
Східна довгота
38° 17' 55"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
СЛАВНЕ
|
Північна широта
48° 13' 17"
Східна довгота
38° 19' 26"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
Відм. 215,6
|
Північна широта
48° 14' 52"
Східна довгота
38° 16' 40"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ОЛЕКСАНДРІВСЬКЕ
|
Північна широта
48° 15' 59"
Східна довгота
38° 17' 06"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ГРОЗНЕ
|
Північна широта
48° 17' 43"
Східна довгота
38° 18' 49"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ВУГЛЕГІРСЬК
|
Північна широта
48° 18' 09"
Східна довгота
38° 14' 56"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ГОРЛІВКА
|
Північна широта
48° 19' 30"
Східна довгота
38° 11' 43"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ГУРТИ
|
Північна широта
48° 21' 26"
Східна довгота
38° 10' 14"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ЛОЗОВЕ
|
Північна широта
48° 22' 59"
Східна довгота
38° 14' 20"
|
Не належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
БАЙРАК
|
Північна широта
48° 23' 38"
Східна довгота
38° 09' 15"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ГОЛЬМІВСЬКИЙ
|
Північна широта
48° 23' 52"
Східна довгота
38° 04' 58"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ЗАЙЦЕВЕ
|
Північна широта
48° 23' 34"
Східна довгота
38° 01' 48"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
Зал. ст. МАЙОРСЬКА
|
Північна широта
48° 23' 42"
Східна довгота
37° 58' 45"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
КІРОВЕ
|
Північна широта
48° 23' 34"
Східна довгота
37° 54' 59"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ДЗЕРЖИНСЬК
|
Північна широта
48° 23' 35"
Східна довгота
37° 49' 40"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ЛЕНІНСЬКЕ
|
Північна широта
48° 21' 56"
Східна довгота
37° 54' 37"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ШУМИ
|
Північна широта
48° 22' 00"
Східна довгота
37° 55' 00"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
НОВГОРОДСЬКЕ
|
Північна широта
48° 19' 10"
Східна довгота
37° 52' 55"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ШИРОКА БАЛКА
|
Північна широта
48° 17' 19"
Східна довгота
37° 58' 04"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ОЗЕРЯНІВКА
|
Північна широта
48° 14' 55"
Східна довгота
37° 59' 09"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
МИХАЙЛІВКА
|
Північна широта
48° 15' 02"
Східна довгота
37° 59' 25"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ПАНТЕЛЕЙМОНІВКА
|
Північна широта
48° 12' 26"
Східна довгота
37° 57' 50"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ
|
Північна широта
48° 11' 38"
Східна довгота
37° 54' 24"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ЯСИНУВАТА
|
Північна широта
48° 08' 09"
Східна довгота
37° 49' 47"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
АВДІЇВКА
|
Північна широта
48° 07' 12"
Східна довгота
37° 46' 59"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ОПИТНЕ
|
Північна широта
48° 05' 30,8"
Східна довгота
37° 43' 52,8"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ВЕСЕЛЕ
|
Північна широта
48° 04' 01,3"
Східна довгота
37° 43' 20,3"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ПІСКИ
|
Північна широта
48° 04' 15"
Східна довгота
37° 40' 21"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
Відм. 221,1
|
Північна широта
48° 01' 23"
Східна довгота
37° 38' 50"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
КРАСНОГОРІВКА
|
Північна широта
48° 00' 16"
Східна довгота
37° 31' 42"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ТРУДІВСЬКЕ
|
Північна широта
47° 57' 18"
Східна довгота
37° 29' 37"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
МАР'ЇНКА
|
Північна широта
47° 56' 35,6"
Східна довгота
37° 30' 51,2"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
КРЕМІНЕЦЬ
|
Північна широта
47° 54' 35"
Східна довгота
37° 37' 17"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
СЛАВНЕ
|
Північна широта
47° 50' 09"
Східна довгота
37° 35' 00"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
Зал. ст. ОЛЕНІВКА
|
Північна широта
47° 50' 13"
Східна довгота
37° 33' 40"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ОЛЕНІВКА
|
Північна широта
47° 49' 23"
Східна довгота
37° 38' 41"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ЛЮБІВКА
|
Північна широта
47° 49' 57"
Східна довгота
37° 44' 59"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
НОВОБЕШЕВЕ
|
Північна широта
47° 48' 42"
Східна довгота
37° 52' 07"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ОЛЕКСАНДРІВКА
|
Північна широта
47° 49' 00"
Східна довгота
37° 58' 45"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
СТАРОБЕШЕВЕ
|
Північна широта
47° 45' 06"
Східна довгота
38° 01' 56"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
РОЗДОЛЬНЕ
|
Північна широта
47° 36' 48"
Східна довгота
38° 02' 02"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
СТАРОЛАСПА
|
Північна широта
47° 33' 38"
Східна довгота
37° 58' 58"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ГРАНІТНЕ
|
Північна широта
47° 27' 34"
Східна довгота
37° 51' 54"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ЧЕРМАЛИК
|
Північна широта
47° 18' 44"
Східна довгота
37° 49' 30"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ПАВЛОПІЛЬ
|
Північна широта
47° 15' 40"
Східна довгота
37° 47' 18"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ТАЛАКІВКА
|
Північна широта
47° 11' 22"
Східна довгота
37° 43' 44"
|
Не
належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
КОМІНТЕРНОВЕ
|
Північна широта
47° 10' 22"
Східна довгота
37° 49' 25"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
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САХАНКА
|
Північна широта
47° 07' 39"
Східна довгота
37° 52' 14"
|
Належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
|
ШИРОКИНЕ
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Північна широта
47° 05' 52"
Східна довгота
37° 49' 40"
|
Не належить до окремих районів Донецької і Луганської
областей, де запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування
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