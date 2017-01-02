Розумне дроблення бізнесу

При створенні бізнесу завжди актуальним є питанням податкового планування. Саме від коректного податкового планування залежить раціональність витрат підприємства на сплату загальнообов’язкових платежів у державний чи місцевий бюджет (податки, збори) та безпека самого бізнесу від недобросовісності, як держави, так і контрагентів, з якими суб’єкт господарювання веде свою господарську діяльність.

Якщо суб’єкт підприємницької діяльності новостворений і його обороти незначні, то звичайно такий спосіб оптимізації, як «дроблення бізнесу» є неактуальним у його випадку.

Дроблення бізнесу – ефективний спосіб податкової оптимізації і захисту підприємства у випадку, якщо суб’єкт господарювання досягнув рівня значних оборотів, які, наприклад, уже не дозволяють йому бути на спрощеній системі оподаткування.

Так, юридична особа чи фізична особа-підприємець можуть бути платниками третьої групи єдиного податку на спрощеній системі оподаткування. Згідно із статтею 291 Податкового кодексу України протягом календарного року обсяг доходу таких платників податків не повинен перевищує 5000000 гривень. Бухгалтер підприємства на такій системі оподаткування, наприклад, у середині року бачить, що дохід уже більше 4000000 гривень і, явно, підприємство не «влізе» в обсяг дозволеного річного доходу, щоб залишитись на спрощеній системі оподаткування.

У такому разі ефективним механізмом податкової оптимізації є саме «дроблення бізнесу». Так, замість однієї юридичної особи, яка на спрощеній системі оподаткування обмежена доходом 5000000 грн, створюються дві юридичні особи, кінцевим бенефіціаром яких по факту є одна особа. У випадку наявності двох юридичних осіб загальний дохід, як умова залишення на наступний рік на спрощеній системі оподаткування збільшується із 5000000 грн до 10000000 грн. Таким чином, дроблення бізнесу, по-перше дозволяє, зекономити кошти і платити менше податків.

Однак, дроблення бізнесу – це не лише ефективний спосіб податкової оптимізації, а й надійний механізм убезпечення від недобросовісних дій з боку контролюючих органів та хитрих контрагентів.

Так, наприклад, підприємство є успішним суб’єктом господарювання, характеризується значним оборотом коштів і товару, має у власності багато нерухомого майна, обладнання, автомобілів і тому подібне.

Раптово податковий орган, можливо, навіть, і недобросовісно виносить податкове повідомлення-рішення, донараховує податкові зобов’язання і накладає через суд арешт на підприємство, описує все майно, блокує банківські рахунки. По факту, підприємство - мертве і здійснювати ніякої господарської діяльності не може. Відповідно, у разі прострочення договорів із контрагентами та в разі поганого прописання у цих договорах форс-мажорних обставин, збитки підприємства можуть бути значними. І навіть якщо контролюючий орган виявиться неправим і нарахування податкових зобов’язань буде визнано необґрунтованим, збитків за неналежне виконання обов’язків перед контрагентами Вам це не зменшить.

Дроблення бізнесу дозволить Вам ефективно вирішити вказану проблему. Схема діяльності у такому випадку виглядатиме так: замість одного підприємства у Вас функціонують два підприємства (юридичні особи чи фізичні особи-підприємці). Кожне підприємство має своє функціональне призначення. Перше підприємство – «балансове»; воно є власником всього рухомого, нерухомого майна, приладдя і тому подібне. Друге підприємство – «операційне»; здійснює безпосереднє виробництво товарів, надання послуг та іншу діяльність й відповідно укладає договори із своїми контрагентами. Операційне підприємство є фактично основним, оскільки здійснює всю господарську діяльність, на ньому «міститься» весь дохід, проте ніякого власного майна (рухомого чи нерухомого) у нього немає. Все майно, необхідне для здійснення господарської діяльності операційне підприємство орендує у балансового підприємства.

При такій схемі роботи у випадку, коли контролюючий орган чи контрагент накладає арешт (через суд) на операційне підприємство, робота основна не блокується, оскільки власником всього майна є балансове підприємство, яке після накладення арешту на операційне підприємство починає працювати із «новим операційним» підприємством, яке можна створити за один день. Кінцевий бенефіціар майже нічого не втрачає у такому випадку, оскільки все майно міститься на балансовому підприємстві, а гроші із операційного підприємства потрібно періодично виводити, зокрема, шляхом співпраці із ФОП, які надаються послуги за цивільно-правовими договорами. Співпраця із останніми дозволяє виводити кеш та оптимізувати податок на прибуток.

Негативним наслідком блокування операційного підприємства може бути, наприклад, втрата податкового кредиту підприємства, проте така схема дроблення бізнесу є, безумовно, позитивною, незважаючи на невеликі проблемні аспекти.

У протилежному випадку, коли, наприклад, блокують не операційне підприємство, а балансове, очевидно, що потенційна шкода буде більшою, ніж у попередньому прикладі, проте, все рівно, використовуючи дроблення бізнесу можна оптимізувати негативні витрати. Так, при блокуванні балансового підприємства, операційне підприємство є вільним і може надалі проводити господарську діяльність, при цьому орендувати необхідне їй майно можна у іншого суб’єкта господарювання, оскільки балансове підприємство поки заблоковано.

Ідеально, звичайно, мати декілька операційних підприємств і декілька балансових, які завжди у випадку блокування одного з них, можуть бути замінені іншими, що дасть змогу уникнути негативних збитків та призупинення бізнесу.

Дробити бізнес потрібно раціонально і поступово, оскільки дроблення бізнесу можуть визнати недобросовісним і застосувати до суб’єктів господарювання штрафні санкції і донарахувати податкові зобов’язання.

До прикладу, підприємство для оптимізації податкового навантаження роздробило бізнес на декілька ТОВ на спрощеній системі оподаткування. Всі компанії залишалися на одній і тій ж фактичній і юридичній адресі, крім цього, використовували один і той же IP-адрес, з якого здійснювалося управління розрахунковими рахунками в одному і тому ж банку, з цього ж IP-адреси відправляли звітність по різним підприємствам. Податківці запросто можуть довести необґрунтованість дроблення бізнесу при такій системі податкового планування.

У одній із справ податкові інспектори перевіряли компанію, яка торгувала побутовою технікою, і звернули увагу на наявність загального відділу кадрів і бухгалтерії. Одні і ті ж співробітники працювали відразу в декількох організаціях на спрощеній системі оподаткування і мали однакові посадові обов'язки. Були взяті свідчення у співробітників, і з'ясувалося: вказівки вони отримували від головної організації, фактично працювали єдиним колективом і несли матеріальну відповідальність за весь товар незалежно від того, з яким ТОВ у них укладено трудовий договір. Ця інформація дозволила податківцям стягнути додаткові гроші в бюджет.

Таким чином, аналізуючи вищевикладене, зазначаємо, що при дробленні бізнесу обов’язково потрібно «розкидувати» підприємства по різним юридичним адресам: навіть якщо Вас фактично не буде за вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань місцезнаходженням, ніяких наслідків негативних для Вас це не матиме, оскільки з 1 січня 2016 року із Податкового кодексу України було виключено положення про можливість анулювати свідоцтво ПДВ у разі, якщо суб’єкта господарювання не виявлено за вказаним у реєстрі місцезнаходженням.

У зв’язку із тим, що у липні 2015 році запроваджено електронне адміністрування податків. Якщо суб’єкт господарювання (із системи дробленого бізнесу) здійснює податкову звітність шляхом використання електронних ресурсів, то потрібно здійснювати таку діяльність із різних IP – адресів та фактично, знаходячись за різними адресами.

При дробленні бізнесу також не варто використовувати сімейні зв’язки і призначати на керуючі посади у різних суб’єктах господарювання людей, з якими у Вас є сімейні чи родинні зв’язки.

Хоча тісні родинні зв'язки в бізнесі самі по собі не є підставою для визнання отримання необґрунтованої податкової вигоди, все ж варто по можливості уникати такої організаційної схеми, щоб не привертати непотрібної уваги контролюючих органів.

Починати процедуру дроблення бізнесу потрібно також у правильно вбраний період. Так, якщо Ви починатимете дробити бізнес, наприклад, коли явно бачите, що через декілька тижнів Ви втратите можливість залишитись на спрощеній системі оподаткування, то, безумовно, контролюючому органу буде легше довести фіктивність мети створення нового суб’єкту господарювання і відповідно добросовісність дроблення бізнесу.

Також варто виділяти в окремі одиниці бізнес-процеси повного циклу – тоді нескладно довести їх реальну самостійність.

Дроблення бізнесу повинно обґрунтовуватись для суб’єкта господарювання не лише, як спосіб податкової оптимізації, а й мати зовнішню «добросовісну мету». В діях підприємця перш за все повинна бути економічна доцільність роздробленого способу ведення бізнесу, раціональні пояснення своїх дій і докази отримання економічної вигоди у вигляді зростання прибутку, зниження витрат і ризику отримання збитків, неможливості поєднання процесів виробництва в одному підприємстві, географічна необхідність і тому подібне.

Правильна індивідуальна схема дроблення бізнесу допоможе Вам уникнути зайвих податкових витрат та можливих збитків у випадку недобросовісності контрагента чи контролюючого органу.

Однак, дробити бізнес потрібно правильно, бо у противному випадку таке дроблення Вам може зашкодити.