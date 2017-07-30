СЕА ПДВ. Де гроші?







01 липня 2017 в Україні діють нові правила ведення бізнесу для платників: запроваджено презумпцію винуватості та презумпцію неправильності рішень платника ПДВ.

Тепер фіскальна служба може в будь-який момент заблокувати повністю роботу будь якого платника просто зупинивши реєстрацію податкової накладної.

Трагедія тут в тому, що параліч буде і у того, хто продає, і у того, купляє.

Всі експерти в один голос кричать, що реальні підприємства не потраплять під моніторинг СЕА ПДВ, тому не постраждають.

Вже сьогодні багато реальних підприємств, які туди потрапили, констатують, що це брехня.

Підприємства, які не зазнали втрат через СЕА ПДВ у липні, успішно зроблять це пізніше. Справа в тому, що ПДВ передається по ланцюжку від постачальника до постачальника і так до кінцевого покупця. Тобто, якщо підприємству не заблокують податкову накладну, то це не факт, що це підприємство не позбавлять права на податковий кредит шляхом блокування податкової накладної постачальника.

Якщо обірвати цей ланцюжок «перший постачальник-кінцевий покупець», то вийде, що один і той самий ПДВ буде сплачено декілька разів, як приклад:

1. Коли постачальник, якому зупинять/відмовлять в реєстрації податкової накладної, заплатить позитивну різницю за декларацією до бюджету.

2. Коли покупець, який своєчасно не отримає податковий кредит, поповнить ПДВ рахунок.

Чим частіше буде блокуватися реєстрація податкової накладної в ланцюжку, тим більше ПДВ буде сплачено/нарахвано до бюджету.

Як один з аргументів на користь цієї новації експерти зазначають збільшення надходжень до бюджету з ПДВ. ДФС постійно звітує про перевиконання плану по надходженням коштів з ПДВ. Можна впевнено сказати, що звіт за липень буде платиновим. Але, проблема в тому, що зараз багато реальних компаній левову частину обігових коштів кинуть на сплату ПДВ.

По суті платники, яким блокують податкові накладні, проавансують бюджет. Також проавансують бюджет і покупці цих платників. Чим більше податкових накладних в одному ланцюжку буде заблоковано, тим більше разів бюджет буде проавансовано.

Тадам…За які кошти закуповувати витратні матеріали, утримувати персонал, чим платити заробітну плату? Експерти забули напевно про це.

До 01 липня 2017 року діяв принцип, закріплений в ст.4 Податкового кодексу України : принцип презумпції правомірності рішень платника податків. Тепер цей принцип наче діє, наче для всіх, та не для тих, хто платить ПДВ, має виробництво, будівництво, транспортування, великі товарні залишки або просто купляє щось у неплатників ПДВ і перепродає цей товар.

Тепер, оскільки необхідно поповнювати бюджет, всі платники ПДВ наперед винуваті та мають доказати свою доброчесність.

Просто зверну увагу, що у правовій державі кожен виконує свою функцію: слідчий розслідує, прокурор здійснює процесуальне керівництво та представляє державу в суді, суд судить, свідок свідчить. В Україні тепер склалася унікальна ситуація, коли комісія, склад членів якої невідомий, перебрала на себе функцію і слідчого, і прокурора, і суду.

Вже сьогодні можна побачити в мережі заклики щодо оскарження цієї податкової новели в судовому порядку, в тому числі як не правової. Адміністративні суди будуть закидані позовами або про зобов’язання зареєструвати податкову накладну або про незаконність новації.

Весь цей час бізнес буде нести збитки. Як наслідок, бізнес аби вижити буде оптимізувати свої витрати: менше закупати товарів, послуг; економити на собівартості; звільняти найманих працівників.