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СЕА ПДВ та фінансова реструктуризація
30.07.2017 22:01
Коли експерти говорять, що СЕА ПДВ блокує тільки «скрутчиків» та «махінаторів», а ми бачимо, що страждає реальний бізнес, виникає логічне запитання для чого цей цирк?
З однієї сторони існує нагальна потреба відшкодувати ПДВ експортерам.
З іншої сторони,
якщо подивитися глибше, то можна побачити, які безмежні можливості відкриває
СЕА ПДВ для перерозподілу власності в країні, особливо в контексті аграрної
спрямованості країни та перспектив відкриття ринку землі.
В Україна діє ЗУ
«Про фінансову реструктуризацію». Відповідно до цього закону боржник може реструктурувати
свої зобов’язання перед кредиторами, одним з яких має бути фінансова установа.
Тепер пропоную насолодитися
красою СЕА ПДВ як інструменту перерозподілу власності.
Крок 1.
Підприємство, яке має основні засоби, для прикладу фермерське господарство, нормально працює та не попадає під дію СМКОР.
Але у липні постачальнику заводу заблокували податкову накладну. Поки
постачальник буде розблоквовувати накладну, фермерське господарство проавансує
бюджет. На цьому етапі у підприємства виникає нестача обігових коштів, поки що
вона незначна.
Крок 2. Фермерське
господарство продовжує роботу, але оскільки СЕА ПДВ блокує податкові накладні
по ланцюжку, вже в серпні кількість заблокованих накладних зросте. Таким чином
зросте і нестача податкового кредиту заводу, бо все менше і менше продавців
зможуть реєструвати податкові накладні. А блокування ніхто не припинить,
оскільки експортерам треба буде відшкодовувати ПДВ. На цьому етапі у господарства
виникає значна нестача обігових коштів.
Крок 3. Через
постійну нестачу коштів у фермерського господарства формується недоїмка з
податків. Ця недоїмка зростає. І тут фермерському господарству пропонують
увійти в фінансову реструктуризацію.
Крок 4. Фермерське
господарство входить в фінансову реструктуризацію. Наслідок: власники та
керівний орган втрачають контроль над господарством; власники та керівний орган
розкривають всіх пов’язаних осіб( в тому числі двоюрідних братів/сетер
чоловіка/жінки, які взагалі можуть не мати жодного стосунку до них);
власники/керівний орган можуть вийти з ситуації тільки шляхом продажу власного
майна. На цьому етапі формується правильна ціна за фермерське господарство та
правильна заборгованість. Якщо заборгованість за мала, в Законі передбачена
доволі жорстка сітка штрафів за кожне порушення.
Крок 5. Зміна
власника. Фермерське господарство вже належить новому власнику.
Окремо слід
зауважити, що подібно СЕА ПДВ, яке нівелювало статтю 4. Податкового кодексу
України(принцип правомірності рішень платника податків), норми ЗУ «Про
фінансову реструктуризацію» превалюють над іншими законами; в тому числі ЗУ
«Про фінансову реструктуризацію» закріплює свій арбітраж, де розглядаються всі
спори, які виникли в межах реструктуризації.
Отже СЕА ПДВ дає прекрасну можливість за
допомогою адміністративного ресурсу перерозподілити ласі об’єкти, призупинивши
реєстрацію податкових накладних постачальників.
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