Проверка инспекторами Гоструда. Что важно знать?

Государственный надзор осуществляется путем истребования, сбора и анализа информации, необходимой для подготовки отчета о состоянии соблюдения объектом надзора законодательства о труде, или путем проведения проверки объекта надзора с выездом по его местонахождению (так называемые выездные проверки).

Порядок проведения таких проверок регламентирован Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.03.2017 г № 295.

Перед началом выездной проверки инспектор уведомляет о ее проведении не позднее, чем за 5 рабочих дней до ее начала. Строк проведения не может превышать 5 рабочих дней, а в некоторых случаях до 10-ти рабочих дней.

Перед началом инспектор обязан предъявить служебное удостоверение и направление на проверку. Кроме того, инспектор выдаёт руководителю/предпринимателю копию направления.

Руководитель предприятия/предприниматель имеет право не допускать должностных лиц к проведению проверки, если они не предъявили вышеуказанные документы. Но следует помнить, что ошибка не допуска к проверки может стоить очень дорого. Если проверка касается оформления наемных сотрудников – 100 размеров минимальной заработной платы (320 000 грн.).

Этапы проверки:

1- проверка инспектором документов выданных на его требование;

2- оформление документов по результатам проверки;

3- ознакомление руководителя/предпринимателя с документом о результатах проверки;

4- проведения разъяснительной работы по согласию должностных лиц.

Советы руководителям/предпринимателям общения с инспекторами Гоструда:

1. В случае появления инспектора, его необходимо попросить подождать пока не появятся работодатель.

Проверка должна проходить в присутствии руководителя или уполномоченного лица. Копия направления на проверку вручается только руководителю. Вручение направления рядовым сотрудникам незаконно, поэтому, до прибытия руководителя инспектор не имеет права начинать проверку.

2. Ознакомьтесь с направлением и служебным удостоверением инспектора. После этого принимайте решение относительно допуска/не допуска к проверки.

3. Требуйте от инспектора зарегистрироваться в журнале проверок и внести записи о проведении выездной проверки.

4. Проведите с сотрудниками разъяснительную роботу.

В условиях проверки работники могут наговорить лишнего. Потому, важно объяснить сотрудникам, что они имеют право не общаться с инспектором и не несут никакой ответственности за это.

5. Покажите инспектору, кто тут главный.

Проинформируйте инспектора труда о рабочем времени предприятия, установленным правилами внутреннего распорядка. Согласуйте режим проверки и ее продолжительность. Проверяющий не должен диктовать свои условия и изменять режим рабочего времени, приходить в выходные и нерабочие дни. В противном случае, такие действия инспектора будут расценивается как вмешательство в деятельность предприятия.

6. Если кроме инспектора проверку проводят посторонние лица, и вы их допустили, то выполняйте только требования проверяющих. Так как иные привлеченные к проверки лица не наделены полномочиями на проверочные действия и, соответственно, не имеют прав проверяющих.

7. Выберите ответственное лицо за сопровождения проверки и всех действий инспектора.

Очень важна тактика общения с проверяющим инспектором, правильно расценивать ситуацию, давать компетентные ответы, пояснения и не наговорить лишнего, а также предотвращать конфликтные ситуации.

Сопровождающим лицом, которое будет руководить процедурой проверки, может быть как юрист, так и любой другой компетентный сотрудник, или сам руководитель.