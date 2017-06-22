Почем нынче недра?

Ох и могуча земля наша Ненька и полна она богатств разных, хоть «лопатой греби»… Только «гребут» у нас не столько полезные ископаемые, сколько взятки, и тут уж одной лопаты мало.

Как сообщает НАБУ, 19 июня было задержано 7 человек причастных к вымогательству и получению неправомерных поощрений в процессах добычи янтаря. Цена вопроса 300 тыс. дол. США, и вот уже готовится законопроект для влияния на Госгеокадастр, Гослесагентство и Госгеонедра Украины, а так же местных властей и прокуратуры, что должно поспособствовать беспрепятственному принятию решения в пользу иностранной копании. В процессе следствия было изъято 100 кг янтаря, оружие, компьютерную технику, черновики и копии документов, подтверждающие причастность к совершению преступления. Вроде не мелочь, но «вознаграждение» могло сработать.

А кому отвечать за заваруху? Товарищу Розенблату, или его охраннику, который оказался не в то время, и не в том месте?

Сам Борислав Розенблат, который в Верховной Раде как раз и занимается вопросом янтаря, этот инцидент прокомментировал так: "Йому [охоронцю] всунули якусь сумку і сказали передати мені. Потім з'явилися представники НАБУ. Моя позиція така - це провокація. При чому, планувалася вона давно".

А схема действительно давняя, и задействовано в ней намного больше людей. Вот, один из основных участников, новоиспеченный руководитель Госгеонедр Украины – Кирилюк, посланник Гройсмана между прочим. Самовольно провозгласив себя «царьком», провел по сути самозахват госслужбы. Не случайно ведь, спланировано. Вот вам на лицо преступление. Сколько их еще впереди? Ведь с коррупционными схемами аппетиты товарищей только растут.

Еще Остап Семерак давно прознал, что с помощью Госгеонедр Украины можно проворачивать великие дела.

Ведь именно эта «ветвь» приносит хорошие плоды, выдавая лицензии на газ, нефть, янтарь и другие полезные ископаемые. Он же, Семерак, в свое время уже пытался протащить своего человека – Николая Фощия, на пост председателя Госнеонедр. Но с подноготной последнего, в Европе ему не то, что претендовать бы никто на такие должности не дал, он бы там давно отвечал по законам за то, что довел госпредприятие «Южукргеология» до банкротства.

Провернуть такое дело «по-тихому» не вышло. Но в октябре 2016 никого не насторожили открытые уголовные дела, и по итогам конкурса, заместителем председателя избирают фигуранта осады службы - Олега Кирилюка. Ведь кому же, как не житомирскому «старлею» контролировать добычу янтаря?

Теперь когда недра оказались, так сказать, под рукой, можно и приторговать немного, незаконными лицензиями, на пример. А народ с его претензиями подождет, есть дела и поважнее.

Но «не так сталося, як гадалося» …

Окружной Административный суд Киева, все же всполошился, и 3 апреля отменил решение окружной комиссии. На что те, просто решили сильно не утруждать себя, и поменять деятелей местами: Кирилюка временно исполняющим обязанности главы Госгеонедр, а Фощия его заместителем.

Правда, все в том же административном суде, нашлись люди при памяти, и остановили такое решение Кабмина.

Недолго думая, Кирилюк, решил вспомнить славные 90-е, и 25 мая произвел рейдерский захват, что называется «по-крупному», не просто там какого-то частного предприятия, а целой госслужбы.

На каких именно основаниях они выдают лицензии на распоряжения не понятно, но как же еще добиваться своего? Рейтинги маленькие, никакого политического светлого будущего не светит, а руки то загребущие и хочется отхватить свой кусок украинского янтарного пирога.

Статья написана в соавторстве с Анной Сидорчук

