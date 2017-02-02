Не можу оминути найбільш очікувану, логічну та одночасно провокативно-протизаконну річ - «блокаду» ОРДЛО. З вашого дозволу я не буду влазити в деталі, на скільки постраждає населення окупованих територій від того, що видобуте в копанках вугілля більше не потраплятиме в Україну, як волинське. А хочу зосередитись на тому, які питання порушує ця блокада та чим вона може скінчитись для нашої багатостраждальної України.

Для того, щоб дати хоч напівадекватну оцінку того, чим закінчиться блокада ОРДЛО, треба розібратись, в якому статусі зараз знаходиться трикутник Україна-ОРДЛО-Росія

Варіант 1. Війна

Якщо Україна дійсно знаходиться у стані війни з Російською Федерацією, про що так полюбляють говорити всі коаліційні політики від Яценюка до Порошенка, то блокада комунікацій з ворогом - це завдання держави, і те, що громадськість у вигляді ветеранів АТО допомагає у цьому державі, не має знаходити позитивний відгук у серці кожного українця, а держава має всіляко допомагати патріотам, і заохочувати табельною зброєю та іншими нагородами.

Варіант 2. АТО

Україна веде Антитерористичну операцію з терористами, які називають себе ЛНР та ДНР, Росія не є країною, яка підтримує цих терористів, але сама не воює. На жаль, такою є логіка Мінських домовленостей (хто не згодний - готовий обґрунтовано пояснити) та останніх заяв Міністерства з питань окупованих територій. У такому випадку блокада території ОРДЛО є сумнівною, але виправданою мірою, при збереженні гуманітарних поставок продовольства для того, щоб «заручники» цих терористів дожили до моменту їх звільнення. Але, яким чином вагони і металобрухт кореспондуються з їжею для нужденних заручників, особисто я не здогадуюсь. Отже, якщо держава не справляється, їй на допомогу знову ж таки приходять «волонтери» і на волонтерських засадах допомагають перекривати залізниці, але зона такого блокування обмежується лише лінією зіткнення адмінкордонів України та ОРДЛО. У цьому варіанті, знову ж таки, «активних громадян» слід нагородити, розцілувати і виділити по 10 соток та 2 раба на колись звільнених територіях.

Варіант 3. Громадянський конфлікт

ОРДЛО – «наші українці, які просто мають альтернативний погляд», Росія – партнер у вирішенні складної ситуації на Сході України. У цьому випадку, будь-яка блокада адміністративно-територіальних одиниць є протизаконною, нелогічною і недоцільно у наш ліберальний час. Відповідно дії «активістів» підлягають кримінальній відповідальності.

А от тепер просто подумайте, що ж зараз в Україні: війна чи світське бієнале?

У ситуації із «блокадою» завжди можна знайти, як плюси так і мінуси.

Плюс для Банкової:

1) Атошників, як ртуть, збирають в більш менш оформлені структури для того, щоб налагодити діалог та кудись діти їх енергію, і другий, доволі не поганий варіант - відправити всіх в бік Луганська померзнути замість того, щоб вони в Києві били відгодовані рожі прокурорів та заважали судити «торнадо».

2) Можна тиснути на ОРДЛО, використовуючи методи РФ. «Вам не подобається, що блокуємо, то не ми, то місцеві мешканці, а автомати, вибухівку і протитанкові йожи вони у воєнторзі купили»

Ризики:

1) Ветерани АТО доволі упереджено відносяться до постмайданної правлячої кліки, і, якщо щось піде не так, тобто тих, хто сьогодні блокує залізничне сполучення на Сході почнуть «закривати», або ЛНР деблокують силою, то буря гніву може знести цю кліку прямо до Дніпра;

2) У Вашингтоні та Москві сидять далеко не дурні люди, і «блокада» може бути розцінена, як зрив Мінських домовленостей, і ця відповідальність цілковито ляже на Київ, що стане формальним приводом для деяких, дружньо налаштованих до російського капіталу, країн зняти з Росії санкції.

Плюси для Семенченка:

1) Вдала піар-акція

2) Повернення іміджу бойового командира, «сильного лідера», і, як результат, електоральна підтримка у правому сегменті;

Ризики:

1) Якщо акція не погоджена з Банковою, то Семен може просто «догратись» і доволі легко та невимушено позбавитись мандату;

Для суспільства:

Плюси

1) Трансформація з дискусії «як звільняти Донбас?» на «давайте визначимо, що відбувається на Сході?»

2) Законодавче врегулювання ситуації в ОРДЛО;

Ризики:

1) Загострення ситуації на Сході і активізація бойових дій;

2) Влада не йде на дискусії та починає заганяти в централізоване русло всі волонтерські добровольчі та інші організації;

Як би там не було, війна не скінчиться завтра, на Сході України будуть продовжувати гинути люди, і єдиний шанс України вистояти у цьому конфлікті – це остаточне визначення напрямку руху. Від того, куди ми будемо рухатись, чи то до перемоги чи то до миру, від того і будуть залежати дії влади та суспільства. «Блокада» лише порушила питання, але не дала жодної відповіді.