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Прокрустове ложе оздоровлення
23.12.2016 11:14
На недавній пресконференції Петро Порошенко на питання журналіста, чому ж все таки Приватбанк націоналізовують, а не застосовують стандартну процедуру «оздоровлення», зазначив, що не можна для найбільшого банку України застосовувати «Прокрустове ложе оздоровлення».
Я не знаю, чи то спічрайтер в нашого Президента виявився з почуттям гумору, чи то Президент нарешті вирішив чесно сказати, в чому ж полягає зміст державної політики в банківській сфері. Але слід віддати належне, порівняння було підібране ідеально. Нарешті Президент чесно сказав, що сенсом всього, що робить Валерія Гонтарєва, є не допомога «подорожуючим» (у нашому випадку банкам), а протиприродній підгін під існуюче бачення ідеального світу. А єдиним наслідком такого підгону є лише повільна та не дуже приємна смерть того, до кого прийшло «оздоровлення».
Націоналізація «Приватбанку» є лише наслідком прокрустового оздоровлення банківської системи за останні два роки. І єдиним наслідком цього оздоровлення стали смерті десятків банків та розвиток банків, які афільовані зі структурами безпосередньо Гонтарєвої та Порошенко. НБУ провів ідеальну зачистку ринку, вкладаючи банки у прокрустове ложе життя по-новому і вбиваючи довіру населення до банківського сектору, яка відновиться не скоро. Є, звичайно, і позитивні моменти. Коли на ринку вакуум, то в нього, зазвичай, намагаються увійти нові гравці, у нашому випадку це мають стати банки з іноземним капіталом. От тільки є одна проблема. Черги з іноземних банкірів на вулиці Інститутській, де знаходиться Центральний офіс НБУ, чомусь ніхто не спостерігає. Без розвинутого банківського сектору не буває кредитування в реальний сектор економіки, а без реального сектору не буває здорової економіки. І відповідно, попри всі запевнювання урядовців, наступний рік не стане роком відбудови України.
Хоча, знаєте, Україні дуже повезло, що Валерія Гонтарєва очолює НБУ. Врешті, поки вона добиває банки, у інших галузей економіки є шанс вижити J
теги: НБУ, Нацыоналызацыя, Приватбанк, Гонтарэва, Порошенко
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