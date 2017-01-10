Визнання договору споживчого кредиту недійсним

За останні роки ситуація у сфері визнання договорів недійсними частково змінилася, особливо це стосується договорів споживчого кредиту. Ґрунтовнішою стала позиція судів України, більше уваги почало приділятися захисту прав боржника, системному аналізу умов кредитного договору не тільки з позиції договірного права, а й з позиції необхідності захисту прав та інтересів споживача кредитних послуг. Неодноразово вищі судові інстанції підкреслювали важливість застосування норм Закону України “Про захист прав споживачів” при вирішенні спорів щодо недійсності договорів споживчого кредиту.

Відповідно до рішення Конституційного Суду України від 10 листопада 2011 року № 15-рп/2011 у справі за конституційним зверненням громадянина Степаненка А.М. щодо офіційного тлумачення положень пунктів 22, 23 статті 1, статті 11, частини восьмої статті 18, частини третьої статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» у взаємозв'язку з положеннями частини четвертої статті 42 Конституції України (справа про захист прав споживачів кредитних послуг) дія цього Закону поширюється і на правовідносини між кредитодавцем та позичальником (споживачем за договором про надання споживчого кредиту), що виникають як під час укладення, так і виконання такого договору.

Цікавим є факт, що практика Верховного Суду України досить суперечлива та частково не узгоджується з вищезазначеним рішенням Конституційного суду України, зокрема у Постанові Верховного суду України від 02 грудня 2015 року у справі №6-1341цс15 міститься твердження про те, що Закон України «Про захист прав споживачів» застосовується до спорів, які виникли з кредитних правовідносин, лише в тому разі, якщо підставою позову є порушення порядку надання споживачеві інформації про умови отримання кредиту, типові процентні ставки, валютні знижки тощо, які передують укладенню договору.

Враховуючи те, що рішення Конституційного суду України є обов’язковими для виконання на всій території України всіма суб’єктами правових відносин, на відміну від постанов Верховного суду України, які де факто є обов’язковими лише для судів нижчих інстанцій, вбачається необхідність застосування норм Закону України “Про захист прав споживачів” до відносин, що виникають як під час укладення, так і виконання договору споживчого кредиту. Недоречно звужувати дію наведеного Закону тільки до відповідальності кредитора за порушення порядку надання споживачеві інформації про умови отримання кредиту, типові процентні ставки, валютні знижки тощо, які передують укладенню договору.

На підставі аналізу норм чинного законодавства України та правозастосовної практики, визначальними статтями Закону України “Про захист прав споживачів” для оцінки умов договору споживчого кредиту є 11 та 18 статті наведеного Закону, які передбачають права споживача в разі придбання ним продукції у кредит та підстави визнання недійсними умов договорів, що обмежують права споживача.

Проаналізувавши більшість постанов Верховного суду України за період 2014-2016 років, що прийняті за результатом розгляду конкретних справ з приводу визнання договорів споживчого кредиту недійсними, необхідно зробити наступні висновки:

- при аналізі умов договору споживчого кредиту важливо звертати увагу на те, чи є такі умови справедливими в цілому, чи дотримано принципу добросовісності, чи існує дисбаланс договірних прав і обов'язків на погіршення становища споживача;

- суд має досліджувати у сукупності наступні обставини: чи надав кредитор боржнику в письмовій формі повну інформацію про умови кредитування та про орієнтовну сукупну вартість кредиту перед укладенням кредитного договору; чи включив кредитор до спірного договору положення, що є несправедливими, оскільки вони містять умови про зміни у витратах; чи існує дисбаланс зарахування процентів і тіла кредиту; чи видавався боржнику графік погашення кредиту;

- письмовий дозвіл Національного Банку України на здійснення операцій з валютними цінностями є генеральною ліцензією на здійснення валютних операцій згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»;

- банки не мають права встановлювати платежі, які споживач має сплатити на користь банку за дії, які банк здійснює на власну користь (ведення справи, договору, облік заборгованості споживача тощо), або за дії, які споживач здійснює на користь банку (прийняття платежу від споживача, тощо), або що їх вчиняє банк або споживач з метою встановлення, зміни або припинення правовідносин (укладення кредитного договору, внесення змін до нього, прийняття повідомлення споживача про відкликання згоди на кредитного договору тощо);

- положення у кредитному договорі про стягнення зі споживача кредитних послуг комісії за обслуговування кредиту без зазначення того які саме послуги за вказану комісію надаються споживачу, є незаконним та несправедливим;

- якщо положення договору визнано несправедливим, включаючи ціну договору, таке положення може бути змінене або визнане недійсним. Положення, що було визнане недійсним, вважається таким з моменту укладення договору.

