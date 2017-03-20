Актуальні питання судової практики в сфері ІВ

Спори, що виникають у сфері захисту прав інтелектуальної власності можна назвати одними із найскладніших. Саме тому судова практика та оглядові листи, що складаються на їх основі допомагають як правникам так і судам завчасно визначатися із вірним правозастосуванням.

Так 28 лютого 2017 року Вищим господарським судом України був оприлюднений Оглядовий лист №01-06/521 «Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об'єкти інтелектуальної власності», яким пролито світло на ряд суттєвих питань у галузі інтелектуальної власності.

1. Суд нарешті звернув увагу на неправомірність багаторазової фіксації одного і того ж порушення авторських прав, з метою штучного збільшення розміру компенсації. Так раніше правовласник міг в одному місці 5 разів купити один товар, введений в обіг з порушеннями прав інтелектуальної власності, та отримати мінімально 50 мін. зар. плат. Зараз же судами встановлено, що кожна із таких фіксацій не може розглядатися як самостійне порушення за яке можна отримати компенсацію.

2. Використання назви юридичної особи не є підтвердженням використання фірмового найменування . А тому у випадку звернення до суду за захистом фірмового найменування потрібно довести факт його використання станом на дату звернення до суду.

3. Суд визнав правомірним визначення предмету ліцензійного договору щодо використання творів без обмеження їх переліку.

4. За порушення грошових зобов’язань , які виникають у зв’язку із захистом прав інтелектуальної власності можуть стягуватися інфляційні втрати та 3% річних.

5. Суд підтвердивправомірність стягнення з порушника мінімальної суми компенсації за порушення авторських прав навіть за незначні по обсягу правопорушення.

6. Суд зазначив, що на території України діє міжнародний підхід до вичерпання прав. Це означає, що у випадку першого випуску товару на ринок власником міжнародної торгової марки наступний перепродаж цього товару, на території буд-якої іншої країни, вже не потребує дозволу власника цієї маркита не може бути ним обмежений або заборонений.