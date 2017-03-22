Оптимізація податкових витрат для франчайзерів фізичних осіб

У сучасних реаліях активно розвивається така сфера бізнесу як франчайзиг. Переважна більшість людей, що вдаються до використання франчайзингової моделі ведення бізнесу, керуються переконанням: “Навіщо вигадувати велосипед, якщо можна придбати права на його використання та продаж”. Також, факт зростання бізнесу за франчайзинговою моделлю можна пояснити фактором наявності “гігантів” у тій чи іншій сферах економіки. Найвлучнішим девізом франшизної моделі ведення бізнесу можна вважати: “Тримай друга близько, а ворога ще ближче”.

Основною цінністю франшизної моделі ведення бізнесу – є наявність захищених прав інтелекутальної власності, а саме: зареєстрованих знаків для товарів і послуг, авторських прав, винаходів, корисних моделей. Адже, основна суть франшизної моделі ведення бізнесу – це використання готової ідеї для збільшення прибутку.

В даній статті, ми розглянемо один із варіантів оптимізації податкового навантаження для власника інтелектуальних прав – фізичної особи, але при цьому господарська діяльність здійснюється фізичною – особою підприємцем.

Основним документом, який регулює відносини між франчайзером (правовласником прав інтелектуальної власності) та франчайзі (користувачем прав інтелекутальної власності) є договір комерційної концесії.

За договором комерційної концесії одна сторона (франчайзер) зобов'язується надати другій стороні (франчайзі) за платню (роялті) право користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг. Тобто, всі грошові кошти отримані за договором комерційної концесії оподатковуються за ставкою визначеною для «пасивного доходу» - роялті.

Основні податкові ставки, які можуть застосовуються до договорів комерційної концесії, франчазейзером за якими є фізична особа, є наступними:

1. ПДФО – 18% від прибутку;

2. Військовий збір – 1,5%;

Для прикладу, загальна сума податкового збору з пасивного щомісячного доходу “роялті” в розмірі 50 000 гривень, дорівнюватиме приблизно 9 750 гривень. 19,5%, від загальної кількості місячного доходу, досить значна сума податкових зобов'язань.

Для оптимізації податкових витрат, при отриманні пасивного прибутку, слід звернутися до практики юристів, що стосується варіацій підписання договорів такої формації. Для цього, слід звернутися до ЦКУ, а саме до Глави 75 (Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності). Підписання Ліцензійного договору та суміжного з ним договору (надання послуг, консультацій, оренди приміщення і т.д.) має ту саму юридичну правомочність, що і договір комерційної концесії. Формула для застосування, приблизно виглядає так:

Ліцензійний договір + Суміжний договір = Договір Комерційної концесії

Сума винагороди за ліцензійним договором в таких випадках, в більшій мірі, повинна бути незначною, аби при отриманні щомісячного , або одноразового платежу (роялті), ПДФО прямопропорційно також був невеликий. Наприклад, сума винагороди за ліцензійним договором 100 гривень, ПДФО відповідно 18 гривень, військовий збір 1 гривня 50 копійок.

Для укладання суміжного договору пропонуємо обрати фізичній-особі підприємцеві відповідну групу оподаткування за спрощеною системою. За спрощеною системою оподаткування слід чітко дотримуватися визначених видів діяльності, та правил взаємодії із іншими суб'єктами господарювання.. Недотримання даних правил, тягне за собою переведення зі спрощеної системи на загальну. Загальна ж система підлягає оподаткуванню за відсотковою ставкою 18%, в додаток до всіх обставин, прибуток що надійшов з порушенням цих правил тягне за собою додаткове стягнення у розмірі 15%.

Для прикладу, розглянемо податкове навантаження на все той же отриманий прибуток у розмірі 50 000 гривень в місяць, для фізичної особи - підприємця 2-ої групи спрощеної системи оподаткування. За вихідні умови маємо укладені ліцензійний договір та суміжний з ним:

1. 18% від пасивного прибутку (сплата роялті за ліцензійним договором), зараховуються як ПДФО;

2. 1,5% військового збору.

Для ліцензійного договору, на суму винагороди у 100 гривень, розмір податкового навантаження для правовласника інтелекутальних прав (у нашому випадку франчайзера) буде становити 19 гривень 50 копійок. Основний прибуток отриманий за суміжним договором буде оподатковуватися за фіксованою ставкою 640 гривень (для ФОП 2-ої групи спрощеної системи оподаткування) щомісячно. Загальна сума податків з цієї варіації буде становити 659 гривень 50 копійок щомісячно.

Слід пам'ятати, що фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування сплачують наступні податки і збори:

1) Перша група: ставка податку – 10% мінімальної зарплати + ЄСВ + 1,5% військовий збір

2) Друга група: ставка податку – 20% мінімальної зарплати + ЄСВ + 1,5% військовий збір

3) Третя група: ставка податку – 3% від доходу з ПДВ (5% від доходу без ПДВ) + ЄСВ + 1,5 військовий збір

Виходячи з вищесказанного, для оптимізації податкового навантаження, слід застосовувати варіацію з двох договорів (ліцензійний договір та суміжний з ним договір).