О дворниках, Черкасском городском совете и проблеме коллективных исков

Тема коллективных исков, хорошо известных в странах с англо-американской системой права, и постепенно завоёвывающих позиции и в Европе - очень емкая и заслуживает отдельного поста.





На сегодня - простой пример в сфере трудовых правоотношений.





В городе Черкассы по утрам чисто. Не потому, что тут не сорят. Потому, что хорошо работают дворники, убирая улицы по утрам.





Однажды Черкасский городской совет решил, что одно из коммунальных предприятий явно лишнее, и надо бы его убрать. Но ликвидировать или реорганизовывать коммунальное предприятие видимо показалось слишком заморочливым делом, и поэтому был осуществлен "простой и изящный" выход : Исполком Черкасского гор совета 28.10.16 года принял Решение №1412, согласно которому КП "СУБ "Митниця" (чьим единственным учредителем является городской совет) больше не входит в перечень предприятий, обслуживающих город.





Дома были переданы на баланс другому КП, дебиторская задолженность населения перед "Мытницей" роздана кредиторам. Сотрудникам велели уволиться по собственному желанию, что большинство из них, являясь работниками тяжелого физического и при этом низко квалифицированного труда, послушно сделали. Работники с должностями "посложнее" чем дворники правда увольняться по "собственному желанию" не согласились, и были частично переведены в другие коммунальные предприятия. частично уволены "в связи с сокращением штата".





Людям дали расчетные листки, но зарплаты за последний месяц не выплатили. Некоторые из них обратились в суд и получили "судебные наказы" (они и сейчас "висят" в исполнительной службе не исполненные) , другие начали хождения по мукам к виде подачи коллективных обращений к учредителю КП - Черкасскому городскому совету и хождения на личные приемы к всевозможным должностным лицам этого самого городского совета, включая мэра города Анатолия Бондаренко.





Все сочувственно кивали головами, и давали отписки различной степени обнадеживания, от прямого в лоб совета обращаться в суд (а смысл обращаться в суд, когда предприятие превратилось в призрачного летучего голландца, и существует только на бумаге) до каких-то очень косвенных обещаний помочь, настолько аккуратно сформулированных, что от них не составило никакого труда оказаться в будущем.





В этой истории борьбы "маленьких" (рядовых сотрудников предприятия) с "большим" - мэрией областного центра забрезжил свет благодаря двум обстоятельствам: 1) среди дворников нашелся настоящий неформальный лидер, которой, как Эрин Брокович, не все равно; 2) судебные споры по трудовым делам освобождены от уплаты судебного сбора.





Итак, эти люди (сначала только дворники, а потом и другие сотрудники) пришли к адвокату, то есть ко мне.





Институт коллективных исков отсутствует в Украине начисто, и поэтому 30 почти идентичных исков (я почувствовала себя маленькой типографией) были поданы в Приднепровский районный суд г. Черкассы и расписаны, кажется, уже на всех судей, рассматривающих гражданские дела. За время попыток трудового коллектива решить проблему в досудебном порядке, с учетом требований ст.117 КЗоТа о выплате среднего заработка за все время просрочки расчета с работником при его увольнении, общая сумма задолженности из ок 100 тыс грн. превратилась уже в 880 тыс грн., и продолжает расти, вплоть до вынесения решения судом.





Я не люблю судебных решений, которые существуют только на бумаге, чего-то стоит только такое решение, которое может быть фактически исполнено, и поэтому в данных делах у нас по два ответчика - Коммунальное предприятие "Служба утримання будинків "Митниця" и его учредитель, Черкасский городской совет.

Слишком долго расписывать все правовое обоснование, почему в деле появился второй ответчик (гор совет), но краеугольных камней три:





- согласно ст.21 Кодекса законов о труде сторонами трудового договора является работник и собственник предприятия или уполномоченный им орган, т.е. собственник предприятия также несет ответственность за нарушение трудового договора;





- именно действия собственника предприятия привели к невозможности выплаты заработной платы сотрудникам;





- предприятие КП "СУБ "Митниця" существует исключительно на бумаге, а невозможность реального исполнения решения суда приведет к нарушению прав человека, закрепленного во Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый человек имеет право на эффективное возобновление его в правах компетентным национальным судом в случае нарушения его основных прав, предоставленных Конституцией или законом.





Первые судебные заседания не состоялись по причине неявки ответчика - коммунального предприятия. Устно и не под запись представитель городского совета подтвердил, что никто и не может прийти, так как директор тоже уволен и никто на его место не назначен и там вообще нет ни одного сотрудника, но городской совет не будет признавать иск, так как "коммунальное предприятие это самостоятельное юридическое лицо". Отсутствие каких-либо сотрудников на предприятии подтверждается еще и тем, что кроме первых нескольких дел, почта так и не смогла доставить ответчику судебные повестки.





Такая "диалектика бытия" оказалась непонятна ни моим клиентам, ни их адвокату, поэтому было подготовлено коллективное заявление Генеральному прокурору Украины в том числе с просьбой внести в ЕДРР сведений о совершении халатности должностными лицами мэрии.





Письмо еще не успело достичь адресата, только было отправлено (но видимо слухи о сборе подписей уже пошли) как последовала реакция мэрии - неформальный лидер моих клиентов получила письмо за подписью мэра города Анатолия Бондаренко о том, что Черкасский городской совет разрабатывает проект решения о присоединении многострадального КП "СУБ "Мытница" к другому (действующему) коммунальному предприятию города. Как минимум, в деле появится еще один "живой" ответчик (правопреемник "Мытницы").





Но я надеюсь, что Черкасский городской совет извлек уроки из своих непродуманных действий, добровольно исправит свои ошибки и обеспечит выплату работникам коммунального предприятия полагающихся им трудовых выплат.