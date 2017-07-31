Надлежащее уведомление ответчика Поделиться: Мы еще не дошли до того момента, когда будем обмениваться с судом электронными документами, но уже перешагнули этап, когда суды присылают повестки в электронной форме.



Стоит ли говорить о том, что это существенно упрощает бумажную волокиту.

Однако не все так просто и радужно, как может показаться на первый взгляд. Суды злоупотребляют нововведениями.



Например, когда суды отправляют ответчику только SMS-повестку на указанный в исковом заявлении номер и считают это надлежащим уведомлением. Или таким же путем делают «телефонограмму».



Одно дело, когда такое проделывают в отношении истца. Тут все просто – истец заинтересован в скорейшем рассмотрении дела. И если он не получил нормальную повестку – не беда. Все равно придет на заседание. Однако в отношении ответчиков это другой случай.



В соответствии с Порядком направления участникам судебного процесса (уголовного производства) текстов судебных повесток в виде SMS-сообщений, текст судебной повестки может быть направлен судом участнику SMS-сообщением только после представления им в суд заявки о намерении получения судебной повестки в электронном виде с помощью SMS-сообщения.



То есть, нет заявки о получении текстов судебных повесток с помощью SMS, соответственно нет и самих SMS-повесток. Это один момент.



Второй момент заключается в том, что в Гражданский процессуальный кодекс Украины не внесены изменения относительно SMS-повесток и «телефонограмм».



В соответствии со ст. 76 Гражданского процессуального кодекса Украины, судебные повестки, адресованные физическим лицам, вручаются им под расписку, а юридическим лицам - соответствующему должностному лицу, которое расписывается о получении повестки. Расписка о получении судебной повестки с пометкой о дате вручения в тот же день лицами, ее вручали, возвращается в суд.



Как ни крути, а доказать, что именно ответчик получил SMS-повестку или «телефонограмму» довольно таки проблематично. Но когда некоторых судей или их помощников смущали подобные мелочи?



Однако, с учетом этого основания, все же приходится отменять заочные решения. Но это уже отдельная история:) теги: уведомление, суд, заочное решение, SMS-повестка, телефонограмма, заседание, надлежащее уведомление, ГПК, гражданский процесс, адвокат Иваненкова Твитнуть Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя