Оцінка судом доказів при відшкодуванні моральної шкоди Поделиться: Професійне вигоряння є в будь-якій професії. І це не може оминути і суддів. Добре це чи погано залежить лише від того, чи піде суддя на поводу у сторони обвинувачення та визнає винним особу у скоєнні кримінального правопорушення, якщо всі докази зібрані з порушенням процедури та є очевидно недопустимими, чи не дослухається до доводів позивача (потерпілого) про наявні моральні страждання внаслідок протиправного діяння та призначить «мізірнє» відшкодування.



Питанню відшкодування шкоди присвячено багато статей та обговорень. Однак, все одно залишається відкритим питання доказовості глибини та шкоди, завданої внаслідок неправомірних дій.



Також слід зазначити про практику Верховного Суду України. Деякі суди та судді її притримуються не зважаючи навіть на докази наявні в справі, що прямо суперечать викладеній правовій позиції Верховного Суду України. Не зважають навіть на те, що суди можуть відходити від правової позиції Верховного Суду України, викладеній у його висновках з одночасним наведенням відповідних мотивів. Так простіше.



Та найбільший сум викликають справи, пов’язані з відшкодування моральної шкоди.



Оскільки «потримати», «доторкнутись» до душевних страждань іншої людини надто важко, що відповідно, унеможливлює перевірку дійсності таких страждань. Кожна людина оцінює все, що коїться навколо неї через свої принципи, поняття та наявний життєвий досвід. І судді не є виключенням.



Доказів того, що в наслідок вчиненого протиправного діяння особа зазнала душевних страждань, їх глибини та наслідків – майже немає. Тим паче перевести моральну шкоду у грошовий вимір та довести судові та іншій стороні їх співмірність та адекватність – просто неможливо, оскільки це «жага наживи» - ось головний аргумент особи, що вчинила протиправне діяння. Так, звісно, трапляються і такі люди. Але мова тут не про них.



Як довести наявність моральної шкоди та її грошового еквіваленту? Звісно, все залежить від справи та креативності юриста або адвоката. Наприклад, можна провести психологічну експертизу, яка встановить наявність моральної шкоди та її грошового еквіваленту. Долучити різні довідки від лікаря-психолога або інших лікарів. Однак, не всі суди приймають дані докази до уваги, при прийнятті рішення по справі.



Однак, якщо задатися ціллю, можна довести все. Ну, майже все:)

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