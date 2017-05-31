Перешкоди в доступі до правосуддя Поделиться: Закінчення повноважень у суддів, їх тривала відпустка, звільнення, відставка, і по всім справам, що залишились не розглянуті прийдеться віддуватись тим, не багатьом суддям, що залишились відправляти правосуддя.



Однак, окрім великої завантаженості на суди, додаткову роль також має професійне вигоряння. Воно є в будь-якій професії. І це не може оминути і суддів.



Отримуючи позовну заяву судді вже більш-менш розуміють в якому напрямку буде рухатись справа та приблизно яке рішення по даній справі вони приймуть.



Деякі судді йдуть ще далі та при отриманні позовних заяв одразу виносять ухвали про залишення таких позовів без руху через неподання одразу із позовом всіх доказів на підтвердження своїх доводів, незалучення інших відповідачів, третіх осіб, неподання доказів позивачем про намагання у досудовому порядку вирішити спір (саме по цивільних справах), не зазначення норми права, яку порушив відповідач тощо. І це не зважають на те, що вони вже почали розглядати справу по суті. Хоча тільки-но повинні були перевірити її на відповідність вимогам ст. 119 та ст. 120 Цивільного процесуального кодексу України.



Не зважають судді також і на те, що докази подаються на попередньому судовому засіданні або до початку розгляду справи по суті. Не зважають і на те, що позивач самостійно визначає коло відповідачів. Не зважають також і на те, що ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України не передбачено обов’язковості посилання на норми матеріального права, лише говорить про «виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги» та «зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування».



Варто зауважити, що не всі судді йдуть подібним шляхом. Але трапляються й такі.



При отриманні подібних ухвал варто виправляти недоліки, що дійсно не відповідають вимогам ст. ст. 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України та прямо зазначати в супровідному листі до суду про те, що суд почав розгляд справи по суті, хоча повинен був лише перевірити таку позовну заяву на наявність формальних ознак.



Наявна практика свідчить про те, що отримавши такий супровідний лист суди відкривають провадження по справі та призначають її до розгляду.

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