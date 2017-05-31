|
|
|
Автор
Кнопки
|
Перешкоди в доступі до правосуддя
31.05.2017 12:17
Закінчення повноважень у суддів, їх тривала відпустка, звільнення, відставка, і по всім справам, що залишились не розглянуті прийдеться віддуватись тим, не багатьом суддям, що залишились відправляти правосуддя.
Однак, окрім великої завантаженості на суди, додаткову роль також має професійне вигоряння. Воно є в будь-якій професії. І це не може оминути і суддів.
Отримуючи позовну заяву судді вже більш-менш розуміють в якому напрямку буде рухатись справа та приблизно яке рішення по даній справі вони приймуть.
Деякі судді йдуть ще далі та при отриманні позовних заяв одразу виносять ухвали про залишення таких позовів без руху через неподання одразу із позовом всіх доказів на підтвердження своїх доводів, незалучення інших відповідачів, третіх осіб, неподання доказів позивачем про намагання у досудовому порядку вирішити спір (саме по цивільних справах), не зазначення норми права, яку порушив відповідач тощо. І це не зважають на те, що вони вже почали розглядати справу по суті. Хоча тільки-но повинні були перевірити її на відповідність вимогам ст. 119 та ст. 120 Цивільного процесуального кодексу України.
Не зважають судді також і на те, що докази подаються на попередньому судовому засіданні або до початку розгляду справи по суті. Не зважають і на те, що позивач самостійно визначає коло відповідачів. Не зважають також і на те, що ст. 119 Цивільного процесуального кодексу України не передбачено обов’язковості посилання на норми матеріального права, лише говорить про «виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги» та «зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для звільнення від доказування».
Варто зауважити, що не всі судді йдуть подібним шляхом. Але трапляються й такі.
При отриманні подібних ухвал варто виправляти недоліки, що дійсно не відповідають вимогам ст. ст. 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України та прямо зазначати в супровідному листі до суду про те, що суд почав розгляд справи по суті, хоча повинен був лише перевірити таку позовну заяву на наявність формальних ознак.
Наявна практика свідчить про те, що отримавши такий супровідний лист суди відкривають провадження по справі та призначають її до розгляду.
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО Банк банки банкротство бизнес бізнес будущее Украины бюджет бют валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація ДНР доллар донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата Земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Китай Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис крим Крым культура курс Луценко люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый Кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича Рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика судовий захист США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика украины эксперт по миграции Экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.