Адвокатский протокол Поделиться: Уже давно наша система судопроизводства пошла вперед и в качестве доказательств рассматриваются интернет-переписка, принт-скрины и многое другое.



Однако, на одном из семинаров, спикер предложил использовать в качестве доказательства «адвокатский протокол». Суть данного документа в том, что с его помощью можно фиксировать фактические обстоятельства какого-либо дела. Этот документ составляется в свободной форме и подписывается, кроме адвоката, двумя лицами.



Таким образом, наравне с доказательствами, которые раньше не использовались, а теперь принимаются во внимание при принятии судом решения, возможно использовать инновационный метод доказательства – адвокатский протокол.



Согласно определению, которое закреплено в Законе Украины «Про адвокатуру и адвокатскую деятельность», адвокатура Украины – негосударственный самоуправляемый институт, обеспечивающий осуществление защиты, представительства и предоставления других видов правовой помощи на профессиональной основе.



В соответствии с ч. 1 ст. 20 Закона Украины «Про адвокатуру и адвокатскую деятельность», адвокат имеет право совершать любые действия, которые не запрещены законом, правилами адвокатской этики и договором про предоставление правовой помощи.



В таком случае действительно, адвокатский протокол иметь место быть, как средство установления определенного факта или обстоятельства и его надлежащего подтверждения.



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