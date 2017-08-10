Преступление и наказание: кто в ответе за войну

На рассвете 22 июня 1941 года на Киев обрушились бомбы. Столица была в числе первых украинских городов, принявших на себя удар фашистов. Неожиданно, далекое и нереальное слово «война» с передовиц газет материализовалось в звуках разрывающихся бомб, рушащихся зданий, в звоне бьющихся стекол и истошно кричавших, перепуганных животных в киевском зоопарке.

«Ничто не предвещало грозы. И когда далеко на западе где-то на Брест-Литовском проспекте у завода «Большевик» прогремело несколько взрывов, а затем, озаряя небо, вырвался столб огня, собравшиеся с недоумением смотрели друг на друга: «Что это?!» Когда же подобное зарево охватило Жуляны и находившийся там аэродром, и к разрывам бомб добавился протяжный, тягучий и вибрирующий звук авиационных двигателей, кто-то из выпускников произнес: «Война» — так описан этот день в моем романе «Тайна гробницы».



Летом 2014 года в Киеве снова неспокойно. На этот раз удар врага пришелся на юго-восток нашей страны, а столица замерла в ожидании. Свежей краской была нанесена маркировка бомбоубежищ, и каждый киевлянин от мала до велика, знал, куда бежать и где спасать свою семью от ракетно-бомбового удара так называемого «братского народа».

2017-й. Третий год войны. Оккупанты в Крыму и на Донбассе. За три года ведения боевых действий тысячи убитых и раненых. Миллионы мирных граждан лишились крова, стали переселенцами, тысячи вдов и сирот оплакивают своих родных. Даже самые смелые в оценках эксперты и политологи не берутся сказать, когда это закончится.

Оглядываясь на 72 года назад, мы понимаем, что даже самая кровопролитная война когда-нибудь закончится. Когда остановятся орудия и битвы, останутся тысячи загубленных жизней и сломанных судеб, экономическая разруха и социальное напряжение. Восстановление разрушенного и помощь жертвам войны должны идти рука об руку с наказанием виновного в страшной трагедии. После второй мировой было потрачено немало сил и времени, чтобы найти их и предать суду. До сих пор случаются отдельные процессы над конкретными служителями кровавого режима, а Германия неустанно работает со своим болезненным прошлым.

В этот раз война со странным названием «гибридная» началась с появлением неопознанных, без знаков различия военных, так называемых «зеленых человечков» в Крыму. Или все же с воинственно настроенных, с «триколором» в руках, представителей «русского мира», (как правило граждан России), приехавших в нашу страну с определенной миссией на площадях и улицах Харькова, Донецка, Луганска и Одессы? Потом будут страшные трагедии — сбитый «Боинг», Иловайск, обстрелы Мариуполя, Донецкий аэропорт, Дебальцево. События, которые кровавыми вехами российско-украинской войны навсегда вошли в историю.

Гораздо раньше, 1 марта 2014 года, российский Совет Федерации на внеочередном 347-м заседании принял Постановление об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины.

«В связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, угрозой жизни граждан Российской Федерации, наших соотечественников, личного состава воинского контингента Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцирующегося в соответствии с международным договором на территории Украины (Автономная Республика Крым), на основании пункта «г» части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации вношу в Совет Федерации Федерального Собрания обращение об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране» — зачитал обращение статс-секретарь, заместитель иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин.

Этот факт вместе с целым рядом неоспоримых доказательств (задержанные кадровые российские военные на украинской территории, российское вооружение, независимое расследование авиакатастрофы над Донбассом) четко указывают на причастность России к развязыванию и поддержанию этой войны.

Я верю, что суд, подобный Нюренбергскому, рано или поздно состоится и лица причастные к аннексии Крыма и войне на Донбассе понесут заслуженное наказание. Имена эти хорошо известны: прежде всего, это президент РФ Владимир Путин, депутаты Госдумы во главе с Председателем Совета Федераций Валентиной Матвиенко.

В поддержку обращения президента высказался целый ряд сенаторов, после чего Совет Федерации единогласно принял Постановление об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины.

И хотя формально речь в постановлении шла лишь о Крыме, вслед за его аннексией началась война на Донбассе. Трусливо прячась за спины одураченного кремлевской пропагандой населения, кадровые военные российских Вооруженных Сил вторглись на нашу территорию.

Очевидно, что виновата в развязывании войны группка политиков, помешавшихся от неограниченной власти и вседозволенности. Но что же целый народ, с молчаливого согласия которого убивают граждан моей страны? Я уже ответил на этот вопрос в одной из своих книг:

«Любую войну, как правило, развязывают один, или два мерзавца. Причем причину они обязательно находят! Но что они могут сделать без попустительства большинства? Ничего! Равнодушие большинства, его молчание – вот основа всех войн!».