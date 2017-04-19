



Проект “Мразь” - саме так назвали кампанію по знищенню мене. Назвали ті, хто намагається зірвати процес впорядкування рекламного бізнесу в столиці. Знищення в усіх сенсах — від морального до репутаційного й навіть фізичного. Я їм дуже заважаю. Їх мета — не допустити моєї участі в конкурсі на посаду голови управління з питань реклами КМДА. В хід йде все — від абсолютно висмоктаного з пальця судового позову до погроз фізичної розправи. Скажу одне — не дочекаєтеся.

Ми, тобто, київська влада, продовжуємо різати незаконно встановлені щити, що є такими, бо в них закінчився термін дії документів. Місто наразі в процесі прийняття нових більш жорстких правил ринку, які направлені якраз на те, щоб реклами в місті стало менше. Так, звичайно, у всіх власників цього бізнесу через впровадження нами нових правил доходи та активи зменшилися. Але великі компанії більш-менш, скриплячи зубами, але все ж йдуть на співпрацю, навіть пропонують технічну допомогу у впровадженні.

Є представники цього ринку, які так і не змирилися з тим, що це незворотній процес, і вороття назад не буде. Це передусім не такі великі оператори — у них чисельність конструкцій доходить щонайбільше до ста. І вони прямо мені пишуть в особистих переписках — мовляв, ми нічого іншого робити не вміємо й за свої 50 щитів вам горлянку перегриземо. В прямому сенсі цього слова.

Наприклад, виконавчий директор київської Асоціації рекламодавців Максим Чаленко, прямо пише, що в нього створений цілий “фонд” для того, щоб “мочити” мене. І що в нього є цілий проект “Мразь”, метою якого є знищити особисто мене. Людина постійно пише мені щось на кшталт - “я знаю, де ви паркуєте свою машину”, “де стоять білі орхідеї у ваших вікнах” - а вони в мене стоять тільки в одному вікні вдома, більш ніде їх нема. Чи, наприклад, о пів на другу ночі я отримую від нього ж смски в стилі - “Я під дверима, відкривайте”. Звичайно, всі подібні речі я скріншочу і вже відправила їх до поліції. До їх честі, вони вже двічі викликали його на допити.

Але це не дало результату. Його погрози — це не блеф. Адже “фонд” справді діє. Чаленко обіцяв, що відкриє проти мене по максимуму кримінальних справ, щоб не допустити моєї участі в конкурсі на посаду голови управління з питань реклами КМДА. Буквально через кілька днів після цього з’явилася заява народного депутата від “УКРОПу” Віталія Купрія про те, який я “корупціонер і які інтереси “лобіюю”. Цікаво, що в приватній розмові з одним з представників рекламного бізнесу сам Купрій зізнався, що всю “липу” він отримав якраз від Чаленка. Сам Чаленко, в свою чергу, мені писав - “Чекайте, скоро до вас прийде прокуратура ”, Купрій написав заяву на мене якраз до прокуратури.

Ще трохи згодом, а на цілому каналі “1+1”, в програмі “ТСН”, виходить сюжет, в якому мене звинувачують не просто в корупції, а що я зачищаю ринок під якусь компанію “Мегаполіс плюс”. Це повний маразм, не побоюся цього слова. Ще й відомий зливний бачок “Київвласть” написала статтю про це ж. Нічим іншим, окрім як дією “фонду Чаленка”, я це пояснити не можу.

Хоча ні — можу. Насправді, вся ця кампанія почалась напередодні 20 квітня, коли Київрада буде якраз голосувати за нові правила рекламного бізнесу. Якраз для створення негативного інформаційного фону все це й робиться. Мета чаленок — за всяку ціну не допустити чесних правил гри. Для цього, як бачимо, всі засоби є доречними. Конкретніше, мова йде про Оксану Поліщук , яка є головою Асоціації операторів зовнішньої реклами України, Олександр Плива, так званий експерт з реклами тощо. До речі, всі вони засвітилися у вказаному сюжеті “плюсів”, який я маю намір оскаржувати в суді.

Ще одним аспектом тиску та недопуску мене до конкурсу є судовий процес у Подільському суді Києва. Нагадаю, що ще з вересня минулого року співробітники економічного підрозділу поліції (екс-УБЕП) сидять в “Київрекламі” та намагаються знайти хоч якісь порушення та докази моєї “корупційної діяльності”. Єдине, що вони спромоглися “народити” за півроку — це адміністративний корупційний протокол. Нібито я, будучи в 2015-му році директором комунального підприємства “Київреклама”, не повідомила відповідні органи про те, що серед 104 на той момент працюючих в КП людей, опинилося двоє родичів (!). Звичайно, насправді, я про це не знала. Адже при прийомі на роботу особа може і не вказувати своїх родичів. Понад те, я звичайно не проводжу особисту перевірку кожного монтажника чи монтера. Для цього на підприємстві був спеціальний менеджер з персоналу, хоча й він не зобов’язаний був перевіряти кандидатів саме в такому сенсі. Звичайно, нереально довести мою провину в цьому, бо її просто нема, як і відповідного умислу.

Ще більш цікаво, що той оперуповноважений поліції, Костянтин Стрілковський, який сфабрикував цей протокол, особисто ходить на кожне (!) судове засідання по мені. Сидить до самого кінця, хоча воно триває по 3 години щонайменше. Разом з Чаленком, який, зрозуміло, теж там і постійно фоткає мене на фоні грат. Пан Стрілковский постійно каже: “..нічого особистого, просто робота в мене така”. Хотілося б мені, щоб у нас правоохоронці так “шмонали” кожного чиновника й за більш серйозні порушення закону. Думаю, ми б так швидко побороли корупцію, щоб всі просто ахнули. Очевидно, що людина явно замотивована проти мене.

Так ось, засідань було вже чотири. Не дивлячись на те, що порушені вже всі можливі процесуальні норми, суддя призначає нові й нові засідання. Є в мене певні, м’яко кажучи, підозри й з приводу його неупередженості, але ок, поки промовчу, щоб не звинуватили в тиску на суд.

Здогадайтесь, коли буде наступне засідання? Правильно — 20 квітня, в день голосування нових правил. Навіщо? Ясно чому — щоб оголосити мені вирок. Який, зрозуміло, я оскаржу й виграю в апеляції. Але який просто не дозволить мені технічно подати документи на конкурс. Ну, в якості “корупціонера з вироком”.

Що ж, закінчу ось чим. Не сподівайтесь. Не сподівайтесь, що я відступлю. Чим більше ви мені погрожуєте — тим більше в мене рішучості довести справу до кінця. Я не тримаюся за посади й спокійно проживу без продовження кар’єри чиновника. Але новим правилам в столиці — бути, й ніхто, й ніщо мене не зупинить. Крапка.