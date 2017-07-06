Каковы последствия кибератаки вирусом Petya.A?

Все, что вы хотели узнать о вирусе Petya.A и даже больше. Для чего придумали этот вирус? Почему нельзя полностью доверять антивирусам? Грядет ли новая кибератака на Украину? Чем угрожает нам наступающая эпоха интернета вещей (IoT)? Как выжить и победить в новом цифровом мире Украине в целом и каждому ее гражданину в отдельности? Онлайн-конференция консультанта по информационной безопасности Сергея Нестеренко.

Часть 1.









Часть 2.







