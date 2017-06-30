Тайна вируса Petya раскрыта: это кибероружие. Анализ кода



Однажды мне рассказали историю о враче-онкологе, которая показала своим студентам снимок раковой опухоли и сказала с восхищением: “Только посмотрите, какой совершенный рак!”.

Именно такие чувства возникают у меня при взгляде на код вируса “Petya A”, на днях массового атаковавшего

информационные системы в Украине, а затем и по всем миру. Reverse engineering этого кода осуществили специалисты компании ISSP ( Information Systems Security Partners). Специалисты в сфере информационной безопасности могут сами ознакомится с этим кодом по ссылке . А для всех остальных я коротко изложу суть того, что может сделать с вашим компьютером вирус Petya A.

Наверное, прежде всего очень многих впечатлит такая его способность, состоящая из двух пунктов: 1) определить, есть ли на компьютере антивирус Касперского, Norton или Semantec; 2) отключить этот антивирус.

Но профессионалов в сфере кибербезопасности это наверняка особо не впечатлит: для них давно не секрет, что все серьезное вредоносное програмное обеспечение тестируется на уязвимость к антивирусу — до тех пор, пока приобретет неуязвимость к нему. Поэтому антивирусы сегодня могут защищать только от старых и примитивных вредоносных программ.

Специалистов гораздо больше впечатлят иные способности “Пети А”.

Но прежде чем перейти к ним, уточню: как я и прогнозировал уже в первый день кибератаки, расшифровать заражённые компьютеры не получится: вирус использует ассиметричную криптографию, то есть для каждого зараженного компьютера существует персональный private key. Те, кто знаком с криптографией, прекрасно понимает, что это значит, для всех остальных просто скажу, что расшифровать зашифрованные “Петей” диски невозможно. Может, когда-нибудь в будущем – когда квантовые компьютеры станут реальностью. А пока с потерянными данными придётся распрощаться.

Итак, что сделает «Петя» с вашим компьютером, если попадет на него?

После того как он идентифицирует и отключит антивирус, «Петя» зашифрует данные на вашем диске (файлы с расширениями ( .3ds .7z .accdb .ai. asp. aspx avhd .back .bak .c .cfg .conf .cpp .cs .ctl .dbf .disk .djvu .doc .docx .dwg .eml .fdb .gz.h .hdd .kdbx .mail .mdb .msg .nrg .ora .ost .ova .ovf .pdf .php .pmf .ppt .pptx .pst .pvi .py .pyc .rar .rtf .sln .sql .tar .vbox .vbs .vcb .vdi .vfd .vmc), стирает MBR (область загрузки) и очистит логи, чтобы максимально усложнить понимаени того, как к он к вам попал. А затем, после перезагрузки, выведет на экран баннер с требованием перевести деньги за расшифровку.

Но это далеко не все. Попав на компьютер, вирус запускает программу Мimikatz, с помощью которой извлекает credentials остальных хостов, находящихся в локальной сети — и заражает их. Помимо этого, авторы доклада предполагают, что вирус оставляет на зараженных компьютерах бекдоры (пути для последующих вторжений).

Подробно код вируса вы можете посмотреть в докладе. Но самое интересное все же кроется в выводах.

Самое главное: авторы доклада убеждены, что нынешняя модификация «Пети» – это не что иное, как кибероружие.

И это кибероружие имеет несколько главных целей.

1) Скрывать последствия предыдущих атак по типу APT (Advanced Persistatnt Threat) – наиболее мощного, сложного и опасного вредоносного програмного обеспечения, которому я как-нибудь посвящу отдельный пост. Это может означать, что атакованные компьютеры были еще до нынешней кибератаки заражены каким-то вредоносным ПО, но что именно оно делало и какой вред наносило, теперь уже никто не узнает. Впрочем, тем организациям, которые не пострадали от атаки, не мешало бы самым тщательным образом проверить свои жесткие диски.

2)демонстрация кибермощи и тренировка выполнения массивных скоординированных кибервторжений

3) испытание нового кибероружия и возможностей систем безопасности противостоять ему, особенно скорость реакции и восстановления атакованных систем

4)Подготовка к следующей атаке или массированному скоординированному кибервторжению

5) Тренировка выполнения массового скоординированного кибервторжения в комбинации с элементами гибридной войны.

Итак, теперь мы знаем, что «Petya A» – это не просто криминальный инструмент. Это кибероружие. А значит, неизбежно будет и следующий киберудар – гораздо более серьезный, чем этот. И надо использовать все имеющееся время для того, чтобы приготовиться отбить его с минимальными потерями.