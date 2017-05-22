Легально ли использовать VPN?

Вижу большое количество вопросов на эту тему. И сам факт появления таких вопросов ясно говорит о том, что многие просто не совсем понимают, что это такое — VPN. Понимаю, что небольшой ликбез в этом вопросе сегодня явно необходим. Сразу скажу, что VPN (Virtual Private Network) — это не только абсолютно легальная, но и обязательная во многих случаях для использования технология. Все крупные компании, а также грамотные в плане кибербезопасности добропорядочные пользователи,--в том числе и те, которых совершенно не интересуют российские соцсети -- используют VPN.

Зачем? Для защиты и безопасности своих данных от киберпреступников. Именно для этого VPN-технология и предназначена. Даже если преступникам удастся перехватить ваш траффик, то вместо реальных данных они увидят бессмысленные "кракозяблы". Задача VPN — защищать ваши данные от чужих глаз. А то, что при этом у вас меняется IP-адрес — это не задача, а побочный эффект, обусловленный устройством VPN -технологии. Потому что для того, чтобы пользоваться VPN, вам необходимо подключиться к одному из серверов поставщика услуги. И именно по этой причине у вас менятеся IP-адрес — по-другому просто невозможно из-за специфики устройства Интернета. И вот этот побочный эффект некоторые используют для того, чтобы получить доступ к интернет-ресурсам, заблокированным для определенного сегмента IP адресов. То есть VPN — эта не просто абсолютно законная, а зачастую обязательно требуемая по стандартам кибербезопасности технология, которая широко используется во всем мире.

Поэтому присылать вам угрожающие сообщения (как на фото) об ответственности за использование VPN могут только мошенники, стремящиеся заработать на вашем предполагаемом незнании и страхе.

А вот что касается использования браузера Tor — тут дела обстоят несколько иначе. Но об этом напишу в следующей публикации.