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Электронная торговля в агро
07.07.2017 13:24
Многие сервисы и действия за последние 2 года стали по-настоящему цивилизованными, даже государственные. Тенденция "перехода на электронную сторону" налицо.
Все мы знаем, что Украина - теперь аграрная страна и главные статьи экспорта - это агропродукция.
Однако как идет торговля урожаем? По телефону длинной цепочной посредников, сотрудников, логистов и других лиц. И длится такая продажа может неделями.
Для тех, кто сумел вырастить, собрать и сохранить урожай, вопрос о том Когда, Как и Кому его выгодно продать всегда актуален:
· Можно продавать тем, кого знаешь (обычно по более низкой цене), но с меньшим риском или можно искать новых покупателей, готовых покупать дороже.
· Можно продать сразу, или ждать роста цены, или продавать когда нужны средства.
· Можно продать заранее, имея складской документ (расписку), или же с поля, или пробовать продать CPT\FOB.
Не зависимо от этих решений, продавцы понимают важность:
· 1. Проверки контрагентов и гарантий при оплате;
· 2. Наличия конкурентных предложений от нескольких покупателей;
· 3. Понимания того, что есть прозрачный механизм ценообразования и цена сделки -справедлива на момент оплаты;
· 4. Быстрого обмена документами при подготовке сделки (счет-фактура, договор).
Для продавца важно знать, что он не продешевил, продал вовремя и получил оплату.
Для покупателя важно, чтобы продавец поставил товар с соблюдением условий договора.
Используя электронные сервисы полного цикла (от формирования потребности, поиска контрагента и до выполнения условий сделки), фермер:
Единственное, что может по-настоящему останавливать владельца урожая - необходимость научится и привыкнуть пользоваться онлайн сервисами.
теги: агрокси, агроторговля, онлайн
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