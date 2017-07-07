Электронная торговля в агро

Многие сервисы и действия за последние 2 года стали по-настоящему цивилизованными, даже государственные. Тенденция "перехода на электронную сторону" налицо.

Все мы знаем, что Украина - теперь аграрная страна и главные статьи экспорта - это агропродукция.

Однако как идет торговля урожаем? По телефону длинной цепочной посредников, сотрудников, логистов и других лиц. И длится такая продажа может неделями.



Для тех, кто сумел вырастить, собрать и сохранить урожай, вопрос о том Когда, Как и Кому его выгодно продать всегда актуален:

· Можно продавать тем, кого знаешь (обычно по более низкой цене), но с меньшим риском или можно искать новых покупателей, готовых покупать дороже.

· Можно продать сразу, или ждать роста цены, или продавать когда нужны средства.

· Можно продать заранее, имея складской документ (расписку), или же с поля, или пробовать продать CPT\FOB.

Не зависимо от этих решений, продавцы понимают важность:

· 1. Проверки контрагентов и гарантий при оплате;

· 2. Наличия конкурентных предложений от нескольких покупателей;

· 3. Понимания того, что есть прозрачный механизм ценообразования и цена сделки -справедлива на момент оплаты;

· 4. Быстрого обмена документами при подготовке сделки (счет-фактура, договор).

Для продавца важно знать, что он не продешевил, продал вовремя и получил оплату.

Для покупателя важно, чтобы продавец поставил товар с соблюдением условий договора.

Поэтому так важны электронные сервисы и автоматизация процессов. Возможно, недоверие к электронным сервисам создается самими сотрудниками компаний, так как использование электронных сервисов исключает манипуляции сотрудниками (всем нам знакомые откаты и %), а так же заменяет работу людей.

Используя электронные сервисы полного цикла (от формирования потребности, поиска контрагента и до выполнения условий сделки), фермер:

Уменьшает время цикла сделки до 1 дня.

Удостоверяется в справедливости цены сделки.

Уменьшает количество лиц, участвующих в реализации сделки.

Нет необходимости платить бонусы трейдеру.

Использует готовые шаблоны документов и даже электронный документооборот.



К тому же перевод агроторговли в электронную среду поможет собрать надежную и проверенную информацию о РЕАЛЬНЫХ ценах сделок, а значит - сформировать внутренний индекс цен.

Единственное, что может по-настоящему останавливать владельца урожая - необходимость научится и привыкнуть пользоваться онлайн сервисами.